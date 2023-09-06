https://ukraina.ru/20230906/1049205023.html

"Не жалеют средств на смерть украинцев": Кремль отреагировал на визит Блинкена в Киев

"Не жалеют средств на смерть украинцев": Кремль отреагировал на визит Блинкена в Киев - 06.09.2023 Украина.ру

"Не жалеют средств на смерть украинцев": Кремль отреагировал на визит Блинкена в Киев

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 6 сентября прокомментировал журналистам визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев

2023-09-06T13:29

2023-09-06T13:29

2023-09-06T13:29

энтони блинкен

сша

зарубежье

украина

новости

кремль

дмитрий песков

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"Мы слышали неоднократно заявления, что они намерены помогать и дальше Киеву столько, сколько потребуется. Иными словами, они собираются дальше поддерживать Украину фактически в состоянии войны и вести, и вести эту войну до последнего украинца, не жалея на это никаких денег. Мы это воспринимаем именно так, мы это знаем", - сказал официальный представитель Кремля.Он подчеркнул, что повлиять на ход специальной военной операции это не сможет.Утром Блинкен прибыл в Киев с официальным визитом. Он пробудет на Украине два дня, американские чиновники хотят обсудить ход украинского наступления и оценить меры для повышения энергобезопасности страны. Также ожидается, что госсекретарь объявит о новой помощи для Украины более чем в один миллиард долларов.

https://ukraina.ru/20230906/1049203334.html

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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энтони блинкен, сша, зарубежье, украина, новости, кремль, дмитрий песков