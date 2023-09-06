https://ukraina.ru/20230906/1049209134.html

Пока Кулеба водил Блинкена по кладбищам, Зеленский торжественно наградил украинских генералов

Пока Кулеба водил Блинкена по кладбищам, Зеленский торжественно наградил украинских генералов - 06.09.2023 Украина.ру

Пока Кулеба водил Блинкена по кладбищам, Зеленский торжественно наградил украинских генералов

В среду, 6 сентября, Владимир Зеленский наградил украинских военачальников, проигнорировав два других важных для страны события. Видео со встречи с генералами Зеленский опубликовал в своем Телеграм-канале

2023-09-06T15:36

2023-09-06T15:36

2023-09-06T15:39

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дмитрий кулеба

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Примечательно, что примерно в это же время в Верховной Раде Украины назначали нового министра обороны страны Рустема Умерова, а гость Киева госсекретарь США Энтони Блинкен посещал Берковецкое кладбище. Эти события Зеленский проигнорировал, в первом случае оставив вместо себя депутата Федора Вениславского, а во втором - министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу.Зеленский готов пойти на многое, лишь бы не посещать свежие кладбища с погибшими за него всушниками, считает генеральный директор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов.По мнению эксперта, причин, почему главарь киевского режима может избегать таких мест, может быть несколько. Однако, скорее всего, Зеленский не хочет визуально демонстрировать свою причастность к этим смертям.

https://ukraina.ru/20230906/1049208568.html

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новости, новости украины, владимир зеленский, вознаграждение, энтони блинкен, дмитрий кулеба, кладбище