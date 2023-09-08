https://ukraina.ru/20230908/1049249385.html

Евгений Ким о том, почему ВСУ не могут повторить подвиг китайских добровольцев в Корейской войне

Евгений Ким о том, почему ВСУ не могут повторить подвиг китайских добровольцев в Корейской войне - 08.09.2023 Украина.ру

Евгений Ким о том, почему ВСУ не могут повторить подвиг китайских добровольцев в Корейской войне

Правящие круги США понимают, что на Украине им победить не удастся, поэтому им надо отвлечь внимание от украинских дел накануне президентских выборов, считает ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока, Центр корейских исследований Евгений Ким

2023-09-08T04:25

2023-09-08T04:25

2023-09-08T04:25

интервью

сша

украина

война

корейская война (1950-1953)

нато

бандера

шухевич

фашизм

северная корея

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Телеканал CNN, ссылаясь на данные американской разведки, утверждает, что Москва и Пхеньян ведут переговоры по потенциальной оружейной сделке, которая предоставит России значительные боеприпасы для различных типов вооружения – включая ракетные системы и артиллерию.- Евгений Евгеньевич, почему Запад сейчас так активизировал тему военного сотрудничества между КНДР и Россией?- Все это происходит в рамках кампании Запада о том, что Россия не такая могущественная, как вы думаете, России не хватает оружия, поэтому, если поднажать, то можно заставить Россию капитулировать… Поэтому у России не хватает снарядов, она собирается покупать их у Северной Кореи.Полтора года Запад вооружает Украину всеми доступными видами вооружений, выделяет огромные деньги и ничего не удается достичь. В такой ситуации противника надо дискредитировать.Кроме того, это попытка оправдать свои действия на Дальнем Востоке. Правящие круги США понимают, что на Украине им победить не удастся. Надо отвлечь внимание от украинских дел, в следующем году предстоят выборы.Но есть еще одна закавыка, которую они учитывают. Можно ли нападать на ядерную страну? Вроде бы, всем ясно, что надо быть сумасшедшим для этого. Но ведь Украина уже обстреливает приграничные территории России, высылает диверсионные отряды, и Россия не наносит ответного ядерного удара. У Северной Кореи есть ядерное оружие, а если устроить приграничные стрельбы, применит ли она его? Скорее всего, нет.- Но мы руководствуемся гуманными соображениями при проведении СВО.- А у Северной Кореи нет гуманных соображений? Вопрос в другом. Ким Чен Ын человек молодой, поэтому может показать кузькину мать, но он понимает, что значит применить ядерное оружие на полуострове, это скажется и на Северной Корее. Поэтому устами своей сестры (Ким Ё Чжон) он не раз говорил: не вы наша цель. То есть ядерное оружие КНДР не против Южной Кореи.Поэтому американцы пытаются устроить там заварушку руками южнокорейцев, чтобы создать новый очаг напряженности в этом районе. Это позволит им отвлечь внимание от Украины. И воспользовавшись ситуацией, сказать украинцам: вы надоели нам, у нас горячая точка Корея.Тем более после того, как 18 августа Байден, Кисида и Юн Сок Ёль встретились в Кемп-Дэвиде и приняли декларацию о сотрудничестве США, Южной Кореи и Японии в области безопасности, не исключая возможность создания тройственного военно-политического союза. Официально это не будет так называться, но координация между вооруженными силами этих стран будет очень серьезной.Действительно, возможен очень серьезный конфликт, и это даст возможность США получить заказы на поставки вооружений. Они надеются, что конфликт на Корейском полуострове отвлечет внимание Китая от проблем Тайваня. Хотя Китай и не собирается проводить операцию против Тайваня.- Видимо, в КНДР всерьез рассматривают вероятность такого сценария, ведь министр обороны Кан Сун Нам заявил, что "ядерная война на Корейском полуострове стала теперь не вопросом того, будет ли она, а вопросом того, кто и когда ее начнёт".