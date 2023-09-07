Анатомия предательства. Суд над теми, кто продает своих товарищей по оружию украинским спецслужбам, будет - 07.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230907/1049219265.html
Анатомия предательства. Суд над теми, кто продает своих товарищей по оружию украинским спецслужбам, будет
Анатомия предательства. Суд над теми, кто продает своих товарищей по оружию украинским спецслужбам, будет - 07.09.2023 Украина.ру
Анатомия предательства. Суд над теми, кто продает своих товарищей по оружию украинским спецслужбам, будет
Предать свою Родину, народ, братьев по оружию в годину великих испытаний – что может сравниться с этим по низости? Негативный опыт – тоже опыт и повод для совершенствования.
2023-09-07T04:43
2023-09-07T04:58
эксклюзив
сво
вертолеты
минобороны рф
гур моу
всу
предательство
дезертирство
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/12/1048784501_0:34:640:394_1920x0_80_0_0_24ce5b35ebee4e5bd46345a5496b6d61.jpg
Министерство обороны Российской Федерации не комментирует обнародованный 23 августа факт предательства военнослужащего, из которого в Киеве уже сделали медиазвезду. Пилот российского военного вертолёта Ми-8 капитан Максим Кузьминов из 319-го отдельного вертолётного полка армейской авиации России приземлился вместе с двумя членами экипажа и грузом запчастей для истребителей на вражеской территории.Дальнейшее изложение событий – со слов самого Кузьминова и представителей ГУР Минобороны Украины. В ходе подхода к прессе пилот заявил, что перебежчиком стал после почти полугода подготовки. За это время он согласовал с украинской разведкой план, реализованный 9 августа: в 16:30 он взлетел с аэродрома Курск, подлетел к границе в районе Шебекино и следовал на предельно низкой высоте в режиме радиомолчания в заранее определённую точку Харьковской области – там его ждали украинские военные.При пересечении границы, сообщил перебежчик, вертолёт был обстрелян и Кузьминов получил ранение в ногу. "Далее примерно километров 20 отлетел, выполнил посадку – в месте указанном. После выполнения посадки… Со мной было два члена экипажа. Оружия у нас при себе не было – лётчики у нас летают без оружия. Никто мне не смог оказать никакого сопротивления из-за того, что штурман – у него нет навыков пилотирования вертолёта. Я ребят успокаивал, сказал, что все хорошо, что здесь живут хорошие люди, что всё будет у нас замечательно. Но они начали как бы бояться, начали немножко агрессивно себя вести. И, получается, выбежали из вертолёта в сторону границы. Дальнейшая судьба мне неизвестна. Но, как следует уже из СМИ – то, что, возможно, их ликвидировали", - рассказал 5 сентября Кузьминов.Так состоялась операция ГУР "Синица". Глава разведуправления Кирилл Буданов сообщил прессе, что штурман и бортинженер "оказывали сопротивление и были убиты" сразу после посадки вертолёта. То есть, если сопоставить слова предателя Кузьминова и руководителя украинской спецслужбы Буданова, люди последнего убили невооруженных летчиков, что является грубейшим нарушением Женевской конвенции о военнопленных. Ну, и кроме того, окрашивает всю эту историю предательства - соответствующим кровавым цветом.Украинские СМИ сообщили, что мать Кузьминова накануне дезертирства сына улетела в Турцию и теперь находится на Украине. Что еще раз подчеркивает продуманность этой операцииГУР представила целый фильм об этой операции. И в нём тоже перебежчик попытался изложить мотив своего предательства. Из потока сумбурных самооправданий понятно, что в тылу Кузьминову ничего не угрожало, а побуждения у него были как минимум корыстные. С его слов, он не захотел участвовать в "войне", поэтому перебежал на сторону врага, передал ему военное имущество и обрёк на смерть своих сослуживцев. Сейчас предатель подрабатывает пропагандистом и военным консультантом, помогая деморализовывать и убивать больше российских солдат."Я связался с представителями разведки Украины, - сообщил в фильме Кузьминов. – Объяснил им свою ситуацию. На что мне предложили такой вариант, что давай мы гарантируем тебе безопасность, новые документы, денежную компенсацию. Обговорили все вот эти детали и начали планировать мой перелёт".