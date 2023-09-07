https://ukraina.ru/20230907/1049219265.html

Анатомия предательства. Суд над теми, кто продает своих товарищей по оружию украинским спецслужбам, будет

Анатомия предательства. Суд над теми, кто продает своих товарищей по оружию украинским спецслужбам, будет - 07.09.2023 Украина.ру

Анатомия предательства. Суд над теми, кто продает своих товарищей по оружию украинским спецслужбам, будет

Предать свою Родину, народ, братьев по оружию в годину великих испытаний – что может сравниться с этим по низости? Негативный опыт – тоже опыт и повод для совершенствования.

2023-09-07T04:43

2023-09-07T04:43

2023-09-07T04:58

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Министерство обороны Российской Федерации не комментирует обнародованный 23 августа факт предательства военнослужащего, из которого в Киеве уже сделали медиазвезду. Пилот российского военного вертолёта Ми-8 капитан Максим Кузьминов из 319-го отдельного вертолётного полка армейской авиации России приземлился вместе с двумя членами экипажа и грузом запчастей для истребителей на вражеской территории.Дальнейшее изложение событий – со слов самого Кузьминова и представителей ГУР Минобороны Украины. В ходе подхода к прессе пилот заявил, что перебежчиком стал после почти полугода подготовки. За это время он согласовал с украинской разведкой план, реализованный 9 августа: в 16:30 он взлетел с аэродрома Курск, подлетел к границе в районе Шебекино и следовал на предельно низкой высоте в режиме радиомолчания в заранее определённую точку Харьковской области – там его ждали украинские военные.При пересечении границы, сообщил перебежчик, вертолёт был обстрелян и Кузьминов получил ранение в ногу. "Далее примерно километров 20 отлетел, выполнил посадку – в месте указанном. После выполнения посадки… Со мной было два члена экипажа. Оружия у нас при себе не было – лётчики у нас летают без оружия. Никто мне не смог оказать никакого сопротивления из-за того, что штурман – у него нет навыков пилотирования вертолёта. Я ребят успокаивал, сказал, что все хорошо, что здесь живут хорошие люди, что всё будет у нас замечательно. Но они начали как бы бояться, начали немножко агрессивно себя вести. И, получается, выбежали из вертолёта в сторону границы. Дальнейшая судьба мне неизвестна. Но, как следует уже из СМИ – то, что, возможно, их ликвидировали", - рассказал 5 сентября Кузьминов.Так состоялась операция ГУР "Синица". Глава разведуправления Кирилл Буданов сообщил прессе, что штурман и бортинженер "оказывали сопротивление и были убиты" сразу после посадки вертолёта. То есть, если сопоставить слова предателя Кузьминова и руководителя украинской спецслужбы Буданова, люди последнего убили невооруженных летчиков, что является грубейшим нарушением Женевской конвенции о военнопленных. Ну, и кроме того, окрашивает всю эту историю предательства - соответствующим кровавым цветом.Украинские СМИ сообщили, что мать Кузьминова накануне дезертирства сына улетела в Турцию и теперь находится на Украине. Что еще раз подчеркивает продуманность этой операцииГУР представила целый фильм об этой операции. И в нём тоже перебежчик попытался изложить мотив своего предательства. Из потока сумбурных самооправданий понятно, что в тылу Кузьминову ничего не угрожало, а побуждения у него были как минимум корыстные. С его слов, он не захотел участвовать в "войне", поэтому перебежал на сторону врага, передал ему военное имущество и обрёк на смерть своих сослуживцев. Сейчас предатель подрабатывает пропагандистом и военным консультантом, помогая деморализовывать и убивать больше российских солдат."Я связался с представителями разведки Украины, - сообщил в фильме Кузьминов. – Объяснил им свою ситуацию. На что мне предложили такой вариант, что давай мы гарантируем тебе безопасность, новые документы, денежную компенсацию. Обговорили все вот эти детали и начали планировать мой перелёт".В рассказах предателя-перебежчика интересны срок подготовки и ход спецоперации. Не ясно, работала ли агентурная сеть, уловившая идейно несостоятельного и морально разложившегося персонажа в Армии России, или даже год спустя начала СВО таким персонажам доступен инициативный выход на врага.