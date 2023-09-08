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Участвовал в казни российских военных: в ходе СВО уничтожен наемник из США
Участвовал в казни российских военных: в ходе СВО уничтожен наемник из США - 08.09.2023 Украина.ру
Участвовал в казни российских военных: в ходе СВО уничтожен наемник из США
На Украине ликвидирован очередной наемник из США - Джерико Скай Магаллон. Его мать уже подтвердила факт его смерти. Об этом 8 сентября сообщил Телеграм-канал Readovka
2023-09-08T09:58
2023-09-08T09:58
2023-09-08T10:22
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Боевик воевал с Россией практически с начала спецоперации, на Украину он отправился 5 марта прошлого года. Позже наемник "ушел в отпуск", а месяц назад вернулся на поле боя и был денацифицирован.Известно также, что Магаллон был соучастником военного преступления – расстрела русских солдат в Петропавловке Харьковской области.Произошло это 7 сентября прошлого года. Тогда группа из 4-х российских военнослужащих была блокирована группой наемников, которые склоняли россиян к сдаче путем переговоров. Когда под гарантии противника один из бойцов ВС РФ вышел в качестве парламентера, его застрелили в упор. Оставшиеся трое бойцов приняли бой и погибли, успев ликвидировать двоих и ранить еще восьмерых наемников.Сообщается, что с Магаллоном погибли еще 19 "добровольцев, приехавших воевать за Украину".Информация об уничтожении украинских нацистов и иностранных наемников приходит с фронта регулярно.Так, накануне стало известно об уничтожении в ходе СВО сержанта 131-го разведывательного батальона Андрея Орлова, которого лично благодарил "за работу" Владимир Зеленский.Еще двумя днями ранее российские военные уничтожили члена "Азова"*, бывшего профессионального спортсмена из Львова Юрия Мочульского.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, наемники, иностранные наемники, военные, россия, вс рф, уничтожение, ликвидация, сша
Новости, наемники, иностранные наемники, военные, Россия, ВС РФ, уничтожение, ликвидация, США
Участвовал в казни российских военных: в ходе СВО уничтожен наемник из США
09:58 08.09.2023 (обновлено: 10:22 08.09.2023)
На Украине ликвидирован очередной наемник из США - Джерико Скай Магаллон. Его мать уже подтвердила факт его смерти. Об этом 8 сентября сообщил Телеграм-канал Readovka
Боевик воевал с Россией практически с начала спецоперации, на Украину он отправился 5 марта прошлого года. Позже наемник "ушел в отпуск", а месяц назад вернулся на поле боя и был денацифицирован.
Известно также, что Магаллон был соучастником военного преступления – расстрела русских солдат в Петропавловке Харьковской области.
Произошло это 7 сентября прошлого года. Тогда группа из 4-х российских военнослужащих была блокирована группой наемников, которые склоняли россиян к сдаче путем переговоров. Когда под гарантии противника один из бойцов ВС РФ вышел в качестве парламентера, его застрелили в упор. Оставшиеся трое бойцов приняли бой и погибли, успев ликвидировать двоих и ранить еще восьмерых наемников.
Сообщается, что с Магаллоном погибли еще 19 "добровольцев, приехавших воевать за Украину".
Информация об уничтожении украинских нацистов и иностранных наемников приходит с фронта регулярно.
Так, накануне стало известно
об уничтожении в ходе СВО сержанта 131-го разведывательного батальона Андрея Орлова, которого лично благодарил "за работу" Владимир Зеленский.
Еще двумя днями ранее российские военные уничтожили
члена "Азова"*, бывшего профессионального спортсмена из Львова Юрия Мочульского.