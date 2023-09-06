https://ukraina.ru/20230906/1049208568.html

Блинкен заявил о "хорошем прогрессе" в контрнаступлении после посещения кладбища ВСУ

Блинкен заявил о "хорошем прогрессе" в контрнаступлении после посещения кладбища ВСУ - 06.09.2023 Украина.ру

Блинкен заявил о "хорошем прогрессе" в контрнаступлении после посещения кладбища ВСУ

Госсекретарь США Энтони Блинкен, который 6 сентября прибыл в Киев, посетил вместе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой Берковецкое кладбище. Уже после этого визита американец сделал громкое заявление. Его текст опубликован на сайте правительства США

2023-09-06T15:15

2023-09-06T15:15

2023-09-06T15:15

новости

новости украины

энтони блинкен

кладбище

всу

контрнаступление

прогресс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/06/1049205649_0:111:1280:831_1920x0_80_0_0_64cbe739d2af6305f3dcfef01ada1d5d.jpg

Такое заявление он сделал после того, как посетил Берковецкое кладбище, пестрящее сине-желтыми флагами. Так сейчас выглядят все зоны захоронения страны. Причина - провал контрнаступления, начавшегося 4 июня. По последним данным, за этот период украинские войска потеряли как минимум 66 тысяч военных."Мы слышали неоднократно заявления, что они намерены помогать и дальше Киеву столько, сколько потребуется. Иными словами, они собираются дальше поддерживать Украину фактически в состоянии войны и вести, и вести эту войну до последнего украинца, не жалея на это никаких денег", - прокомментировал визит Блинкена в Киев пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.Проблема кладбищ на Украине становится все серьезнее. Так, в начале июля мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что местное кладбище настолько разрослось, что скоро горожане смогут арендовать электросамокаты, чтобы добраться до могил родственников, а позже по территории пустят автобусный транспорт.Тем временем в Харькове закрыли кладбище из-за отсутствия свободных мест для захоронений, а в Киевской области выделили сразу 266 гектаров под новый военный мемориал.При этом Владимир Зеленский старательно избегает посещать места массового захоронения бойцов ВСУ, погибших за киевский режим. Увильнул от этого события он и сегодня, отправив в компанию в Блинкеном Кулебу. Тем временем Зеленский торжественно раздавал награды военачальникам.

https://ukraina.ru/20230906/1049205023.html

https://ukraina.ru/20230822/1048862972.html

https://ukraina.ru/20230830/1049042366.html

https://ukraina.ru/20230904/1049155921.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, новости украины, энтони блинкен, кладбище, всу, контрнаступление, прогресс