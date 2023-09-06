Пока Кулеба водил Блинкена по кладбищам, Зеленский торжественно наградил украинских генералов
15:36 06.09.2023 (обновлено: 15:39 06.09.2023)
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
В среду, 6 сентября, Владимир Зеленский наградил украинских военачальников, проигнорировав два других важных для страны события. Видео со встречи с генералами Зеленский опубликовал в своем Телеграм-канале
"Господа генералы! Высшие военные и специальные звания, которые были вам присвоены, - это и свидетельство уважения государства к вашей службе, и оценка ваших заслуг и командирских качеств, и благодарность государства за ваши результаты. И в то же время это приказание вам всегда быть теми, кто способен вести людей к победе", - сказал Зеленский.
Примечательно, что примерно в это же время в Верховной Раде Украины назначали нового министра обороны страны Рустема Умерова, а гость Киева госсекретарь США Энтони Блинкен посещал Берковецкое кладбище. Эти события Зеленский проигнорировал, в первом случае оставив вместо себя депутата Федора Вениславского, а во втором - министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу.
15:15Блинкен заявил о "хорошем прогрессе" в контрнаступлении после посещения кладбища ВСУГоссекретарь США Энтони Блинкен, который 6 сентября прибыл в Киев, посетил вместе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой Берковецкое кладбище. Уже после этого визита американец сделал громкое заявление. Его текст опубликован на сайте правительства США
Зеленский готов пойти на многое, лишь бы не посещать свежие кладбища с погибшими за него всушниками, считает генеральный директор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов.
По мнению эксперта, причин, почему главарь киевского режима может избегать таких мест, может быть несколько. Однако, скорее всего, Зеленский не хочет визуально демонстрировать свою причастность к этим смертям.
4 сентября, 17:51Мамонтов объяснил, почему Зеленский избегает свежих кладбищ ВСУЖурналисты издания Украина.ру обратили внимание на то, что Владимир Зеленский избегает посещения украинских кладбищ, где массово хоронят солдат ВСУ, воевавших за киевский режим. Этому может быть несколько причин, считает генеральный директор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов. Свои версии он озвучил в комментарии нашему изданию