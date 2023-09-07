"Теперь здесь ад": Delfi рассказал о положении ВСУ на фронте - 07.09.2023 Украина.ру
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"Теперь здесь ад": Delfi рассказал о положении ВСУ на фронте
"Теперь здесь ад": Delfi рассказал о положении ВСУ на фронте - 07.09.2023 Украина.ру
"Теперь здесь ад": Delfi рассказал о положении ВСУ на фронте
Прибалтийское издание Delfi 7 сентября выпустило статью о положении украинских войск на фронте. Материал авторы публикации построили на информации, полученной от ВСУшников, находящихся в настоящее время на линии огня
2023-09-07T15:45
2023-09-07T15:45
новости
фронт
украина
всу
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Украинский военный добавил, что "теперь здесь ад", и если российским силам "удастся пройти мимо нас, это будет плохо".В среду, 6 сентября, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что "обстановка на фронте остается сложной сразу на трех направлениях" - артемовском, купянском и краснолиманском.Также Сырский отметил, что российские военные готовятся выйти к административным границам Луганской и Донецкой Народных Республик.Между тем, провал украинского контрнаступления уже признали даже в Вашингтоне. Часть западных политиков уже высказались за то, чтобы впустую не тратить деньги на то, что не приносит результатов.Однако военное финансирование Киева продолжается. Его результат - за весь период своего контрнаступления, то есть с 4 июня, ВСУ потеряли 66 тысяч военных и 7,6 тысяч единиц вооружения.
https://ukraina.ru/20230906/1049199644.html
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новости, фронт, украина, всу
Новости, фронт, Украина, ВСУ

"Теперь здесь ад": Delfi рассказал о положении ВСУ на фронте

15:45 07.09.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкБоевая работа самоходной гаубицы 2С19 "Мста-С" с закрытых огневых позиций в ЛНР
Боевая работа самоходной гаубицы 2С19 Мста-С с закрытых огневых позиций в ЛНР - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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Прибалтийское издание Delfi 7 сентября выпустило статью о положении украинских войск на фронте. Материал авторы публикации построили на информации, полученной от ВСУшников, находящихся в настоящее время на линии огня
"Там есть самолеты, вертолеты, реактивная артиллерия, беспилотники Shahed, - всё, что душе угодно", - цитирует Delfi рассказ младшего сержанта 68-ой бригады ВСУ Евгения Назаренко.
Украинский военный добавил, что "теперь здесь ад", и если российским силам "удастся пройти мимо нас, это будет плохо".
В среду, 6 сентября, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что "обстановка на фронте остается сложной сразу на трех направлениях" - артемовском, купянском и краснолиманском.
Также Сырский отметил, что российские военные готовятся выйти к административным границам Луганской и Донецкой Народных Республик.
Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
Вчера, 10:36
Сырский: ВС РФ готовятся выйти к границам ЛНР и ДНРОбстановка на фронте остается сложной сразу на трех направлениях, кроме того, российские военные готовятся выйти к административным границам Луганской и Донецкой Народных Республик. Такое заявление 6 сентября сделал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский
Между тем, провал украинского контрнаступления уже признали даже в Вашингтоне. Часть западных политиков уже высказались за то, чтобы впустую не тратить деньги на то, что не приносит результатов.
Однако военное финансирование Киева продолжается. Его результат - за весь период своего контрнаступления, то есть с 4 июня, ВСУ потеряли 66 тысяч военных и 7,6 тысяч единиц вооружения.
Акция против повышения тарифов на проезд в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
13:32
"Тушат пожар керосином": США вливают в Украину деньги ради борьбы с коррупцией - FoxNewsКоррупция на Украине - это образ жизни. США не могут сократить уровень поддержки Киева, так как это помешает борьбе с коррумпированностью и "определенно придаст смелости России". Об этом 7 сентября написали журналисты американского издания FoxNews
 
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