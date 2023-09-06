Пока Кулеба водил Блинкена по кладбищам, Зеленский торжественно наградил украинских генералов - 06.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230906/1049209134.html
Пока Кулеба водил Блинкена по кладбищам, Зеленский торжественно наградил украинских генералов
Пока Кулеба водил Блинкена по кладбищам, Зеленский торжественно наградил украинских генералов - 06.09.2023 Украина.ру
Пока Кулеба водил Блинкена по кладбищам, Зеленский торжественно наградил украинских генералов
В среду, 6 сентября, Владимир Зеленский наградил украинских военачальников, проигнорировав два других важных для страны события. Видео со встречи с генералами Зеленский опубликовал в своем Телеграм-канале
2023-09-06T15:36
2023-09-06T15:39
новости
новости украины
владимир зеленский
вознаграждение
энтони блинкен
дмитрий кулеба
кладбище
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/06/1049209200_0:107:1045:695_1920x0_80_0_0_f17b2e93f5319f7081ee456aff9ebf9f.jpg.webp
Примечательно, что примерно в это же время в Верховной Раде Украины назначали нового министра обороны страны Рустема Умерова, а гость Киева госсекретарь США Энтони Блинкен посещал Берковецкое кладбище. Эти события Зеленский проигнорировал, в первом случае оставив вместо себя депутата Федора Вениславского, а во втором - министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу.Зеленский готов пойти на многое, лишь бы не посещать свежие кладбища с погибшими за него всушниками, считает генеральный директор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов.По мнению эксперта, причин, почему главарь киевского режима может избегать таких мест, может быть несколько. Однако, скорее всего, Зеленский не хочет визуально демонстрировать свою причастность к этим смертям.
https://ukraina.ru/20230906/1049208568.html
https://ukraina.ru/20230904/1049155921.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/06/1049209200_32:0:959:695_1920x0_80_0_0_a2ab7c97b11cc0785938dc65c76e25ce.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, новости украины, владимир зеленский, вознаграждение, энтони блинкен, дмитрий кулеба, кладбище
Новости, Новости Украины, Владимир Зеленский, вознаграждение, Энтони Блинкен, Дмитрий Кулеба, кладбище

Пока Кулеба водил Блинкена по кладбищам, Зеленский торжественно наградил украинских генералов

15:36 06.09.2023 (обновлено: 15:39 06.09.2023)
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
В среду, 6 сентября, Владимир Зеленский наградил украинских военачальников, проигнорировав два других важных для страны события. Видео со встречи с генералами Зеленский опубликовал в своем Телеграм-канале
"Господа генералы! Высшие военные и специальные звания, которые были вам присвоены, - это и свидетельство уважения государства к вашей службе, и оценка ваших заслуг и командирских качеств, и благодарность государства за ваши результаты. И в то же время это приказание вам всегда быть теми, кто способен вести людей к победе", - сказал Зеленский.
Примечательно, что примерно в это же время в Верховной Раде Украины назначали нового министра обороны страны Рустема Умерова, а гость Киева госсекретарь США Энтони Блинкен посещал Берковецкое кладбище. Эти события Зеленский проигнорировал, в первом случае оставив вместо себя депутата Федора Вениславского, а во втором - министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу.
- РИА Новости, 1920, 06.09.2023
15:15
Блинкен заявил о "хорошем прогрессе" в контрнаступлении после посещения кладбища ВСУГоссекретарь США Энтони Блинкен, который 6 сентября прибыл в Киев, посетил вместе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой Берковецкое кладбище. Уже после этого визита американец сделал громкое заявление. Его текст опубликован на сайте правительства США
Зеленский готов пойти на многое, лишь бы не посещать свежие кладбища с погибшими за него всушниками, считает генеральный директор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов.
По мнению эксперта, причин, почему главарь киевского режима может избегать таких мест, может быть несколько. Однако, скорее всего, Зеленский не хочет визуально демонстрировать свою причастность к этим смертям.
4 сентября, 17:51
Мамонтов объяснил, почему Зеленский избегает свежих кладбищ ВСУЖурналисты издания Украина.ру обратили внимание на то, что Владимир Зеленский избегает посещения украинских кладбищ, где массово хоронят солдат ВСУ, воевавших за киевский режим. Этому может быть несколько причин, считает генеральный директор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов. Свои версии он озвучил в комментарии нашему изданию
 
НовостиНовости УкраиныВладимир ЗеленскийвознаграждениеЭнтони БлинкенДмитрий Кулебакладбище
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:53Тайна беспилотника в Румынии. Украина требует от страны НАТО начать Третью мировую
15:36В Германии опровергли информацию о получении запроса о выдаче уклонистов от Киева
15:36Пока Кулеба водил Блинкена по кладбищам, Зеленский торжественно наградил украинских генералов
15:35"Им сказали, что они русские, а не украинцы". Зеленская опасается детей, которых воспитала Россия
15:29В ЕС назвали угрозой Европе развитие российско-иранского сотрудничества
15:15Блинкен заявил о "хорошем прогрессе" в контрнаступлении после посещения кладбища ВСУ
15:03"Не массовые расстрелы, а точечные решения": Ищенко о том, как наводить порядок на Украине. Видео
14:46Рада назначила нового главу антимонопольного комитета — Железняк
14:36"Роль Украины сильно преувеличена". В МИД РФ прокомментировали зерновую сделку
14:19Михаил Онуфриенко: ВСУ проиграли контрбатарейную борьбу и увязли в гибкой обороне под Работино
14:11Новая преступность, отключения света и рост числа онкологических заболеваний. Что происходит в Днепре
13:52Рада проголосовала за назначение Умерова. Маляр остается с ним
13:51Бесславный финиш отмены России. Олимпиада в Париже может стать последней
13:48Три замминистра обороны Украины подали в отставку – Гончаренко
13:35Песков отреагировал на намерение Британии объявить "Вагнер" террористической организацией
13:31Экс-президент Польши: Качиньский и Моравецкий отворачиваются от Украины, и на то есть причина
13:31Кого из командиров в России, ДНР и ЛНР реально убили спецслужбы Украины. The Economist рекламирует УГИЛ*
13:30Под Одессой уничтожен цех по производству дронов - Рогов
13:29"Не жалеют средств на смерть украинцев": Кремль отреагировал на визит Блинкена в Киев
13:17Алексей Живов: Даже если Россия не удержит Работино, она сбросит на ВСУ кучу бомб и ударит их с флангов
Лента новостейМолния