https://ukraina.ru/20230908/1049251977.html

В Сумах прогремели взрывы — СМИ

В Сумах прогремели взрывы — СМИ - 08.09.2023 Украина.ру

В Сумах прогремели взрывы — СМИ

Взрывы прогремели в городе Сумы на Украине. Об этом 8 сентября сообщило издание "Общественное"

2023-09-08T07:23

2023-09-08T07:23

2023-09-08T07:34

сумы

запорожье

взрывы

воздушная тревога

новости

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По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Сумской области была объявлена воздушная тревога. Сигнал прозвучал в 5:34.Также утром сообщалось о взрыве в подконтрольном киевским властям Запорожье."Пишут о взрыве в Запорожье", - говорится в сообщении "Страна.ua".Российские военные наносят удары по украинской инфраструктуре с осени прошлого года - после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

https://ukraina.ru/20230907/1049224676.html

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сумы, запорожье, взрывы, воздушная тревога, новости