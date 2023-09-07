https://ukraina.ru/20230907/1049238151.html

"Теперь здесь ад": Delfi рассказал о положении ВСУ на фронте

"Теперь здесь ад": Delfi рассказал о положении ВСУ на фронте - 07.09.2023 Украина.ру

"Теперь здесь ад": Delfi рассказал о положении ВСУ на фронте

Прибалтийское издание Delfi 7 сентября выпустило статью о положении украинских войск на фронте. Материал авторы публикации построили на информации, полученной от ВСУшников, находящихся в настоящее время на линии огня

2023-09-07T15:45

2023-09-07T15:45

2023-09-07T15:45

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Украинский военный добавил, что "теперь здесь ад", и если российским силам "удастся пройти мимо нас, это будет плохо".В среду, 6 сентября, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что "обстановка на фронте остается сложной сразу на трех направлениях" - артемовском, купянском и краснолиманском.Также Сырский отметил, что российские военные готовятся выйти к административным границам Луганской и Донецкой Народных Республик.Между тем, провал украинского контрнаступления уже признали даже в Вашингтоне. Часть западных политиков уже высказались за то, чтобы впустую не тратить деньги на то, что не приносит результатов.Однако военное финансирование Киева продолжается. Его результат - за весь период своего контрнаступления, то есть с 4 июня, ВСУ потеряли 66 тысяч военных и 7,6 тысяч единиц вооружения.

https://ukraina.ru/20230906/1049199644.html

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