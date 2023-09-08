https://ukraina.ru/20230908/1049254699.html

Путин поздравил с 80-летием освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков

Путин поздравил с 80-летием освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков - 08.09.2023 Украина.ру

Путин поздравил с 80-летием освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков

Президент России Владимир Путин поздравил россиян и жителей Донецкой Народной Республики с 80-летием освобождения от немецких захватчиков

2023-09-08T10:16

2023-09-08T10:16

2023-09-08T10:16

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день освобождения донбасса

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8 сентября 1943 года – важная, знаковая дата в истории России. В этот день, 80 лет назад был освобожден, очищен от нацистских оккупантов легендарный, непокоренный Донбасс – многовековой оплот России, земля тружеников, воинов, богатый и щедрый край, отметил Путин.Ресурсы Донбасса имели для врага колоссальное значение, завладеть ими была одной из целей нападения Германии на Советский Союз, добавил Путин. На захваченных территориях их встретило яростное народное сопротивление, накал которого не ослабевал без малого 700 дней. Путин отметил и то, что пыткам и казням подверглись сотни тысяч партизан, подпольщиков, мирных граждан, детей, пока жестокий, циничный зверь хозяйствовал на Донбассе."На ключевых рубежах выросли мощные вражеские укрепления. Берега Северского Донца испещрили ДОТы и ДЗОТы, многие километры минных полей. Сломить такую линию обороны казалось было немыслимо сложно. Но бойцы Красной армии выполнили эту задачу, совершили подвиги за гранью возможностей человека. Прошли героический и жертвенный путь, упрочив триумф советских войск на Курской дуге", - заявил Путин.Особой страницей российский лидер назвал многотрудный и самоотверженный труд "Саур-Могилы". Нацисты превратили этот древний курган в неприступную цитадель. Но не было в мире силы что бы смогла бы остановить наших бойцов. Эта стратегическая высота переходила из рук в руки несколько раз и покорилась Советскому солдату, тем, кто насмерть стоял за правду за справедливость за свободу и будущее нашей Родины.Путин выразил уверенность, что 9 лет назад на этих священных для нас рубежах пример солдат Великой Отечественной вел их потомков – ополченцев Донбасса, умножал их отвагу и стойкость в новой схватке с нацизмом. Дал внукам и правнукам силы, чтобы отстоять свою землю, культуру, язык, наследие, добавилон.Разрушенный в ходе боев 2014 мемориал "Саур-Могилы" сегодня полностью восстановлен. А рядом с образами советских воинов по праву увековечены подвиги их доблестных, славных потомков – новых героев Донбасса."И в этом вся наша Россия, цельная своей историей, нерушимая своими духовными традициями, верная заветам и памяти предков. Сердечно поздравляю жителей Донецкой Народной Республики, всех граждан России с 80-летием освобождения Донбасса от нацистских захватчиков", - сказал Путин.

https://ukraina.ru/20230908/1049242079.html

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новости, россия, днр, донбасс, владимир путин, освобождение, день освобождения донбасса