В рассказах предателя-перебежчика интересны срок подготовки и ход спецоперации. Не ясно, работала ли агентурная сеть, уловившая идейно несостоятельного и морально разложившегося персонажа в Армии России, или даже год спустя начала СВО таким персонажам доступен инициативный выход на врага.Важно, что операция ГУР удалась и, как утверждают его представители – "ликвидированы" не только два гражданина России на воинской службе, но захвачен военный вертолёт с ценным грузом. В фильме сказано, что с полезным для пропагандистов спикером и ценными запчастями к истребителям враг заполучил и секретные документы.Обстоятельства гибели русских солдат из-за предательства – ключевой аспект. В фильме ГУР сказано, что они "приняли решение не сдаваться в плен и погибли сразу после посадки".Вся эта история – не о вертолёте, и даже не об очередном предателе, а о погибших из-за предательства русских солдатах. Возможно, они совершили героический поступок - сопротивлялись без оружия, предпочтя в безвыходной ситуации смерть с честью.Следователи обязаны выяснить обстоятельства гибели двух российских военнослужащих, которые до конца остались верными присяге. Она для предателя была набором слов, а для них – клятвой верности своему народу и своему Отечеству.Предатель зря родился на свет. Он не понимал ни смысла СВО, ни своей миссии в ней.Про "пятисотых" много говорят, но мало кто знает, как реально решать эту проблему. Очевидно, решение в воспитании на конкретных примерах. История предательства Кузьминова и гибели его бывших товарищей – как раз такой пример, и не единственный.Украинские журналисты и блогеры не исключают убийства экипажа Кузьминовым. Перебежчик акцентировал внимание на отсутствии у экипажа оружия, что выглядит сомнительно. Возможно, он неспроста использовал эвфемизм ("их ликвидировали"). Не исключено, что в этой драме главный виновник гибели ещё и исполнитель, и мотив убийства вовсе не в разногласиях при приземлении.Почему вообще появляются кузьминовы? Корень проблемы в воспитании - в семье, в школе, в трудовых и воинских коллективах. Да, это камень в огород тех, кем заменили политруков. Это укор оберегавшим целые поколения от всей правды войны, любителям сусальной позолоты.Героическая "Молодая гвардия" оккупированного Краснодона, жестоко казнённая после чудовищных пыток – это история с предательством. Бабий яр, Хатынь, Саласпилс и многие другие примеры коллаборационизма, которые тоже ретушировались и табуировались – это о предательстве. Ретуширование его привело к массовому появлению инфантилов, не понимающих сущности политики и государства.Нельзя сказать, что ничего не делалось, но явно делалось недостаточно. Внуки ветеранов были шокированы кинофильмом "Иди и смотри" (1985). В нём отведено много внимания действиям предателей среди нацистских карателей, но мотивационная часть представлена лишь фрагментом, относящимся к немцам. В том же году вышел замечательный сериал "Противостояние" - в нём главным героем выступил предатель-перебежчик, вынесший своего командира врагу и далее покатившийся по наклонной с понятными мотивами. Вряд ли Максим Кузьминов не смотрел эти фильмы и в детстве восторгался антиподом гайдаровского Мальчиша-кибальчиша, прельстившимся бочкой варенья да корзиной печенья.ГУР уже сообщила о выплате Кузьминову кровавых сребреников - $500 тыс в гривнах. Актуализировался классический сюжет сделки с дьяволом, в которой скрупулёзность продавца души в составлении договора не избавляет от закономерного финала.Что происходит с вроде бы обычными людьми вокруг нас, которые однажды становятся кротовыми-кузьминовыми-плохишами? Возможно, на этот вопрос нет рационального ответа. Мотивы не всегда рациональны, потому что от животного в человеке осталось немало.Обратная сторона Луны – сторона той же самой планеты. На поле брани есть место не только героям. Героизм очевиден на контрасте.И главное. Кузьминова после нашей победы найдут и осудят. Это так же неизбежно, как суд над всей кровавой украинской камарильей.
