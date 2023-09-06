https://ukraina.ru/20230906/1049207499.html
"Роль Украины сильно преувеличена". В МИД РФ прокомментировали зерновую сделку
"Роль Украины сильно преувеличена". В МИД РФ прокомментировали зерновую сделку - 06.09.2023 Украина.ру
"Роль Украины сильно преувеличена". В МИД РФ прокомментировали зерновую сделку
В ООН создают видимость работы по "зерновой сделке", но не решают проблем, о которых заявляет Россия. Заявление МИД России по "зерновой сделке" опубликовано 6 сентября на официальном сайте министерства
2023-09-06T14:36
2023-09-06T14:36
2023-09-06T14:36
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Физического дефицита продовольствия в мире нет – есть проблемы с его распределением, но не с производством, подчеркнули в МИД. "Иными словами, из-за прекращения морского вывоза украинского зерна от голода никто не умер и продовольственного кризиса не случилось, как это предрекали в западных столицах и ООН", говорится в заявлении МИД.Роль Украины в качестве мировой житницы сильно преувеличена. Доля Украины в общем экспорте пшеницы и так была невелика (5%), а сейчас объективно еще больше уменьшается, так как сокращаются посевные площади из-за радиационного и химического заражения почвы в результате применения поставляемых Западом боеприпасов с обедненным ураном, отметили в ведомстве.Во внешнеполитическом ведомстве РФ напомнили, что помимо Черного моря, у Украины есть возможность вывозить зерновые сухопутными и речными маршрутами."Не секрет, что такая транспортировка обходится дороже, да и европейцы не спешат на деле проявлять заявленную солидарность с Киевом". В МИД РФ напомнили, что в мае Еврокомиссия запретила ввоз украинских пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника в Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию и Болгарию.В МИД РФ подчеркнули, что, "если западникам и Киеву действительно нужен черноморский коридор, то пора предпринять конкретные шаги по снятию незаконных односторонних санкций с отечественных субъектов, занятых в сфере производства и экспорта сельхозпродукции и удобрений".Россия же, согласно заявлению МИД, вместо реальных изъятий из санкций получает лишь новую порцию обещаний от Секретариата ООН.Генсекретарь ООН и его эксперты выдвинули четыре якобы "прорывных" предложения – SWIFT для "дочки" "Россельхозбанка"; создание страховой платформы; разблокирование зарубежных активов российских компаний-производителей удобрений и налаживание доступа наших судов в европейские порты. Взамен от российской стороны требуют дать гарантии немедленного и полноценного восстановления "черноморской инициативы", отметили в МИД.А от России взамен требуют дать гарантии немедленного и полноценного восстановления "зерновой сделки".Данные идеи ООН не являются новыми и и не могут стать основой для достижения качественного прогресса по нормализации российского сельхозэкспорта.Например, отметили в МИД РФ, у переподключения профильного "Россельхозбанка" к SWIFT нет рабочих альтернатив. А за несколько дней до российско-турецкого саммита в Сочи "Россельхозбанк" получил уведомление от Commerzbank во Франкфурте о закрытии корсчета в евро.В МИД подтвердили позицию России, которую 4 сентября озвучил президент России Владимир Путин, – мы будем готовы рассмотреть возможность реанимирования "черноморской инициативы", но только после полного выполнения требований по снятию санкционного статуса с российских компаний, занятых в сфере сельхозпродукции и удобрений.Также в заявлении приводятся примеры безвозмездных поставок, которые осуществляет Росия.В частности, в Малави (20000 тонн) и Кению (34000 тонн) уже были направлены российские удобрения. В предстоящий период планируется отправка таких удобрений в Зимбабве (23000 тонн), Нигерию (34000 тонн) и на Шри-Ланку (55000 тонн). Кроме того, до конца года планируются бесплатные поставки 200000 тонн российской пшеницы в Сомали, ЦАР, Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали и Эритрею.
https://ukraina.ru/20230905/1049171700.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, мид рф, оон, генсек оон, зерновая сделка, украина
"Роль Украины сильно преувеличена". В МИД РФ прокомментировали зерновую сделку
В ООН создают видимость работы по "зерновой сделке", но не решают проблем, о которых заявляет Россия. Заявление МИД России по "зерновой сделке" опубликовано 6 сентября на официальном сайте министерства
Физического дефицита продовольствия в мире нет – есть проблемы с его распределением, но не с производством, подчеркнули в МИД. "Иными словами, из-за прекращения морского вывоза украинского зерна от голода никто не умер и продовольственного кризиса не случилось, как это предрекали в западных столицах и ООН", говорится в заявлении МИД.
Роль Украины в качестве мировой житницы сильно преувеличена. Доля Украины в общем экспорте пшеницы и так была невелика (5%), а сейчас объективно еще больше уменьшается, так как сокращаются посевные площади из-за радиационного и химического заражения почвы в результате применения поставляемых Западом боеприпасов с обедненным ураном, отметили в ведомстве.
Во внешнеполитическом ведомстве РФ напомнили, что помимо Черного моря, у Украины есть возможность вывозить зерновые сухопутными и речными маршрутами.
"Не секрет, что такая транспортировка обходится дороже, да и европейцы не спешат на деле проявлять заявленную солидарность с Киевом". В МИД РФ напомнили, что в мае Еврокомиссия запретила ввоз украинских пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника в Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию и Болгарию.
В МИД РФ подчеркнули, что, "если западникам и Киеву действительно нужен черноморский коридор, то пора предпринять конкретные шаги по снятию незаконных односторонних санкций с отечественных субъектов, занятых в сфере производства и экспорта сельхозпродукции и удобрений".
Россия же, согласно заявлению МИД, вместо реальных изъятий из санкций получает лишь новую порцию обещаний от Секретариата ООН.
Генсекретарь ООН и его эксперты выдвинули четыре якобы "прорывных" предложения – SWIFT для "дочки" "Россельхозбанка"; создание страховой платформы; разблокирование зарубежных активов российских компаний-производителей удобрений и налаживание доступа наших судов в европейские порты. Взамен от российской стороны требуют дать гарантии немедленного и полноценного восстановления "черноморской инициативы", отметили в МИД.
А от России взамен требуют дать гарантии немедленного и полноценного восстановления "зерновой сделки".
Данные идеи ООН не являются новыми и и не могут стать основой для достижения качественного прогресса по нормализации российского сельхозэкспорта.
Например, отметили в МИД РФ, у переподключения профильного "Россельхозбанка" к SWIFT нет рабочих альтернатив. А за несколько дней до российско-турецкого саммита в Сочи "Россельхозбанк" получил уведомление от Commerzbank во Франкфурте о закрытии корсчета в евро.
„Все эти паллиативные меры и обходные варианты призваны лишь создать видимость работы, но не ведут к реальному решению проблемы“, - подчеркнули в МИД РФ.
В МИД подтвердили позицию России, которую 4 сентября озвучил президент России Владимир Путин, – мы будем готовы рассмотреть возможность реанимирования "черноморской инициативы", но только после полного выполнения требований по снятию санкционного статуса с российских компаний, занятых в сфере сельхозпродукции и удобрений.
Также в заявлении приводятся примеры безвозмездных поставок, которые осуществляет Росия.
В частности, в Малави (20000 тонн) и Кению (34000 тонн) уже были направлены российские удобрения. В предстоящий период планируется отправка таких удобрений в Зимбабве (23000 тонн), Нигерию (34000 тонн) и на Шри-Ланку (55000 тонн). Кроме того, до конца года планируются бесплатные поставки 200000 тонн российской пшеницы в Сомали, ЦАР, Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали и Эритрею.