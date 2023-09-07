https://ukraina.ru/20230907/1049233836.html

"Тушат пожар керосином": США вливают в Украину деньги ради борьбы с коррупцией - FoxNews

"Тушат пожар керосином": США вливают в Украину деньги ради борьбы с коррупцией - FoxNews - 07.09.2023 Украина.ру

"Тушат пожар керосином": США вливают в Украину деньги ради борьбы с коррупцией - FoxNews

Коррупция на Украине - это образ жизни. США не могут сократить уровень поддержки Киева, так как это помешает борьбе с коррумпированностью и "определенно придаст смелости России". Об этом 7 сентября написали журналисты американского издания FoxNews

2023-09-07T13:32

2023-09-07T13:32

2023-09-07T13:32

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Новая волна разговоров об украинской коррупции началась в США параллельно с известием об увольнении министра обороны Алексея Резникова, которого в последнее время все чаще обвиняли в незаконном заработке на "договорняках".На днях советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил, что США "продолжат поддерживать Украину в ее работе над реализацией важных антикоррупционных реформ, включая укрепление независимых антикоррупционных институтов".А в среду, 6 сентября, о новом раунде финансовой помощи Украине заговорил посетивший Киев госсекретарь США Энтони Блинкен. Оказалось, что 203 млн долларов из последнего миллиардного пакета пойдут на "помощь усилиям по реформированию прозрачности и подотчетности в стране".Аналитик и экс-чиновник Разведывательного управления Министерства обороны США Ребекка Коффлер поспешила оправдаться за такое решение Вашингтона. По ее словам, прекращение военной помощи США Украине в ответ на коррупцию "станет смертельным ударом по войне в стране", который заставит Владимира Зеленского сесть за стол переговоров."Если бы США начали уменьшать поддержку Украине, это определенно придало бы смелости России, потому что президент Зеленский, скорее всего, ограничит свои амбиции на победу", - сказала Коффлер.При этом она констатировала, что продолжающийся поток американской помощи Киеву вряд ли приведет к полной военной победе, а также не сильно изменит коррупционный стиль жизни украинцев."Тушат пожар керосином? В принципе, наверное, это правильное решение - на полностью разрушенном проще строить", "В поиске коррупционеров главное не выйти на самих себя", "А Блинкен и Салливан ничего не собираются делать с американской коррупцией на помощи Украине?", - отреагировали пользователи сети.

https://ukraina.ru/20230904/1049152981.html

https://ukraina.ru/20230906/1049201098.html

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foxnews, новости, коррупция, сша, деньги