https://ukraina.ru/20230906/1049207916.html

Рада назначила нового главу антимонопольного комитета — Железняк

Рада назначила нового главу антимонопольного комитета — Железняк - 06.09.2023 Украина.ру

Рада назначила нового главу антимонопольного комитета — Железняк

Парламент Украины назначил Павла Кириленко, ранее руководившего военно-гражданской администрацией подконтрольной Киеву части ДНР, на должность главы антимонопольного комитета Украины. Об этом 6 сентября сообщил депутат парламента Ярослав Железняк в своем телеграм-канале

2023-09-06T14:46

2023-09-06T14:46

2023-09-06T14:46

резников

новости

амку

ярослав железняк

павел кириленко

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Павел Кириленко сменил на этом посту Ольгу Пищанскую, которая подала заявление об отставке на фоне перестановок в правительстве. С предыдущей должности он был уволен во вторник.Перестановки происходят на фоне отставки Алексея Резникова с поста министра обороны, которую Рада поддержала на заседании во вторник. СМИ сообщали, что он может быть назначен послом в Великобритании, однако он отказался это комментировать, заявив, что у него "нет такой информации". В среду украинский парламент поддержал назначение Рустема Умерова новым министром обороны.

https://ukraina.ru/20230905/1049181391.html

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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резников, новости, амку, ярослав железняк, павел кириленко