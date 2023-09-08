Блинкен обсудил с главой МИД Румынии инцидент с дроном у границы с Украиной - 08.09.2023 Украина.ру
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Блинкен обсудил с главой МИД Румынии инцидент с дроном у границы с Украиной
Блинкен обсудил с главой МИД Румынии инцидент с дроном у границы с Украиной - 08.09.2023 Украина.ру
Блинкен обсудил с главой МИД Румынии инцидент с дроном у границы с Украиной
Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с главой МИД Румынии Луминитой Одобеску расследование инцидента с беспилотником, обломки которого были нашли у границы с Украиной. Об этом 7 сентября сообщил госдепартамент
2023-09-08T09:20
2023-09-08T09:20
дроны
беспилотник
румыния
зарубежье
новости
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Темой беседы также стало сотрудничество в охране воздушного пространства НАТО, включая предстоящее размещение в Румынии американских истребителей F-16 на ротационной основе.В среду румынский телеканал Antena-3 со ссылкой на министра обороны Анджела Тылвара сообщил, что на территории страны были найдены обломки, которые могут быть частями беспилотников. Тылвар подчеркнул, что объекты не представляют опасности. Президент Румынии Клаус Йоханнис потребовал срочного расследования.В ночь на понедельник в Одесской области на Украине была объявлена воздушная тревога, украинские СМИ сообщали о взрывах в городе Измаил. Украинское оперативное командование "Юг" информировало, что в регионе повреждено оборудование аграрных и промышленных предприятий. Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко в понедельник написал в соцсетях со ссылкой на украинскую пограничную службу, что российские дроны якобы упали и сдетонировали на территории Румынии. В ответ минобороны Румынии сообщило, что вооружение России никогда не создавало "прямых военных угроз национальной территории или территориальным водам Румынии".
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дроны, беспилотник, румыния, зарубежье, новости
дроны, беспилотник, Румыния, Зарубежье, Новости

Блинкен обсудил с главой МИД Румынии инцидент с дроном у границы с Украиной

09:20 08.09.2023
 
© AP / Alex BrandonБлинкен Энтони
Блинкен Энтони - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© AP / Alex Brandon
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Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с главой МИД Румынии Луминитой Одобеску расследование инцидента с беспилотником, обломки которого были нашли у границы с Украиной. Об этом 7 сентября сообщил госдепартамент
Темой беседы также стало сотрудничество в охране воздушного пространства НАТО, включая предстоящее размещение в Румынии американских истребителей F-16 на ротационной основе.
В среду румынский телеканал Antena-3 со ссылкой на министра обороны Анджела Тылвара сообщил, что на территории страны были найдены обломки, которые могут быть частями беспилотников. Тылвар подчеркнул, что объекты не представляют опасности. Президент Румынии Клаус Йоханнис потребовал срочного расследования.
В ночь на понедельник в Одесской области на Украине была объявлена воздушная тревога, украинские СМИ сообщали о взрывах в городе Измаил. Украинское оперативное командование "Юг" информировало, что в регионе повреждено оборудование аграрных и промышленных предприятий.
Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко в понедельник написал в соцсетях со ссылкой на украинскую пограничную службу, что российские дроны якобы упали и сдетонировали на территории Румынии. В ответ минобороны Румынии сообщило, что вооружение России никогда не создавало "прямых военных угроз национальной территории или территориальным водам Румынии".
Йенс Столтенберг
Вчера, 13:51
У НАТО нет информации о преднамеренном нападении России на Румынии – Столтенберг об обломках дронаУ НАТО нет информации о том, что инцидент с беспилотниками в Румынии был "преднамеренной атакой" России, заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг. Об этом сообщили журналисты РИА Новости
 
дроныбеспилотникРумынияЗарубежьеНовости
 
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