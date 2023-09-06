https://ukraina.ru/20230906/1049209939.html

Начали с кладбища. Госсекретарь США Блинкен прилетел в Киев на фоне провала наступления ВСУ

Начали с кладбища. Госсекретарь США Блинкен прилетел в Киев на фоне провала наступления ВСУ - 06.09.2023 Украина.ру

Начали с кладбища. Госсекретарь США Блинкен прилетел в Киев на фоне провала наступления ВСУ

6 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл с визитом в Киев

2023-09-06T16:02

2023-09-06T16:02

2023-09-06T17:38

эксклюзив

энтони блинкен

сша

украина

владимир зеленский

дмитрий кулеба

кладбище

всу

контрнаступление

зарубежье

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Это третий официальный визит главы Госдепартамента на Украину за время специальной военной операции. В апреле 2022-го он вместе с главой Пентагона Ллойдом Остином на закрытой встрече обсуждал с президентом страны Владимиром Зеленским поставки оружия, а 8 сентября посетил город Ирпень и объявил о выделении очередного пакета помощи. Проходит она, как отмечает телеканал CNN, на фоне растущей обеспокоенности Вашингтона из-за того, что наступление ВСУ не принесло результатов.В этот раз, по информации агентства Reuters, Блинкен приехал на два дня. За это время, как рассказал один из чиновников на условиях анонимности, американская делегация хочет обсудить с украинской стороной ход контрнаступления, военные нужды ВСУ, а также меры по укреплению энергетической безопасности страны.«Думаю, самое главное, чтобы мы получили реальную оценку от самих украинцев. Мы хотим увидеть и услышать, как они намерены продвигаться вперёд в ближайшие недели», — сказал источник агентства.В Киеве госсекретарь США приехал для переговоров с Зеленским, премьер-министром Украины Денисом Шмыгалём и главой МИД Дмитрием Кулебой, уточнило агентство Bloomberg. Насчёт встречи с Рустемом Умеровым, который в скором времени станет министром обороны (как раз 6 сентября Верховная Рада одобрила его назначение), неизвестно, а ведь его называют не иначе как «марионетка США» — политик не только принимал участие в программе Госдепартамента США по обмену будущими лидерами Future Leaders Exchang в подростковом возрасте, но и сейчас, по сведениям мировых СМИ, получает финансирование от Штатов. Поскольку прежняя тактика ВСУ, мягко говоря, не сработала, американским кураторам нужно срочно дать военному руководству новые инструкции. Да, Украину завалили разношёрстной военной техникой, какую только получилось собрать на складах разных стран, солдат ВСУ обучили на европейских базах по стандартам НАТО, но стратегия альянса в условиях украинского конфликта не работает — как минимум из-за отсутствия у украинских войск авиации, а во всех учебниках НАТО описана тактика с учётом поддержки с воздуха. К тому же ВС США привыкли воевать с неоснащёнными армиями других стран, а ВС РФ — одна из мощнейших армий мира.В Америке тем временем усиливается недовольство действиями ВСУ и сомнения в их правильности, написал 4 сентября портал Business Insider.«Украинские командиры делят силы поровну между востоком и югом страны, в то время как им следовало бы больше консолидировать их на юге, считают чиновники из США. Они призывают Украину пробиваться через обширные российские минные поля, даже если при этом придётся нести большие потери», — говорится в статье.А потери просто ужасают, о чём корреспондентам западных изданий рассказывают украинские военные на передовой. Например, солдат с позывным «Боец» заявил, что 75% сводного добровольческого штурмового батальона «Скала», в составе которого он воюет в районе села Работино Запорожской области, уже уничтожено, а в итоге погибнут 90%. В гибели своих сослуживцев военнослужащие винят командиров, которые бросают личный состав как пушечное мясо в бой, заведомо зная, что живыми они не вернутся.Госдепартамент подтвердил визит Блинкена в Киев лишь тогда, когда в прессе уже появились сообщения о том, что он возложил венки на военном кладбище в честь павших украинских солдат. Там-то главы внешнеполитических ведомств США и Украины и встретились.«Поприветствовал Энтони Блинкена на Украине. Госсекретарь стал первым коллегой, который начал свой день в Киеве на Берковецком кладбище», — написал Кулеба в соцсети X (бывший Twitter).«Блинкена нынче сводили уже не в полузабытую на Западе Бучу, а на кладбище украинских солдат, пытаясь показать масштабные потери в рамках контрнаступа. Визит Блинкена — это попытка оценить на месте ситуацию с проваливающимся контрнаступом и согласовать стратегию на будущее. Американцы требуют от Киева бросить все боеспособные части на прорыв фронта в Запорожье. Если же этого не получится, от Украины ожидают перехода в режим глухой обороны до весны 2024-го, с новой мобилизацией ради уже следующей операции», — заявил американист Малек Дудаков.В ходе визита Блинкен, как стало известно журналистам, объявит о предоставлении военной помощи Украине. По сведениям агентства Associated Press, речь идёт о сумме от $ 175 млн до $ 200 млн, а позже на этой неделе США сообщат о более крупном пакете военной помощи более чем на $ 1 млрд, сообщил высокопоставленный чиновник Госдепартамента телеканалу CNN. Но на вопрос, войдут ли в этот пакет снаряды с обеднённым ураном, которые Белый дом впервые планирует поставить Украине, не ответил.