https://ukraina.ru/20230906/1049193354.html
https://ukraina.ru/20230906/1049197055.html
https://ukraina.ru/20230906/1049202311.html
https://ukraina.ru/20230904/1049140351.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Сергей Шиптенко
Сергей Шиптенко
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/12/1048784501_36:0:605:427_1920x0_80_0_0_fb6514eeea3d01a6a354583be96812b9.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, сво, вертолеты, минобороны рф, гур моу, всу, предательство, дезертирство, украина, россия, россияне, герои, педагоги, воспитание, идеология, пропаганда, постсоветское пространство
Эксклюзив, СВО, вертолеты, Минобороны РФ, ГУР МОУ, ВСУ, предательство, дезертирство, Украина, Россия, россияне, герои, педагоги, воспитание, идеология, пропаганда, постсоветское пространство

Анатомия предательства. Суд над теми, кто продает своих товарищей по оружию украинским спецслужбам, будет

04:43 07.09.2023 (обновлено: 04:58 07.09.2023)
 
Мальчиш-Плохиш. Кадр из фильма
Мальчиш-Плохиш. Кадр из фильма
Читать в
Сергей Шиптенко
автор издания Украина.ру
Все материалы
Предать свою Родину, народ, братьев по оружию в годину великих испытаний – что может сравниться с этим по низости? Негативный опыт – тоже опыт и повод для совершенствования.
Министерство обороны Российской Федерации не комментирует обнародованный 23 августа факт предательства военнослужащего, из которого в Киеве уже сделали медиазвезду. Пилот российского военного вертолёта Ми-8 капитан Максим Кузьминов из 319-го отдельного вертолётного полка армейской авиации России приземлился вместе с двумя членами экипажа и грузом запчастей для истребителей на вражеской территории.
Дальнейшее изложение событий – со слов самого Кузьминова и представителей ГУР Минобороны Украины. В ходе подхода к прессе пилот заявил, что перебежчиком стал после почти полугода подготовки. За это время он согласовал с украинской разведкой план, реализованный 9 августа: в 16:30 он взлетел с аэродрома Курск, подлетел к границе в районе Шебекино и следовал на предельно низкой высоте в режиме радиомолчания в заранее определённую точку Харьковской области – там его ждали украинские военные.
При пересечении границы, сообщил перебежчик, вертолёт был обстрелян и Кузьминов получил ранение в ногу. "Далее примерно километров 20 отлетел, выполнил посадку – в месте указанном. После выполнения посадки… Со мной было два члена экипажа. Оружия у нас при себе не было – лётчики у нас летают без оружия. Никто мне не смог оказать никакого сопротивления из-за того, что штурман – у него нет навыков пилотирования вертолёта. Я ребят успокаивал, сказал, что все хорошо, что здесь живут хорошие люди, что всё будет у нас замечательно. Но они начали как бы бояться, начали немножко агрессивно себя вести. И, получается, выбежали из вертолёта в сторону границы. Дальнейшая судьба мне неизвестна. Но, как следует уже из СМИ – то, что, возможно, их ликвидировали", - рассказал 5 сентября Кузьминов.
© скриншот видеоМаксим Кузьминов
Максим Кузьминов
© скриншот видео
Максим Кузьминов
Так состоялась операция ГУР "Синица". Глава разведуправления Кирилл Буданов сообщил прессе, что штурман и бортинженер "оказывали сопротивление и были убиты" сразу после посадки вертолёта. То есть, если сопоставить слова предателя Кузьминова и руководителя украинской спецслужбы Буданова, люди последнего убили невооруженных летчиков, что является грубейшим нарушением Женевской конвенции о военнопленных. Ну, и кроме того, окрашивает всю эту историю предательства - соответствующим кровавым цветом.
Украинские СМИ сообщили, что мать Кузьминова накануне дезертирства сына улетела в Турцию и теперь находится на Украине. Что еще раз подчеркивает продуманность этой операции
ГУР представила целый фильм об этой операции. И в нём тоже перебежчик попытался изложить мотив своего предательства. Из потока сумбурных самооправданий понятно, что в тылу Кузьминову ничего не угрожало, а побуждения у него были как минимум корыстные. С его слов, он не захотел участвовать в "войне", поэтому перебежал на сторону врага, передал ему военное имущество и обрёк на смерть своих сослуживцев. Сейчас предатель подрабатывает пропагандистом и военным консультантом, помогая деморализовывать и убивать больше российских солдат.
