https://ukraina.ru/20230907/1049226544.html
Экономия. Азаров объяснил, зачем Киев скрывает цифры реальных потерь в рядах ВСУ
Экономия. Азаров объяснил, зачем Киев скрывает цифры реальных потерь в рядах ВСУ - 07.09.2023 Украина.ру
Экономия. Азаров объяснил, зачем Киев скрывает цифры реальных потерь в рядах ВСУ
Киев скрывает цифры реальных потерь в рядах украинских войск. Чтобы избежать выплат родственникам погибших, их приписывают к числу пропавших без вести. Об этом заявил бывший премьер Украины Николай Азаров в эфире украинского канала "Мечта". Видео опубликовано 7 сентября телеграм-канале Азарова
2023-09-07T10:20
2023-09-07T10:20
2023-09-07T10:20
потери
потери всу
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"Пример потерь убитыми - 350 тысяч, 450 тысяч, в общем, очевидные прогнозы, что к концу года цифра полумиллиона будет превзойдена. А что такое полмиллиона для Украины? Это население крупного областного центра. В результате бездарных, террористических действий киевского режима нет целого областного центра. Так это только прямые потери", - написал АзаровПо его словам, на Украине власти "специально указывают" и убитых в числе без вести пропавших, чтобы не выплачивать пособия. "Прошла такая цифра, практически никто из 700 тысяч участников боевых действий пока не получил положенных им пособий", - указал он.На днях министр обороны России Сергей Шойгу отмечал, что украинские потери с начала контрнаступления превысили 66 тысяч человек и 7,6 тысяч единиц вооружения. При этом, констатировал он, ВСУ не достигли своих целей ни на одном из направлений, а провал наступления прикрывают, атакуя гражданские объекты и выдавая теракты за военные победы.
https://ukraina.ru/20230906/1049213007.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
потери, потери всу, всу, николай азаров, новости, украина
Экономия. Азаров объяснил, зачем Киев скрывает цифры реальных потерь в рядах ВСУ
Киев скрывает цифры реальных потерь в рядах украинских войск. Чтобы избежать выплат родственникам погибших, их приписывают к числу пропавших без вести. Об этом заявил бывший премьер Украины Николай Азаров в эфире украинского канала "Мечта". Видео опубликовано 7 сентября телеграм-канале Азарова
"Пример потерь убитыми - 350 тысяч, 450 тысяч, в общем, очевидные прогнозы, что к концу года цифра полумиллиона будет превзойдена. А что такое полмиллиона для Украины? Это население крупного областного центра. В результате бездарных, террористических действий киевского режима нет целого областного центра. Так это только прямые потери", - написал Азаров
По его словам, на Украине власти "специально указывают" и убитых в числе без вести пропавших, чтобы не выплачивать пособия.
"Прошла такая цифра, практически никто из 700 тысяч участников боевых действий пока не получил положенных им пособий", - указал он.
На днях министр обороны России Сергей Шойгу отмечал, что украинские потери с начала контрнаступления превысили 66 тысяч человек и 7,6 тысяч единиц вооружения. При этом, констатировал он, ВСУ не достигли своих целей ни на одном из направлений, а провал наступления прикрывают, атакуя гражданские объекты и выдавая теракты за военные победы.