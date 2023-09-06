Блинкен заявил о "хорошем прогрессе" в контрнаступлении после посещения кладбища ВСУ
© Twitter / Dmytro Kuleba
© Twitter / Dmytro Kuleba
Госсекретарь США Энтони Блинкен, который 6 сентября прибыл в Киев, посетил вместе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой Берковецкое кладбище. Уже после этого визита американец сделал громкое заявление. Его текст опубликован на сайте правительства США
"Я здесь ,прежде всего, чтобы продемонстрировать нашу постоянную и решительную поддержку Украины. Мы увидели хороший прогресс в контрнаступлении (неразборчиво). Мы хотим убедиться, что у Украины есть все, что ей нужно не только для успеха в контрнаступлении, но и в долгосрочной перспективе, чтобы убедиться, что у нее есть сильный сдерживающий и сильный оборонительный потенциал", - сказал Блинкен.
Такое заявление он сделал после того, как посетил Берковецкое кладбище, пестрящее сине-желтыми флагами. Так сейчас выглядят все зоны захоронения страны. Причина - провал контрнаступления, начавшегося 4 июня. По последним данным, за этот период украинские войска потеряли как минимум 66 тысяч военных.
"Мы слышали неоднократно заявления, что они намерены помогать и дальше Киеву столько, сколько потребуется. Иными словами, они собираются дальше поддерживать Украину фактически в состоянии войны и вести, и вести эту войну до последнего украинца, не жалея на это никаких денег", - прокомментировал визит Блинкена в Киев пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Проблема кладбищ на Украине становится все серьезнее. Так, в начале июля мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что местное кладбище настолько разрослось, что скоро горожане смогут арендовать электросамокаты, чтобы добраться до могил родственников, а позже по территории пустят автобусный транспорт.
Тем временем в Харькове закрыли кладбище из-за отсутствия свободных мест для захоронений, а в Киевской области выделили сразу 266 гектаров под новый военный мемориал.
При этом Владимир Зеленский старательно избегает посещать места массового захоронения бойцов ВСУ, погибших за киевский режим. Увильнул от этого события он и сегодня, отправив в компанию в Блинкеном Кулебу. Тем временем Зеленский торжественно раздавал награды военачальникам.
4 сентября, 17:51Мамонтов объяснил, почему Зеленский избегает свежих кладбищ ВСУЖурналисты издания Украина.ру обратили внимание на то, что Владимир Зеленский избегает посещения украинских кладбищ, где массово хоронят солдат ВСУ, воевавших за киевский режим. Этому может быть несколько причин, считает генеральный директор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов. Свои версии он озвучил в комментарии нашему изданию