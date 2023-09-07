"Тушат пожар керосином": США вливают в Украину деньги ради борьбы с коррупцией - FoxNews - 07.09.2023 Украина.ру
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"Тушат пожар керосином": США вливают в Украину деньги ради борьбы с коррупцией - FoxNews
"Тушат пожар керосином": США вливают в Украину деньги ради борьбы с коррупцией - FoxNews - 07.09.2023 Украина.ру
"Тушат пожар керосином": США вливают в Украину деньги ради борьбы с коррупцией - FoxNews
Коррупция на Украине - это образ жизни. США не могут сократить уровень поддержки Киева, так как это помешает борьбе с коррумпированностью и "определенно придаст смелости России". Об этом 7 сентября написали журналисты американского издания FoxNews
2023-09-07T13:32
2023-09-07T13:32
foxnews
новости
коррупция
сша
деньги
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Новая волна разговоров об украинской коррупции началась в США параллельно с известием об увольнении министра обороны Алексея Резникова, которого в последнее время все чаще обвиняли в незаконном заработке на "договорняках".На днях советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил, что США "продолжат поддерживать Украину в ее работе над реализацией важных антикоррупционных реформ, включая укрепление независимых антикоррупционных институтов".А в среду, 6 сентября, о новом раунде финансовой помощи Украине заговорил посетивший Киев госсекретарь США Энтони Блинкен. Оказалось, что 203 млн долларов из последнего миллиардного пакета пойдут на "помощь усилиям по реформированию прозрачности и подотчетности в стране".Аналитик и экс-чиновник Разведывательного управления Министерства обороны США Ребекка Коффлер поспешила оправдаться за такое решение Вашингтона. По ее словам, прекращение военной помощи США Украине в ответ на коррупцию "станет смертельным ударом по войне в стране", который заставит Владимира Зеленского сесть за стол переговоров."Если бы США начали уменьшать поддержку Украине, это определенно придало бы смелости России, потому что президент Зеленский, скорее всего, ограничит свои амбиции на победу", - сказала Коффлер.При этом она констатировала, что продолжающийся поток американской помощи Киеву вряд ли приведет к полной военной победе, а также не сильно изменит коррупционный стиль жизни украинцев."Тушат пожар керосином? В принципе, наверное, это правильное решение - на полностью разрушенном проще строить", "В поиске коррупционеров главное не выйти на самих себя", "А Блинкен и Салливан ничего не собираются делать с американской коррупцией на помощи Украине?", - отреагировали пользователи сети.
https://ukraina.ru/20230904/1049152981.html
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foxnews, новости, коррупция, сша, деньги
Foxnews, Новости, коррупция, США, деньги

"Тушат пожар керосином": США вливают в Украину деньги ради борьбы с коррупцией - FoxNews

13:32 07.09.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкАкция против повышения тарифов на проезд в Киеве
Акция против повышения тарифов на проезд в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Коррупция на Украине - это образ жизни. США не могут сократить уровень поддержки Киева, так как это помешает борьбе с коррумпированностью и "определенно придаст смелости России". Об этом 7 сентября написали журналисты американского издания FoxNews
Новая волна разговоров об украинской коррупции началась в США параллельно с известием об увольнении министра обороны Алексея Резникова, которого в последнее время все чаще обвиняли в незаконном заработке на "договорняках".
Министр обороны Украины А. Резников выступил на заседании Верховной рады - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
4 сентября, 15:45
NYT: Резникова отстранили из-за коррупции в Минобороны УкраиныОтставка Алексея Резникова связана с высоким уровнем коррупции в министерстве обороны Украины, заявил журналист издания The New York Times
На днях советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил, что США "продолжат поддерживать Украину в ее работе над реализацией важных антикоррупционных реформ, включая укрепление независимых антикоррупционных институтов".
А в среду, 6 сентября, о новом раунде финансовой помощи Украине заговорил посетивший Киев госсекретарь США Энтони Блинкен. Оказалось, что 203 млн долларов из последнего миллиардного пакета пойдут на "помощь усилиям по реформированию прозрачности и подотчетности в стране".
Аналитик и экс-чиновник Разведывательного управления Министерства обороны США Ребекка Коффлер поспешила оправдаться за такое решение Вашингтона. По ее словам, прекращение военной помощи США Украине в ответ на коррупцию "станет смертельным ударом по войне в стране", который заставит Владимира Зеленского сесть за стол переговоров.
"Если бы США начали уменьшать поддержку Украине, это определенно придало бы смелости России, потому что президент Зеленский, скорее всего, ограничит свои амбиции на победу", - сказала Коффлер.
При этом она констатировала, что продолжающийся поток американской помощи Киеву вряд ли приведет к полной военной победе, а также не сильно изменит коррупционный стиль жизни украинцев.
"США мало что могут сделать, чтобы гарантировать, что средства военной помощи США не будут использоваться неправильно на Украине, потому что коррупция - это образ жизни на Украине. Наивно думать, что можно искоренить коррупцию в стране, в которой она существовала веками и вплетена в образ жизни", - подытожила Коффлер.
"Тушат пожар керосином? В принципе, наверное, это правильное решение - на полностью разрушенном проще строить", "В поиске коррупционеров главное не выйти на самих себя", "А Блинкен и Салливан ничего не собираются делать с американской коррупцией на помощи Украине?", - отреагировали пользователи сети.
Вчера, 12:03
В реестр коррупционеров Украины за неделю добавили тысячу человекГлава Национального агентства по предотвращению коррупции считает, что возможные правки административного законодательства о чиновниках обессмыслят существование реестра
 
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