Рада назначила нового главу антимонопольного комитета — Железняк - 06.09.2023 Украина.ру
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Рада назначила нового главу антимонопольного комитета — Железняк
Рада назначила нового главу антимонопольного комитета — Железняк - 06.09.2023 Украина.ру
Рада назначила нового главу антимонопольного комитета — Железняк
Парламент Украины назначил Павла Кириленко, ранее руководившего военно-гражданской администрацией подконтрольной Киеву части ДНР, на должность главы антимонопольного комитета Украины. Об этом 6 сентября сообщил депутат парламента Ярослав Железняк в своем телеграм-канале
2023-09-06T14:46
2023-09-06T14:46
резников
новости
амку
ярослав железняк
павел кириленко
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Павел Кириленко сменил на этом посту Ольгу Пищанскую, которая подала заявление об отставке на фоне перестановок в правительстве. С предыдущей должности он был уволен во вторник.Перестановки происходят на фоне отставки Алексея Резникова с поста министра обороны, которую Рада поддержала на заседании во вторник. СМИ сообщали, что он может быть назначен послом в Великобритании, однако он отказался это комментировать, заявив, что у него "нет такой информации". В среду украинский парламент поддержал назначение Рустема Умерова новым министром обороны.
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резников, новости, амку, ярослав железняк, павел кириленко
Резников, Новости, АМКУ, Ярослав Железняк, Павел Кириленко

Рада назначила нового главу антимонопольного комитета — Железняк

14:46 06.09.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Ярослав ЖелезнякЯрослав Железняк
Ярослав Железняк - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Ярослав Железняк
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Парламент Украины назначил Павла Кириленко, ранее руководившего военно-гражданской администрацией подконтрольной Киеву части ДНР, на должность главы антимонопольного комитета Украины. Об этом 6 сентября сообщил депутат парламента Ярослав Железняк в своем телеграм-канале
Павел Кириленко сменил на этом посту Ольгу Пищанскую, которая подала заявление об отставке на фоне перестановок в правительстве. С предыдущей должности он был уволен во вторник.
"Парламент назначил Павла Кириленко председателем АМКУ. За – 250", - написал Железняк.
Перестановки происходят на фоне отставки Алексея Резникова с поста министра обороны, которую Рада поддержала на заседании во вторник. СМИ сообщали, что он может быть назначен послом в Великобритании, однако он отказался это комментировать, заявив, что у него "нет такой информации".
В среду украинский парламент поддержал назначение Рустема Умерова новым министром обороны.
Верховная рада заседание гимн поют депутаты
Вчера, 15:33
Верховная Рада поддержала увольнение Резникова и УмероваВерховная Рада поддержала увольнения Алексея Резникова с поста министра обороны Украины и Рустема Умерова с должности главы Фонда госимущества Украины. Об этом сообщил депутат ВР Ярослав Железняк в своём телеграм-канале
 
РезниковНовостиАМКУЯрослав ЖелезнякПавел Кириленко
 
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