Важно, что операция ГУР удалась и, как утверждают его представители – "ликвидированы" не только два гражданина России на воинской службе, но захвачен военный вертолёт с ценным грузом. В фильме сказано, что с полезным для пропагандистов спикером и ценными запчастями к истребителям враг заполучил и секретные документы.Обстоятельства гибели русских солдат из-за предательства – ключевой аспект. В фильме ГУР сказано, что они "приняли решение не сдаваться в плен и погибли сразу после посадки".Вся эта история – не о вертолёте, и даже не об очередном предателе, а о погибших из-за предательства русских солдатах. Возможно, они совершили героический поступок - сопротивлялись без оружия, предпочтя в безвыходной ситуации смерть с честью.Следователи обязаны выяснить обстоятельства гибели двух российских военнослужащих, которые до конца остались верными присяге. Она для предателя была набором слов, а для них – клятвой верности своему народу и своему Отечеству.Предатель зря родился на свет. Он не понимал ни смысла СВО, ни своей миссии в ней.Про "пятисотых" много говорят, но мало кто знает, как реально решать эту проблему. Очевидно, решение в воспитании на конкретных примерах. История предательства Кузьминова и гибели его бывших товарищей – как раз такой пример, и не единственный.Украинские журналисты и блогеры не исключают убийства экипажа Кузьминовым. Перебежчик акцентировал внимание на отсутствии у экипажа оружия, что выглядит сомнительно. Возможно, он неспроста использовал эвфемизм ("их ликвидировали"). Не исключено, что в этой драме главный виновник гибели ещё и исполнитель, и мотив убийства вовсе не в разногласиях при приземлении.Почему вообще появляются кузьминовы? Корень проблемы в воспитании - в семье, в школе, в трудовых и воинских коллективах. Да, это камень в огород тех, кем заменили политруков. Это укор оберегавшим целые поколения от всей правды войны, любителям сусальной позолоты.Героическая "Молодая гвардия" оккупированного Краснодона, жестоко казнённая после чудовищных пыток – это история с предательством. Бабий яр, Хатынь, Саласпилс и многие другие примеры коллаборационизма, которые тоже ретушировались и табуировались – это о предательстве. Ретуширование его привело к массовому появлению инфантилов, не понимающих сущности политики и государства.Нельзя сказать, что ничего не делалось, но явно делалось недостаточно. Внуки ветеранов были шокированы кинофильмом "Иди и смотри" (1985). В нём отведено много внимания действиям предателей среди нацистских карателей, но мотивационная часть представлена лишь фрагментом, относящимся к немцам. В том же году вышел замечательный сериал "Противостояние" - в нём главным героем выступил предатель-перебежчик, вынесший своего командира врагу и далее покатившийся по наклонной с понятными мотивами. Вряд ли Максим Кузьминов не смотрел эти фильмы и в детстве восторгался антиподом гайдаровского Мальчиша-кибальчиша, прельстившимся бочкой варенья да корзиной печенья.ГУР уже сообщила о выплате Кузьминову кровавых сребреников - $500 тыс в гривнах. Актуализировался классический сюжет сделки с дьяволом, в которой скрупулёзность продавца души в составлении договора не избавляет от закономерного финала.Что происходит с вроде бы обычными людьми вокруг нас, которые однажды становятся кротовыми-кузьминовыми-плохишами? Возможно, на этот вопрос нет рационального ответа. Мотивы не всегда рациональны, потому что от животного в человеке осталось немало.Обратная сторона Луны – сторона той же самой планеты. На поле брани есть место не только героям. Героизм очевиден на контрасте.И главное. Кузьминова после нашей победы найдут и осудят. Это так же неизбежно, как суд над всей кровавой украинской камарильей.

https://ukraina.ru/20230906/1049193354.html

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https://ukraina.ru/20230906/1049202311.html

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Сергей Шиптенко

Сергей Шиптенко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Шиптенко

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