"Я связался с представителями разведки Украины, - сообщил в фильме Кузьминов. – Объяснил им свою ситуацию. На что мне предложили такой вариант, что давай мы гарантируем тебе безопасность, новые документы, денежную компенсацию. Обговорили все вот эти детали и начали планировать мой перелёт".
В рассказах предателя-перебежчика интересны срок подготовки и ход спецоперации. Не ясно, работала ли агентурная сеть, уловившая идейно несостоятельного и морально разложившегося персонажа в Армии России, или даже год спустя начала СВО таким персонажам доступен инициативный выход на врага.
Важно, что операция ГУР удалась и, как утверждают его представители – "ликвидированы" не только два гражданина России на воинской службе, но захвачен военный вертолёт с ценным грузом. В фильме сказано, что с полезным для пропагандистов спикером и ценными запчастями к истребителям враг заполучил и секретные документы.
Обстоятельства гибели русских солдат из-за предательства – ключевой аспект. В фильме ГУР сказано, что они "приняли решение не сдаваться в плен и погибли сразу после посадки".
Работа расчета орудия Гиацинт-С ЦВО на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
Вчера, 07:06
"В 2023 году уже все закончится". Эксперты и военные обсуждают будущее проекта "антироссийская Украина"Бои в зоне СВО продолжаются, киевский режим готов бросить в мясорубку уже и больных, и непригодных, объявив их пригодными. Потери растут. Украинские чиновники снова требуют принять Украину в НАТО и заявляют, что Третья мировая война уже идет
Вся эта история – не о вертолёте, и даже не об очередном предателе, а о погибших из-за предательства русских солдатах. Возможно, они совершили героический поступок - сопротивлялись без оружия, предпочтя в безвыходной ситуации смерть с честью.
Следователи обязаны выяснить обстоятельства гибели двух российских военнослужащих, которые до конца остались верными присяге. Она для предателя была набором слов, а для них – клятвой верности своему народу и своему Отечеству.
Предатель зря родился на свет. Он не понимал ни смысла СВО, ни своей миссии в ней.
ФСБ пресекла попытку совершения СБУ теракта на объекте нефтегазового комплекса
Вчера, 10:06
В Ростовской области задержали мужчину, передававшего военные данные украинской сторонеПодозреваемый передавал на Украину сведения об одном из военных объектов на территории Краснодарского края
Про "пятисотых" много говорят, но мало кто знает, как реально решать эту проблему. Очевидно, решение в воспитании на конкретных примерах. История предательства Кузьминова и гибели его бывших товарищей – как раз такой пример, и не единственный.
Украинские журналисты и блогеры не исключают убийства экипажа Кузьминовым. Перебежчик акцентировал внимание на отсутствии у экипажа оружия, что выглядит сомнительно. Возможно, он неспроста использовал эвфемизм ("их ликвидировали"). Не исключено, что в этой драме главный виновник гибели ещё и исполнитель, и мотив убийства вовсе не в разногласиях при приземлении.
Вчера, 12:04
Украинский телеканал изъял из показа взбесивший зрителей фильм о Мариуполе Телеканал СТБ 5 сентября изъял из показа украинский художественный фильм о начале военных действий в Мариуполе "Юрик. Дорога, не касаясь земли" Александра Тименко. Фильм вызвал в сети скандал среди зрителей из Мариуполя
Почему вообще появляются кузьминовы? Корень проблемы в воспитании - в семье, в школе, в трудовых и воинских коллективах. Да, это камень в огород тех, кем заменили политруков. Это укор оберегавшим целые поколения от всей правды войны, любителям сусальной позолоты.
Героическая "Молодая гвардия" оккупированного Краснодона, жестоко казнённая после чудовищных пыток – это история с предательством. Бабий яр, Хатынь, Саласпилс и многие другие примеры коллаборационизма, которые тоже ретушировались и табуировались – это о предательстве. Ретуширование его привело к массовому появлению инфантилов, не понимающих сущности политики и государства.
