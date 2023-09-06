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Рада назначила нового главу антимонопольного комитета — Железняк
Рада назначила нового главу антимонопольного комитета — Железняк - 06.09.2023 Украина.ру
Рада назначила нового главу антимонопольного комитета — Железняк
Парламент Украины назначил Павла Кириленко, ранее руководившего военно-гражданской администрацией подконтрольной Киеву части ДНР, на должность главы антимонопольного комитета Украины. Об этом 6 сентября сообщил депутат парламента Ярослав Железняк в своем телеграм-канале
2023-09-06T14:46
2023-09-06T14:46
2023-09-06T14:46
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ярослав железняк
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Павел Кириленко сменил на этом посту Ольгу Пищанскую, которая подала заявление об отставке на фоне перестановок в правительстве. С предыдущей должности он был уволен во вторник.Перестановки происходят на фоне отставки Алексея Резникова с поста министра обороны, которую Рада поддержала на заседании во вторник. СМИ сообщали, что он может быть назначен послом в Великобритании, однако он отказался это комментировать, заявив, что у него "нет такой информации". В среду украинский парламент поддержал назначение Рустема Умерова новым министром обороны.
https://ukraina.ru/20230905/1049181391.html
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Украина.ру
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резников, новости, амку, ярослав железняк, павел кириленко
Резников, Новости, АМКУ, Ярослав Железняк, Павел Кириленко
Рада назначила нового главу антимонопольного комитета — Железняк
Парламент Украины назначил Павла Кириленко, ранее руководившего военно-гражданской администрацией подконтрольной Киеву части ДНР, на должность главы антимонопольного комитета Украины. Об этом 6 сентября сообщил депутат парламента Ярослав Железняк в своем телеграм-канале