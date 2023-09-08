https://ukraina.ru/20230908/1049273830.html

Война на востоке. США подталкивают Японию к конфликту

Война на востоке. США подталкивают Японию к конфликту - 08.09.2023 Украина.ру

Война на востоке. США подталкивают Японию к конфликту

Военно-политическое напряжение на Дальнем Востоке постоянно растет

2023-09-08T15:59

2023-09-08T15:59

2023-09-08T16:42

эксклюзив

украина

япония

китай

сша

тайвань

дальний восток

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Японские военные корабли — вертолетоносец «Идзумо», эсминец «Самидарэ», а также сопровождающая их подводная лодка Морских сил самообороны Японии 6 сентября подошли к территориальным водам Китайской Народной Республики.Действия японских военных прикрывали силы стран НАТО — американский эскадренный миноносец «Ральф Джонсон» и канадский фрегат «Оттава». Однако на пути этого флота встал эсминец «Хух-хото» военно-морского флота Народно-освободительной армии Китая, защитивший границы своего государства.Японские военные суда все чаще используются для провокационных маневрах в дальневосточных морях, которые открыто координируются из Пентагона.В последние дни августа сразу пять боевых кораблей Морских сил самообороны Японии, включая флагман японского флота — эсминец класса «Хюга» — проследовали недалеко от восточной границы российских Курильских островов. Причем в этом походе их также сопровождали американские и канадские военные корабли.Американская стратегия на Дальнем Востоке практически копирует подрывные действия в Восточной Европе. Вполне очевидно, что США хотели бы воевать со своими геополитическими соперниками чужими руками, используя для этого Тайвань, Южную Корею, а также располагающую растущим флотом Японию.Американцы подталкивают японские флотилии поближе к территориальным водам соседей. А сами наблюдают за результатами провокаций, чтобы вмешаться в нужный момент, используя в своих целях конфликтную ситуацию. И напоминают этим школьного хулигана, подсылающего в соседний двор приятеля послабее.Подобные действия могут привести к серьезному военному столкновению, о чем предупредил в своем интервью профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Фененко.По его мнению, стремительное перевооружение японских военных сил, которое проводится по инициативе Америки, может стать прологом к будущему конфликту на Дальнем Востоке.Эта усиленная ремилитаризация полностью зависимой от США Японии непосредственно направлена против Китая, России, а также против дружественной им Корейской Народно-Демократической Республики.При этом Токио может разрабатывать достаточно неожиданные сценарии борьбы за Курильские острова, рассчитанные на медиаэффект в мировых средствах массовой информации.«Давайте рассмотрим угрозы и риски конфликта России с Японией. Посмотрите, какая масштабная программа перевооружения Японии принимается. А под кого она предпринимается? Напомню, что территориальные претензии у Японии есть к Китаю и к нам. Токио в 2011 году был принят закон, объявляющий четыре группы так называемых южных Курильских островов оккупированными Россией.Представьте, если завтра Япония привезет туда не войска, а около 40 тысяч мирных японцев как колонистов: стариков, женщин, детей. Мы будем демонстративно убивать их на глазах у всего мира или нет?И в этот момент японский парламент может вполне принять закон о восстановлении суверенитета Японии над островами. А руки России будут связаны, например, конфликтами на Западе. Опасность, да, еще какая, не правда ли?Сейчас японцы внимательно следят за конфликтом на Украине... А может быть, русские побоятся идти на большую войну и пойдут на переговоры, учитывая, что сама территория прикрыта американо-японским договором безопасности, думают в Токио», — рассуждает эксперт.Одним из факторов, подталкивающих Токио к такому конфликту, является нарастающий экономический кризис внутри страны.Япония продолжает испытывать на себе последствия инфляции, а снижение реальных доходов населения подрывает потребление на внутреннем рынке. Ведь многие товары становятся слишком дорогими для среднестатистического японца.«Расходы в иенах в июле сократились на 5 процентов по сравнению с тем же месяцем год назад. Люди стали экономить, как сообщило сегодня правительство, из-за роста цен в первую очередь на импортное продовольствие, бензин и другие нефтепродукты, сжиженный газ.Уменьшение общего объема семейного потребления продолжается уже пять месяцев подряд, в июле оно стало самым крупным с февраля 2021 года. Сокращение таких расходов может иметь серьезный негативный эффект в масштабах всей национальной экономики, поскольку потребительский спрос формирует более половины валового внутреннего продукта Японии», — пишет из Токио российский журналист Василий Головнин.Кризис подстегивают масштабные санкционные войны. Японцам пришлось убедиться, что санкции могут вводить не только на Западе, а собственные рестрикции зачастую похожи на попытки выстрелить себе в ногу.После того как японское правительство разрешило сливать в океан радиоактивную воду с аварийной атомной электростанции «Фукусима», китайское руководство полностью запретило экспорт японских морепродуктов — что нанесло значительный ущерб японским рыболовным компаниям.А прекращение экспорта японских автомобилей в России, в свою очередь, привело к убыткам для японского автопрома. В то время как на китайские производители начали активно осваивать освободившийся российский рынок, который добровольно покинули конкуренты.Эксперты предупреждают: обострение внутреннего кризиса в перспективе может подтолкнуть Японию к военным действиям против своих соседей, чтобы таким образом купировать социальное напряжение.Однако японские граждане могут не согласиться погибать ради интересов США, как это происходит сегодня на Украине.В вооруженных силах Украины воюет некоторое количество японских националистов, включая бандитов-якудза. Однако они даже не скрывают, что рискуют собой из меркантильных соображений.«Если бы у меня были деньги, а дела в салоне шли хорошо, я бы на Украину не поехал… В Японии я никчемный человек, но надеюсь чего-нибудь добиться на Украине», — рассказал наемник Юя Мотомура, бывший менеджер японского игорного салона, которого цитирует издание South China Morning Post.Однако многие японцы шокированы действиями украинских властей. Особенно после того, как в многотиражном деловом журнале Shukan Gendai опубликовали статью о судьбе известного 53-летнего япониста из университета "Львовская политехника", которого забрали в армию несмотря на возраст, болезни и ученую степень."Этот день наступил внезапно. В библиотеке университета, где находится центр "Украина-Япония", директор вручил Игорю повестку. 14-летняя дочь, живущая с бывшей супругой Игоря в Японии, плакала по телефону: "Папа, не умирай!".Мужчинам от 18 до 60 лет в принципе запрещено покидать страну, так как они подлежат призыву. Тем не менее необходимости мобилизовывать пятидесятилетних мужчин, возраст которых близок к верхней границе, просто нет, эффективнее было бы набирать молодое поколение, которое физически сильнее и боеспособнее. Или ВСУ настолько истощены, что в бой приходится отправлять стариков?Некоторых украинцев отправляют на передовую безо всякой подготовки, чтобы они участвовали в контрнаступлении, и это подтверждает нестандартность ситуации с призывом 53-летнего человека", – пишет японский журналист Такэхидэ Мидзудани.Эта драматичная история получила в Японии значительный резонанс. Многие жители Страны восходящего солнца задумались о том, что на самом деле происходит на Украине, под бравурные звуки государственной пропаганды.И они вспомнят об этом, если японские власти задумают бросить их в бой против Китая или России.

https://ukraina.ru/20230827/1048950936.html

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https://ukraina.ru/20230903/1049121975.html

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Александр Савко

Александр Савко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Савко

эксклюзив, украина, япония, китай, сша, тайвань, дальний восток