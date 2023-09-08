Война на востоке. США подталкивают Японию к конфликту
15:59 08.09.2023 (обновлено: 16:42 08.09.2023)
© AP / Mass Communication Specialist 3rd Class Justin Stack
© AP / Mass Communication Specialist 3rd Class Justin Stack
Военно-политическое напряжение на Дальнем Востоке постоянно растет
Японские военные корабли — вертолетоносец «Идзумо», эсминец «Самидарэ», а также сопровождающая их подводная лодка Морских сил самообороны Японии 6 сентября подошли к территориальным водам Китайской Народной Республики.
Действия японских военных прикрывали силы стран НАТО — американский эскадренный миноносец «Ральф Джонсон» и канадский фрегат «Оттава». Однако на пути этого флота встал эсминец «Хух-хото» военно-морского флота Народно-освободительной армии Китая, защитивший границы своего государства.
Японские военные суда все чаще используются для провокационных маневрах в дальневосточных морях, которые открыто координируются из Пентагона.
В последние дни августа сразу пять боевых кораблей Морских сил самообороны Японии, включая флагман японского флота — эсминец класса «Хюга» — проследовали недалеко от восточной границы российских Курильских островов.
Причем в этом походе их также сопровождали американские и канадские военные корабли.
Американская стратегия на Дальнем Востоке практически копирует подрывные действия в Восточной Европе. Вполне очевидно, что США хотели бы воевать со своими геополитическими соперниками чужими руками, используя для этого Тайвань, Южную Корею, а также располагающую растущим флотом Японию.
Американцы подталкивают японские флотилии поближе к территориальным водам соседей. А сами наблюдают за результатами провокаций, чтобы вмешаться в нужный момент, используя в своих целях конфликтную ситуацию. И напоминают этим школьного хулигана, подсылающего в соседний двор приятеля послабее.
Подобные действия могут привести к серьезному военному столкновению, о чем предупредил в своем интервью профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Фененко.
По его мнению, стремительное перевооружение японских военных сил, которое проводится по инициативе Америки, может стать прологом к будущему конфликту на Дальнем Востоке.
Эта усиленная ремилитаризация полностью зависимой от США Японии непосредственно направлена против Китая, России, а также против дружественной им Корейской Народно-Демократической Республики.
При этом Токио может разрабатывать достаточно неожиданные сценарии борьбы за Курильские острова, рассчитанные на медиаэффект в мировых средствах массовой информации.
«Давайте рассмотрим угрозы и риски конфликта России с Японией. Посмотрите, какая масштабная программа перевооружения Японии принимается. А под кого она предпринимается?
Напомню, что территориальные претензии у Японии есть к Китаю и к нам. Токио в 2011 году был принят закон, объявляющий четыре группы так называемых южных Курильских островов оккупированными Россией.
Представьте, если завтра Япония привезет туда не войска, а около 40 тысяч мирных японцев как колонистов: стариков, женщин, детей. Мы будем демонстративно убивать их на глазах у всего мира или нет?
И в этот момент японский парламент может вполне принять закон о восстановлении суверенитета Японии над островами. А руки России будут связаны, например, конфликтами на Западе. Опасность, да, еще какая, не правда ли?
Сейчас японцы внимательно следят за конфликтом на Украине... А может быть, русские побоятся идти на большую войну и пойдут на переговоры, учитывая, что сама территория прикрыта американо-японским договором безопасности, думают в Токио», — рассуждает эксперт.
2 сентября, 16:25Невыученный урок Второй мировой войны. Почему Япония поставляет военную технику на Украину2 сентября 1945 года милитаристская Япония сдалась на милость союзников. Мирный договор между Москвой и Токио не подписан до сих пор. Японское правительство лелеет реваншистские планы и даже нарушает собственное законодательство военными поставками на Украину.
Одним из факторов, подталкивающих Токио к такому конфликту, является нарастающий экономический кризис внутри страны.
