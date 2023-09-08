https://ukraina.ru/20230908/1049257080.html

В Крыму предотвратили теракт на железной дороге — Аксенов

В Крыму предотвратили теракт на железной дороге — Аксенов - 08.09.2023 Украина.ру

В Крыму предотвратили теракт на железной дороге — Аксенов

В Крыму предотвратили теракт на железной дороге, который готовился по заданию украинских спецслужб. Об этом 8 сентября сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем телеграм-канале

2023-09-08T11:18

2023-09-08T11:18

2023-09-08T11:18

крым

аксенов

железная дорога

новости

теракт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102158/29/1021582934_0:0:2989:1681_1920x0_80_0_0_597cd7160c95704ef4598df289e5f161.jpg

Силовики задержали подозреваемого в подготовке теракта на железной дороге в Крыму.Он поблагодарил сотрудников ФСБ за эффективную работу."А украинских агентов ждет незавидная судьба. Они будут найдены и наказаны", - заверил глава полуострова.

https://ukraina.ru/20230707/1047864129.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

крым, аксенов, железная дорога, новости, теракт