ЕС меняет бюджетные правила для эскалации конфликта на Украине - 07.09.2023 Украина.ру
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ЕС меняет бюджетные правила для эскалации конфликта на Украине
ЕС меняет бюджетные правила для эскалации конфликта на Украине - 07.09.2023 Украина.ру
ЕС меняет бюджетные правила для эскалации конфликта на Украине
Военные расходы ЕС на продолжение военных действий вырастут
2023-09-07T14:54
2023-09-07T15:17
ес
украина-ес
еврокомиссия
милитаризация
бюджет
оборонный бюджет
дефицит бюджета
нато
новости
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Евросоюз близок к согласованию положений обновленных бюджетных правил, позволяющих увеличить военные расходы в связи с боевыми действиями на Украине. Об этом 7 сентября сообщает информагентство Reuters со ссылкой близких к переговорам официальных лиц.Бюджетные правила ЕС ограничивают государственные займы в целях стабилизации евро. Ими установлен потолок бюджетного дефицита на уровне 3% ВВП и госдолга на уровне 60% ВВП. Еврокомиссия должна применять санкции в отношении нарушителей этих ограничений.Сейчас только девять членов ЕС достигают цели альянса НАТО по расходам на оборону в размере 2% от ВНП. Франция, Германия и Италия находятся ниже этого порога, а Финляндия, Румыния, Венгрия и Словакия превысят его в 2023 году. После начала СВО 12 стран-членов НАТО сократили свои расходы на оборону в процентах от ВВП.После начала российской СВО на Украине соседствующие с Россией члены ЕС призвали полностью исключить военные расходы из расчётов дефицита ЕС. Дипломат Евросоюза в этой связи отметил: "Это не сработало, но есть согласие, что, хотя расходы на оборону по-прежнему будут частью расчётов дефицита, Комиссия (Еврокомиссия) будет классифицировать такие расходы как "соответствующие факторы", которые позволят ей не предпринимать никаких дисциплинарных мер даже в случае превышения установленного предела в 3%".Правительство Германии взяло на себя обязательство достичь расходов 2% ВНП до 2027 года с помощью специального фонда в 100 миллиардов евро. Эту сумму через фонд потратят на модернизацию немецкой армии."Противодействие полному освобождению от расчетов ЕС было вызвано опасениями, что военные расходы могут быть очень широкой категорией, которая может помочь скрыть множество обычных расходов, - отметило информагентство.Какие расходы в этой связи будут приемлемыми будет решать Еврокомиссия. Ответственные за финансы чиновники стран ЕС согласны "реформировать бюджетные правила". Действие правил было приостановлено на период 2020-2024 годов чтобы разрешить нарастить госдолг во время пандемии и энергетического кризиса."Прежде чем они снова вступят в силу, правительства ЕС также хотят, чтобы правила отражали новые экономические реалии высокого государственного долга и инвестиций, необходимых для того, чтобы сделать экономику более "зеленой" и цифровой", - отметило информагентство.
https://ukraina.ru/20230907/1049237106.html
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ес, украина-ес, еврокомиссия, милитаризация, бюджет, оборонный бюджет, дефицит бюджета, нато, новости
ЕС, Украина-ЕС, Еврокомиссия, милитаризация, бюджет, оборонный бюджет, дефицит бюджета, НАТО, Новости

ЕС меняет бюджетные правила для эскалации конфликта на Украине

14:54 07.09.2023 (обновлено: 15:17 07.09.2023)
 
© commons.wikimedia.org / 7th Army Training Command120 мм снаряды для танка Challenger 2
120 мм снаряды для танка Challenger 2 - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© commons.wikimedia.org / 7th Army Training Command
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Военные расходы ЕС на продолжение военных действий вырастут
Евросоюз близок к согласованию положений обновленных бюджетных правил, позволяющих увеличить военные расходы в связи с боевыми действиями на Украине. Об этом 7 сентября сообщает информагентство Reuters со ссылкой близких к переговорам официальных лиц.
Бюджетные правила ЕС ограничивают государственные займы в целях стабилизации евро. Ими установлен потолок бюджетного дефицита на уровне 3% ВВП и госдолга на уровне 60% ВВП. Еврокомиссия должна применять санкции в отношении нарушителей этих ограничений.
- РИА Новости, 1920, 07.09.2023
14:11
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Сейчас только девять членов ЕС достигают цели альянса НАТО по расходам на оборону в размере 2% от ВНП. Франция, Германия и Италия находятся ниже этого порога, а Финляндия, Румыния, Венгрия и Словакия превысят его в 2023 году. После начала СВО 12 стран-членов НАТО сократили свои расходы на оборону в процентах от ВВП.
После начала российской СВО на Украине соседствующие с Россией члены ЕС призвали полностью исключить военные расходы из расчётов дефицита ЕС. Дипломат Евросоюза в этой связи отметил: "Это не сработало, но есть согласие, что, хотя расходы на оборону по-прежнему будут частью расчётов дефицита, Комиссия (Еврокомиссия) будет классифицировать такие расходы как "соответствующие факторы", которые позволят ей не предпринимать никаких дисциплинарных мер даже в случае превышения установленного предела в 3%".
Российский флаг - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
14:37
Кремль негативно отреагировал на решение США передать Украине российские активыПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 7 сентября раскритиковал решение США передать конфискованные российские активы Украине
Правительство Германии взяло на себя обязательство достичь расходов 2% ВНП до 2027 года с помощью специального фонда в 100 миллиардов евро. Эту сумму через фонд потратят на модернизацию немецкой армии.
"Противодействие полному освобождению от расчетов ЕС было вызвано опасениями, что военные расходы могут быть очень широкой категорией, которая может помочь скрыть множество обычных расходов, - отметило информагентство.
Какие расходы в этой связи будут приемлемыми будет решать Еврокомиссия. Ответственные за финансы чиновники стран ЕС согласны "реформировать бюджетные правила". Действие правил было приостановлено на период 2020-2024 годов чтобы разрешить нарастить госдолг во время пандемии и энергетического кризиса.
- РИА Новости, 1920, 07.09.2023
10:51
Столтенберг надеется, что переговоры по членству Швеции в НАТО возобновятся осеньюГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг надеется на прогресс по членству Швеции в Альянсе уже этой осенью. Об этом сообщили журналисты РИА Новости
"Прежде чем они снова вступят в силу, правительства ЕС также хотят, чтобы правила отражали новые экономические реалии высокого государственного долга и инвестиций, необходимых для того, чтобы сделать экономику более "зеленой" и цифровой", - отметило информагентство.
 
ЕСУкраина-ЕСЕврокомиссиямилитаризациябюджетоборонный бюджетдефицит бюджетаНАТОНовости
 
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