Нельзя сказать, что ничего не делалось, но явно делалось недостаточно. Внуки ветеранов были шокированы кинофильмом "Иди и смотри" (1985). В нём отведено много внимания действиям предателей среди нацистских карателей, но мотивационная часть представлена лишь фрагментом, относящимся к немцам. В том же году вышел замечательный сериал "Противостояние" - в нём главным героем выступил предатель-перебежчик, вынесший своего командира врагу и далее покатившийся по наклонной с понятными мотивами. Вряд ли Максим Кузьминов не смотрел эти фильмы и в детстве восторгался антиподом гайдаровского Мальчиша-кибальчиша, прельстившимся бочкой варенья да корзиной печенья.
ГУР уже сообщила о выплате Кузьминову кровавых сребреников - $500 тыс в гривнах. Актуализировался классический сюжет сделки с дьяволом, в которой скрупулёзность продавца души в составлении договора не избавляет от закономерного финала.
Что происходит с вроде бы обычными людьми вокруг нас, которые однажды становятся кротовыми-кузьминовыми-плохишами? Возможно, на этот вопрос нет рационального ответа. Мотивы не всегда рациональны, потому что от животного в человеке осталось немало.
ФСБ РФ пресекла деятельность террористической организации в Калужской области
4 сентября, 09:58
ФСБ задержала сообщника украинских диверсантов, собиравшего бомбы для терактовФедеральная служба безопасности (ФСБ) России 4 сентября проинформировала о поимке сообщника украинских диверсантов, собравшего и передавшего им несколько бомб для терактов в Запорожской области
Обратная сторона Луны – сторона той же самой планеты. На поле брани есть место не только героям. Героизм очевиден на контрасте.
И главное. Кузьминова после нашей победы найдут и осудят. Это так же неизбежно, как суд над всей кровавой украинской камарильей.
 
ЭксклюзивСВОвертолетыМинобороны РФГУР МОУВСУпредательстводезертирствоУкраинаРоссияроссиянегероипедагогивоспитаниеидеологияпропагандапостсоветское пространство
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
04:52Зачем Блинкен приехал в Киев и что будет с войной. Как США выкупают у Украины компромат на Байдена
04:43Анатомия предательства. Суд над теми, кто продает своих товарищей по оружию украинским спецслужбам, будет
04:29Украина занималась казнями: откровения бывшего главы СБУ
04:18Двенадцать точек ВСУ за десять дней. Еще одного подростка на Украине приговорили к 10 годам за госизмену
04:10Последний оплот сербского сопротивления. Почему Запад хочет уничтожить Милорада Додика
04:09Комбат 810-й бригады морской пехоты РФ: Тактика ВСУ - затянуть, а затем уничтожить. Мы раскусили это
03:42Глава ЦИК ДНР Владимир Высоцкий: Провокаций со стороны ВСУ во время выборов ждем. Мы к ним готовы
03:36Алексей Фененко: Если США после поражения ВСУ не найдут новых солдат, они будут воевать с Россией сами
03:31Роман Алехин: Россия заключит мир с США, чтобы потом биться с ВСУ за Харьков, Днепропетровск и Одессу
03:27Дмитрий Выдрин: Пока Байден на G20 шаманит об Украине, Умеров устроит ВСУ зраду
21:13"Мы обеспокоены". В ООН прокомментировали поставки снарядов с обедненным ураном Киеву
20:57США заявили о передаче Киеву снарядов с обедненным ураном
20:40США уверены, что ВСУ будут „ответственно“ применять снаряды с обедненным ураном - СМИ
20:11"Медийное шоу": Ветеран кубинских спецслужб объяснил заявление МИД страны о наёмничестве кубинцев в РФ
19:51Каждый может получить "свой процент" от взятки: На Украине запустили портал против коррупции
19:26"Война была где-то далеко": танкисты из Москвы и Донбасса на защите Родины
19:16Россия запросила заседание Совбеза ООН по вопросу поставок вооружений Украине
18:57Сомнения румынского руководства по поводу беспилотников, прилеты в Донбассе. Итоги 6 сентября
18:56Американских законодателей отправили в Гаагу убеждать МУС, что на Украине геноцид
18:47"Тактика мелких покусываний": военный эксперт объяснил смысл наступления ВСУ
Лента новостейМолния