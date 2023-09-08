В Крыму предотвратили теракт на железной дороге — Аксенов - 08.09.2023 Украина.ру
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В Крыму предотвратили теракт на железной дороге — Аксенов
В Крыму предотвратили теракт на железной дороге — Аксенов - 08.09.2023 Украина.ру
В Крыму предотвратили теракт на железной дороге — Аксенов
В Крыму предотвратили теракт на железной дороге, который готовился по заданию украинских спецслужб. Об этом 8 сентября сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем телеграм-канале
2023-09-08T11:18
2023-09-08T11:18
крым
аксенов
железная дорога
новости
теракт
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Силовики задержали подозреваемого в подготовке теракта на железной дороге в Крыму.Он поблагодарил сотрудников ФСБ за эффективную работу."А украинских агентов ждет незавидная судьба. Они будут найдены и наказаны", - заверил глава полуострова.
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крым, аксенов, железная дорога, новости, теракт
Крым, Аксенов, железная дорога, Новости, теракт

В Крыму предотвратили теракт на железной дороге — Аксенов

11:18 08.09.2023
 
© РИА Новости . Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости . Алексей Дружинин
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В Крыму предотвратили теракт на железной дороге, который готовился по заданию украинских спецслужб. Об этом 8 сентября сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем телеграм-канале
Силовики задержали подозреваемого в подготовке теракта на железной дороге в Крыму.
"Объекты транспортной инфраструктуры – одна из главных целей террористов, обеспечению безопасности этих объектов уделяется повышенное внимание", - сказал Аксенов.
Он поблагодарил сотрудников ФСБ за эффективную работу.
"А украинских агентов ждет незавидная судьба. Они будут найдены и наказаны", - заверил глава полуострова.
ФСБ России пресекла противоправную деятельность гражданина России в Республике Крым
7 июля, 10:34
Силовики задержали украинского агента, взорвавшего железную дорогу в Крыму В Симферополе задержали агента украинской военной разведки, подорвавшего железную дорогу в Бахчисарайском районе Крыма. Об этом 7 июля сообщает ФСБ России
 
КрымАксеновжелезная дорогаНовоститеракт
 
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