Япония продолжает испытывать на себе последствия инфляции, а снижение реальных доходов населения подрывает потребление на внутреннем рынке. Ведь многие товары становятся слишком дорогими для среднестатистического японца.
«Расходы в иенах в июле сократились на 5 процентов по сравнению с тем же месяцем год назад. Люди стали экономить, как сообщило сегодня правительство, из-за роста цен в первую очередь на импортное продовольствие, бензин и другие нефтепродукты, сжиженный газ.
Уменьшение общего объема семейного потребления продолжается уже пять месяцев подряд, в июле оно стало самым крупным с февраля 2021 года.
Сокращение таких расходов может иметь серьезный негативный эффект в масштабах всей национальной экономики, поскольку потребительский спрос формирует более половины валового внутреннего продукта Японии», — пишет из Токио российский журналист Василий Головнин.
Кризис подстегивают масштабные санкционные войны. Японцам пришлось убедиться, что санкции могут вводить не только на Западе, а собственные рестрикции зачастую похожи на попытки выстрелить себе в ногу.
После того как японское правительство разрешило сливать в океан радиоактивную воду с аварийной атомной электростанции «Фукусима», китайское руководство полностью запретило экспорт японских морепродуктов — что нанесло значительный ущерб японским рыболовным компаниям.
А прекращение экспорта японских автомобилей в России, в свою очередь, привело к убыткам для японского автопрома. В то время как на китайские производители начали активно осваивать освободившийся российский рынок, который добровольно покинули конкуренты.
Эксперты предупреждают: обострение внутреннего кризиса в перспективе может подтолкнуть Японию к военным действиям против своих соседей, чтобы таким образом купировать социальное напряжение.
Однако японские граждане могут не согласиться погибать ради интересов США, как это происходит сегодня на Украине.
В вооруженных силах Украины воюет некоторое количество японских националистов, включая бандитов-якудза. Однако они даже не скрывают, что рискуют собой из меркантильных соображений.
«Если бы у меня были деньги, а дела в салоне шли хорошо, я бы на Украину не поехал… В Японии я никчемный человек, но надеюсь чего-нибудь добиться на Украине», — рассказал наемник Юя Мотомура, бывший менеджер японского игорного салона, которого цитирует издание South China Morning Post.
3 сентября, 09:53"Вновь подняли головы". Медведев сделал предупреждение Японии на СахалинеСоседняя Япония все активнее оказывает помощь киевскому режиму, втягивается в военную конфронтацию. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев во время поездки на Сахалин 3 сентября, в 78-ю годовщину победы над милитаристской Японией
Однако многие японцы шокированы действиями украинских властей. Особенно после того, как в многотиражном деловом журнале Shukan Gendai опубликовали статью о судьбе известного 53-летнего япониста из университета "Львовская политехника", которого забрали в армию несмотря на возраст, болезни и ученую степень.
"Этот день наступил внезапно. В библиотеке университета, где находится центр "Украина-Япония", директор вручил Игорю повестку. 14-летняя дочь, живущая с бывшей супругой Игоря в Японии, плакала по телефону: "Папа, не умирай!".
Мужчинам от 18 до 60 лет в принципе запрещено покидать страну, так как они подлежат призыву. Тем не менее необходимости мобилизовывать пятидесятилетних мужчин, возраст которых близок к верхней границе, просто нет, эффективнее было бы набирать молодое поколение, которое физически сильнее и боеспособнее. Или ВСУ настолько истощены, что в бой приходится отправлять стариков?
Некоторых украинцев отправляют на передовую безо всякой подготовки, чтобы они участвовали в контрнаступлении, и это подтверждает нестандартность ситуации с призывом 53-летнего человека", – пишет японский журналист Такэхидэ Мидзудани.
Эта драматичная история получила в Японии значительный резонанс. Многие жители Страны восходящего солнца задумались о том, что на самом деле происходит на Украине, под бравурные звуки государственной пропаганды.
И они вспомнят об этом, если японские власти задумают бросить их в бой против Китая или России.