Дело не в обороне России. Военный эксперт из Китая о том, почему "контнаступ" ВСУ полностью провалился - 07.09.2023 Украина.ру
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Дело не в обороне России. Военный эксперт из Китая о том, почему "контнаступ" ВСУ полностью провалился
Дело не в обороне России. Военный эксперт из Китая о том, почему "контнаступ" ВСУ полностью провалился - 07.09.2023 Украина.ру
Дело не в обороне России. Военный эксперт из Китая о том, почему "контнаступ" ВСУ полностью провалился
Украинское наступление провалилось не столько потому, что российские войска подготовили эшелонированную линию обороны, а в том, что это была не военная, а рекламно-политическая акция. Об этом рассказал китайский военный эксперт и блогер Хун Юань в интервью изданию Украина.ру
2023-09-07T13:02
2023-09-07T13:02
новости
всу
китай
россия
сво
контрнаступление
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Эксперт отметил, что даже осеннее наступление ВСУ в 2022 году, которое они предприняли на Харьковском и Херсонском направлениях, было гораздо более подготовлено с военной точки зрения, чем то, что мы увидели сегодня.Тем не менее, способность российских войск перейти в собственное наступление в Китае пока тоже оценивают осторожно: для этого им предстоит вспомнить опыт операций времен Великой Отечественной войны и полностью оснастить все свои подразделения, заключил собеседник издания.
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новости, всу, китай, россия, сво, контрнаступление
Новости, ВСУ, Китай, Россия, СВО, контрнаступление

Дело не в обороне России. Военный эксперт из Китая о том, почему "контнаступ" ВСУ полностью провалился

13:02 07.09.2023
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкНаселенные пункты Цуповка и Казачья Лопань в Харьковской области
Населенные пункты Цуповка и Казачья Лопань в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости . Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
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Украинское наступление провалилось не столько потому, что российские войска подготовили эшелонированную линию обороны, а в том, что это была не военная, а рекламно-политическая акция. Об этом рассказал китайский военный эксперт и блогер Хун Юань в интервью изданию Украина.ру
Эксперт отметил, что даже осеннее наступление ВСУ в 2022 году, которое они предприняли на Харьковском и Херсонском направлениях, было гораздо более подготовлено с военной точки зрения, чем то, что мы увидели сегодня.
"Для проведения именно такой операции требовалась тщательное обучение экипажей, приведение техники в боевую готовность и взаимодействия войск, к которой надо было готовиться минимум полгода. А так – это рекламная акция", - констатировал Юань.
Тем не менее, способность российских войск перейти в собственное наступление в Китае пока тоже оценивают осторожно: для этого им предстоит вспомнить опыт операций времен Великой Отечественной войны и полностью оснастить все свои подразделения, заключил собеседник издания.
 
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