Незадолго до отставки с поста министра обороны Алексей Резников сказал, что 1 день сражений обходится Киеву в $ 100 млн. Таким образом, $ 1 млрд хватит, чтобы оплатить действия украинской армии в течение 10 дней.В прошлый раз Блинкен привёз обещание гораздо большей помощи, но сейчас Штаты не могут себе позволить транжирить огромные суммы на Украину.Накануне официальный представитель Пентагона Гэррон Гарн объявил журналистам о лимите средств для Украины: на эти цели до конца финансового года (30 сентября) у оборонного ведомства есть всего $ 5,75 млрд в рамках механизма Presidential Drawdown Authority, который позволяет по решению президента США передать запасы госимущества, находящегося в федеральной собственности, то есть отправить Украине вооружения с американских военных складов.За период СВО Белый дом оказал Киеву помощь на сумму свыше $ 43 млрд, но ему мало, он просит больше денег, больше боеприпасов, больше оружия и предоставить истребители, поскольку без превосходства в воздухе, как открыто признают украинские военачальники, одержать победу над российской армией невозможно.Президент США Джо Байдена направил запрос Конгрессу на выделение дополнительных $ 24 млрд (из них $ 13,1 млрд на военную поддержку) на нужды Украины в 2024 году. И хотя советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан утверждает, что обсуждения администрации и законодателей по этому вопросу проходят конструктивно, а лидеры республиканцев и демократов в Сенате единогласно высказались за дальнейшую поддержку Киева, группа конгрессменов-республиканцев категорически против предоставления Украине какой-либо ещё помощи. Более того, они требуют подробного отчёта о расходовании уже предоставленных средств, в частности Марджори Тейлор Грин. Она даже допустила, что администрация Байдена «достаточно безумна», чтобы отправить американские войска на Украину для противостояния России.Главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев предположил, что речь может идти о расширении конфликта, переходе на новую ступень эскалации, задействовав войска НАТО, либо непосредственно вмешаться силами 82-й воздушно-десантной дивизии. С точки зрения Белого дома, это может решить проблему материального обеспечения продолжения конфликта на Украине, поскольку существенно облегчит выделение дополнительных средств: если американцы пойдут на это, то финансирование будет осуществляться из тех средств военного бюджета, которые уже выделены, американские войска финансируются из регулярного бюджета, предположил эксперт.«Администрация приходит к выводу, что контрнаступление провалилось. Она считает, что дальнейшие действия по старому сценарию невозможны», — сказал Васильев.По его словам, руководство США может считать, что традиционное накачивание Украины оружием, включая поставку истребителей F-16, ни к чему не приведёт.Но Блинкен же не может сказать такое публично, да ещё и находясь на Украине. Как дипломат он должен говорит то, что нужно говорить.«Я здесь, прежде всего, чтобы продемонстрировать нашу постоянную и решительную поддержку Украины в борьбе с агрессией. Мы наблюдаем хороший прогресс в контрнаступлении, и это очень обнадёживает. Мы хотим убедиться, что у Украины есть всё, что ей нужно не только для успеха в контрнаступлении, но и то, что ей нужно в долгосрочной перспективе, чтобы в будущем подобная агрессия больше не повторится. Мы полны решимости продолжать работать с нашими украинскими партнёрами по восстановлению экономики и построении сильной демократии», — заявил госсекретарь США в Киеве.Встреча с Зеленским запланирована на вечер, сообщают источники издания «Страна.ua», а перед этим Блинкен успеет съездить в Киевскую область.Постепенно ко всем приходит осознание реальности: США понимают, что ВСУ в чистую проигрывают на поле боя, а на Украине — что Запад просто использует их ради своих целей.«Те события, которые будут разворачиваться в мире, они не будут прекращаться. Если кто-то считает, что Третья мировая не началась, то это большая ошибка. Она уже началась, идёт определённое время в гибридном периоде, а сейчас она вошла в активную фазу. И если кто-то считает, что это выяснение отношений между Россией и Украиной — это ошибка, всё намного сложнее», — заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.«Вот! Дошло, наконец, и до "избранных". Избранных стать инструментом. Дошло, что это никакой не российско-украинский конфликт, а глобальная попытка Запада вернуть мир в колониальную зависимость, сохранить подчиняемые им веками мировые ресурсы и насыщать себя не принадлежащими ему богатствами. Дошло ли до "избранных", что они инструмент? Думаю, да. Отсюда такая истерика», — написала в Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова Данилова.

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Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Евгения Кондакова

эксклюзив, энтони блинкен, сша, украина, владимир зеленский, дмитрий кулеба, кладбище, всу, контрнаступление, зарубежье