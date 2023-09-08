В Сумах прогремели взрывы — СМИ - 08.09.2023 Украина.ру
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В Сумах прогремели взрывы — СМИ
В Сумах прогремели взрывы — СМИ - 08.09.2023 Украина.ру
В Сумах прогремели взрывы — СМИ
Взрывы прогремели в городе Сумы на Украине. Об этом 8 сентября сообщило издание "Общественное"
2023-09-08T07:23
2023-09-08T07:34
сумы
запорожье
взрывы
воздушная тревога
новости
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По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Сумской области была объявлена воздушная тревога. Сигнал прозвучал в 5:34.Также утром сообщалось о взрыве в подконтрольном киевским властям Запорожье."Пишут о взрыве в Запорожье", - говорится в сообщении "Страна.ua".Российские военные наносят удары по украинской инфраструктуре с осени прошлого года - после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
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сумы, запорожье, взрывы, воздушная тревога, новости
Сумы, Запорожье, взрывы, воздушная тревога, Новости

В Сумах прогремели взрывы — СМИ

07:23 08.09.2023 (обновлено: 07:34 08.09.2023)
 
© commons.wikimedia.org / Коваль Сергій ІвановичСумы
Сумы - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© commons.wikimedia.org / Коваль Сергій Іванович
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Взрывы прогремели в городе Сумы на Украине. Об этом 8 сентября сообщило издание "Общественное"
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Сумской области была объявлена воздушная тревога. Сигнал прозвучал в 5:34.
Также утром сообщалось о взрыве в подконтрольном киевским властям Запорожье.
"Пишут о взрыве в Запорожье", - говорится в сообщении "Страна.ua".
Российские военные наносят удары по украинской инфраструктуре с осени прошлого года - после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
Работа инженерных подразделений ЦВО на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
Вчера, 07:50
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области и СумахВзрывы слышны в городе Килия Одесской области, где расположен речной порт и крупный судостроительно-судоремонтный завод. Об этом сообщило 7 сентября украинское издание "Зеркало недели"
 
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