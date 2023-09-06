"Не жалеют средств на смерть украинцев": Кремль отреагировал на визит Блинкена в Киев - 06.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230906/1049205023.html
"Не жалеют средств на смерть украинцев": Кремль отреагировал на визит Блинкена в Киев
"Не жалеют средств на смерть украинцев": Кремль отреагировал на визит Блинкена в Киев - 06.09.2023 Украина.ру
"Не жалеют средств на смерть украинцев": Кремль отреагировал на визит Блинкена в Киев
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 6 сентября прокомментировал журналистам визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев
2023-09-06T13:29
2023-09-06T13:29
энтони блинкен
сша
зарубежье
украина
новости
кремль
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102169/58/1021695812_0:259:2722:1790_1920x0_80_0_0_caa53a50fb23d1667ee539bd82568a61.jpg
"Мы слышали неоднократно заявления, что они намерены помогать и дальше Киеву столько, сколько потребуется. Иными словами, они собираются дальше поддерживать Украину фактически в состоянии войны и вести, и вести эту войну до последнего украинца, не жалея на это никаких денег. Мы это воспринимаем именно так, мы это знаем", - сказал официальный представитель Кремля.Он подчеркнул, что повлиять на ход специальной военной операции это не сможет.Утром Блинкен прибыл в Киев с официальным визитом. Он пробудет на Украине два дня, американские чиновники хотят обсудить ход украинского наступления и оценить меры для повышения энергобезопасности страны. Также ожидается, что госсекретарь объявит о новой помощи для Украины более чем в один миллиард долларов.
https://ukraina.ru/20230906/1049203334.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102169/58/1021695812_0:4:2722:2046_1920x0_80_0_0_9496d6611cb38bdb125984fccc827778.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
энтони блинкен, сша, зарубежье, украина, новости, кремль, дмитрий песков
Энтони Блинкен, США, Зарубежье, Украина, Новости, Кремль, Дмитрий Песков

"Не жалеют средств на смерть украинцев": Кремль отреагировал на визит Блинкена в Киев

13:29 06.09.2023
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанккремль флаг РФ Россия
кремль флаг РФ Россия - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать в
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 6 сентября прокомментировал журналистам визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев
"Мы слышали неоднократно заявления, что они намерены помогать и дальше Киеву столько, сколько потребуется. Иными словами, они собираются дальше поддерживать Украину фактически в состоянии войны и вести, и вести эту войну до последнего украинца, не жалея на это никаких денег. Мы это воспринимаем именно так, мы это знаем", - сказал официальный представитель Кремля.
Он подчеркнул, что повлиять на ход специальной военной операции это не сможет.
Утром Блинкен прибыл в Киев с официальным визитом. Он пробудет на Украине два дня, американские чиновники хотят обсудить ход украинского наступления и оценить меры для повышения энергобезопасности страны. Также ожидается, что госсекретарь объявит о новой помощи для Украины более чем в один миллиард долларов.
Блинкен Энтони - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
12:56
Переночует и даст денег: СМИ объяснили, зачем Блинкен приехал на УкраинуГоссекретарь США Энтони Блинкен пробудет на Украине два дня, американские чиновники хотят обсудить ход украинского наступления, оценить меры для повышения энергобезопасности страны
 
Энтони БлинкенСШАЗарубежьеУкраинаНовостиКремльДмитрий Песков
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:52Рада проголосовала за назначение Умерова. Маляр остается с ним
13:51Бесславный финиш отмены России. Олимпиада в Париже может стать последней
13:48Три замминистра обороны Украины подали в отставку – Гончаренко
13:35Песков отреагировал на намерение Британии объявить "Вагнер" террористической организацией
13:31Экс-президент Польши: Качиньский и Моравецкий отворачиваются от Украины, и на то есть причина
13:31Кого из командиров в России, ДНР и ЛНР реально убили спецслужбы Украины. The Economist рекламирует УГИЛ*
13:30Под Одессой уничтожен цех по производству дронов - Рогов
13:29"Не жалеют средств на смерть украинцев": Кремль отреагировал на визит Блинкена в Киев
13:17Алексей Живов: Даже если Россия не удержит Работино, она сбросит на ВСУ кучу бомб и ударит их с флангов
13:15Визит Блинкена в Киев, подготовка к зиме, атаки дронов. Главное на Украине на 13:00 6 сентября
12:56Переночует и даст денег: СМИ объяснили, зачем Блинкен приехал на Украину
12:55"Право и справедливость" разыгрывает антиукраинскую карту, чтобы понравиться польским избирателям
12:51"Вы такая же фикция, как ваша диссертация": министр образования Украины попал в скандал из-за мобилизации
12:44Зеленский проигнорировал процедуру назначения нового министра обороны
12:04Украинский телеканал изъял из показа взбесивший зрителей фильм о Мариуполе
12:03В реестр коррупционеров Украины за неделю добавили тысячу человек
12:00Американская The Hill: усадив Киев за стол переговоров, Путин устроит глобальный передел мира
11:01Ключевая ставка в 12% - не предел! Об ипотеке, кредитах, рубле и гривне - Голубовский. Видео
10:52Одиннадцатилетний украинец ищет работу, чтобы прокормить свою семью и ВСУ
10:36Сырский: ВС РФ готовятся выйти к границам ЛНР и ДНР
Лента новостейМолния