Участвовал в казни российских военных: в ходе СВО уничтожен наемник из США - 08.09.2023 Украина.ру
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Участвовал в казни российских военных: в ходе СВО уничтожен наемник из США
Участвовал в казни российских военных: в ходе СВО уничтожен наемник из США - 08.09.2023 Украина.ру
Участвовал в казни российских военных: в ходе СВО уничтожен наемник из США
На Украине ликвидирован очередной наемник из США - Джерико Скай Магаллон. Его мать уже подтвердила факт его смерти. Об этом 8 сентября сообщил Телеграм-канал Readovka
2023-09-08T09:58
2023-09-08T10:22
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Боевик воевал с Россией практически с начала спецоперации, на Украину он отправился 5 марта прошлого года. Позже наемник "ушел в отпуск", а месяц назад вернулся на поле боя и был денацифицирован.Известно также, что Магаллон был соучастником военного преступления – расстрела русских солдат в Петропавловке Харьковской области.Произошло это 7 сентября прошлого года. Тогда группа из 4-х российских военнослужащих была блокирована группой наемников, которые склоняли россиян к сдаче путем переговоров. Когда под гарантии противника один из бойцов ВС РФ вышел в качестве парламентера, его застрелили в упор. Оставшиеся трое бойцов приняли бой и погибли, успев ликвидировать двоих и ранить еще восьмерых наемников.Сообщается, что с Магаллоном погибли еще 19 "добровольцев, приехавших воевать за Украину".Информация об уничтожении украинских нацистов и иностранных наемников приходит с фронта регулярно.Так, накануне стало известно об уничтожении в ходе СВО сержанта 131-го разведывательного батальона Андрея Орлова, которого лично благодарил "за работу" Владимир Зеленский.Еще двумя днями ранее российские военные уничтожили члена "Азова"*, бывшего профессионального спортсмена из Львова Юрия Мочульского.
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новости, наемники, иностранные наемники, военные, россия, вс рф, уничтожение, ликвидация, сша
Новости, наемники, иностранные наемники, военные, Россия, ВС РФ, уничтожение, ликвидация, США

Участвовал в казни российских военных: в ходе СВО уничтожен наемник из США

09:58 08.09.2023 (обновлено: 10:22 08.09.2023)
 
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На Украине ликвидирован очередной наемник из США - Джерико Скай Магаллон. Его мать уже подтвердила факт его смерти. Об этом 8 сентября сообщил Телеграм-канал Readovka
Боевик воевал с Россией практически с начала спецоперации, на Украину он отправился 5 марта прошлого года. Позже наемник "ушел в отпуск", а месяц назад вернулся на поле боя и был денацифицирован.
Известно также, что Магаллон был соучастником военного преступления – расстрела русских солдат в Петропавловке Харьковской области.
Произошло это 7 сентября прошлого года. Тогда группа из 4-х российских военнослужащих была блокирована группой наемников, которые склоняли россиян к сдаче путем переговоров. Когда под гарантии противника один из бойцов ВС РФ вышел в качестве парламентера, его застрелили в упор. Оставшиеся трое бойцов приняли бой и погибли, успев ликвидировать двоих и ранить еще восьмерых наемников.
Сообщается, что с Магаллоном погибли еще 19 "добровольцев, приехавших воевать за Украину".
Информация об уничтожении украинских нацистов и иностранных наемников приходит с фронта регулярно.
Так, накануне стало известно об уничтожении в ходе СВО сержанта 131-го разведывательного батальона Андрея Орлова, которого лично благодарил "за работу" Владимир Зеленский.
Еще двумя днями ранее российские военные уничтожили члена "Азова"*, бывшего профессионального спортсмена из Львова Юрия Мочульского.
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ВС РФ ликвидировали полковника Главного управления разведки УкраиныРоссийские военные уничтожили полковника Главного управления разведки (ГУР) Украины Владимира Камуза. Об этом 16 августа сообщил Sputnik Ближнее зарубежье
 
Новостинаемникииностранные наемникивоенныеРоссияВС РФуничтожениеликвидацияСША
 
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