В Сумах прогремели взрывы — СМИ
07:23 08.09.2023 (обновлено: 07:34 08.09.2023)
Взрывы прогремели в городе Сумы на Украине. Об этом 8 сентября сообщило издание "Общественное"
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Сумской области была объявлена воздушная тревога. Сигнал прозвучал в 5:34.
Также утром сообщалось о взрыве в подконтрольном киевским властям Запорожье.
"Пишут о взрыве в Запорожье", - говорится в сообщении "Страна.ua".
Российские военные наносят удары по украинской инфраструктуре с осени прошлого года - после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.