- Они всерьез рассматривают вопрос, что американцы могут применить ядерное оружие против них. Потому как американцы с 1950 по 1953 раз 20 раз обсуждали вопрос о применении ядерного оружия против Северной Кореи. Корейцев-то не жалко. Психология колонизаторов и расистов какой была, такой и осталась. Пусть корейцы убивают друг друга, это ослабит и Южную Корею, и заставит ее вести более агрессивную политику по отношению к России. Потому что она не докатилась до такого состояния, как Германия и другие страны блока НАТО. Такой конфликт одновременно отвлек бы внимание от Украины.- Вы упомянули события Корейской войны. В битве при Чосинском водохранилище в 1950 году китайские народные добровольцы, наступая без авиационной поддержки, смогли нанести крупное поражение армии США. Почему ВСУ, тоже не имея серьезной воздушной поддержки, но опираясь тем не менее на военную помощь Запада, забуксовали в своем наступлении?- Там была другая ситуация вот по какой причине. Американцы, применяя напалм, не могли в полной мере в начале декабря 1950 года использовать свою авиацию. Потому что в это время уже прибыли самолеты 64-го истребительного авиакорпуса советских ВВС. Они стали американцев отгонять от границы.Второе, это рельеф горой местности. Северная Корея на 75% состоит из гор. В горной местности использовать артиллерию и танки использовать сложно. Китайских народных добровольцев некоторые представляют так, что это были мобилизованные, плохо вооруженные люди. Это не совсем так, потому что в распоряжении китайской народной армии были трофеи чанкайшистской армии, которая снабжалась американцами.Если вы смотрели китайский фильм "Битва при Чосинском водохранилище", то обратили внимание на то, что китайцы использовали базуки для обстрела позиций американцев. Сначала китайские добровольцы пытались атаковать массированными группами, а потом увидели, что становятся легкой добычей для самолетов и перешли к партизанской тактике. В основном они действовали ночью малыми диверсионными группами.Конечно, советские авиационные части не позволяли американцам разгуляться. Хотя на начальном этапе нам тоже было тяжело, это была первая в истории война реактивных самолетов. Американская группировка вообще была в несколько раз больше, потому что советская авиация была представлена только истребителями, а американцы использовали и бомбардировщики, и штурмовики. Тем не менее численно уступая американцам, наши лётчики обеспечили защиту небесного пространства КНДР.Военно-промышленный потенциал России таков, что полтора года выдерживает ВПК Запада, направленный против нас. Давайте не забывать и о линии Суровикина, которая была создана так умело, что ВСУ не дошли даже до первых рубежей обороны. У нас механизированная система минирования предоборонных рубежей, что обеспечивает восстановление минных полей за считанные часы. И надо отдать должное мастерству наших военных, которые выдерживают атаки украинских войск, сосредоточенных в районе Работино.- Много говорят о том, что замороженный конфликт на Корейском полуострове послужит образцом для прекращения конфликта на Украине. А как вы считаете, может ли на Украине появится своя 38-я параллель?- Нет, потому что там была агрессия войск США и НАТО, и у Кореи и Китая не хватил сил победить их. У нас речь не идет о том, хватит или нет сил для победы. Перед нами стоит очень важная задача – демилитаризация и денацификация. Замороженный конфликт означает, что мы не выполняем задачи СВО. Мы имеем дело с режимом, который проповедует нацистские взгляды. Не обязательно, чтобы были печи, где сжигают людей, фашизм не только в этом проявляется.Поскольку героями Украины являются Бандера и Шухевич, то речь идет о борьбе с нацизмом, который осужден международным военным трибуналом и Уставом ООН. Поэтому никакого замороженного конфликта, как в Корее не может быть.

https://ukraina.ru/20230907/1049236510.html

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https://ukraina.ru/20230817/1048746741.html

https://ukraina.ru/20230804/1048478143.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

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