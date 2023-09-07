https://ukraina.ru/20230907/1049237875.html

ЕС меняет бюджетные правила для эскалации конфликта на Украине

ЕС меняет бюджетные правила для эскалации конфликта на Украине - 07.09.2023 Украина.ру

ЕС меняет бюджетные правила для эскалации конфликта на Украине

Военные расходы ЕС на продолжение военных действий вырастут

2023-09-07T14:54

2023-09-07T14:54

2023-09-07T15:17

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Евросоюз близок к согласованию положений обновленных бюджетных правил, позволяющих увеличить военные расходы в связи с боевыми действиями на Украине. Об этом 7 сентября сообщает информагентство Reuters со ссылкой близких к переговорам официальных лиц.Бюджетные правила ЕС ограничивают государственные займы в целях стабилизации евро. Ими установлен потолок бюджетного дефицита на уровне 3% ВВП и госдолга на уровне 60% ВВП. Еврокомиссия должна применять санкции в отношении нарушителей этих ограничений.Сейчас только девять членов ЕС достигают цели альянса НАТО по расходам на оборону в размере 2% от ВНП. Франция, Германия и Италия находятся ниже этого порога, а Финляндия, Румыния, Венгрия и Словакия превысят его в 2023 году. После начала СВО 12 стран-членов НАТО сократили свои расходы на оборону в процентах от ВВП.После начала российской СВО на Украине соседствующие с Россией члены ЕС призвали полностью исключить военные расходы из расчётов дефицита ЕС. Дипломат Евросоюза в этой связи отметил: "Это не сработало, но есть согласие, что, хотя расходы на оборону по-прежнему будут частью расчётов дефицита, Комиссия (Еврокомиссия) будет классифицировать такие расходы как "соответствующие факторы", которые позволят ей не предпринимать никаких дисциплинарных мер даже в случае превышения установленного предела в 3%".Правительство Германии взяло на себя обязательство достичь расходов 2% ВНП до 2027 года с помощью специального фонда в 100 миллиардов евро. Эту сумму через фонд потратят на модернизацию немецкой армии."Противодействие полному освобождению от расчетов ЕС было вызвано опасениями, что военные расходы могут быть очень широкой категорией, которая может помочь скрыть множество обычных расходов, - отметило информагентство.Какие расходы в этой связи будут приемлемыми будет решать Еврокомиссия. Ответственные за финансы чиновники стран ЕС согласны "реформировать бюджетные правила". Действие правил было приостановлено на период 2020-2024 годов чтобы разрешить нарастить госдолг во время пандемии и энергетического кризиса."Прежде чем они снова вступят в силу, правительства ЕС также хотят, чтобы правила отражали новые экономические реалии высокого государственного долга и инвестиций, необходимых для того, чтобы сделать экономику более "зеленой" и цифровой", - отметило информагентство.

https://ukraina.ru/20230907/1049237106.html

https://ukraina.ru/20230907/1049237309.html

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ес, украина-ес, еврокомиссия, милитаризация, бюджет, оборонный бюджет, дефицит бюджета, нато, новости