https://ukraina.ru/20230906/1049205023.html
"Не жалеют средств на смерть украинцев": Кремль отреагировал на визит Блинкена в Киев
"Не жалеют средств на смерть украинцев": Кремль отреагировал на визит Блинкена в Киев - 06.09.2023 Украина.ру
"Не жалеют средств на смерть украинцев": Кремль отреагировал на визит Блинкена в Киев
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 6 сентября прокомментировал журналистам визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев
2023-09-06T13:29
2023-09-06T13:29
2023-09-06T13:29
энтони блинкен
сша
зарубежье
украина
новости
кремль
дмитрий песков
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"Мы слышали неоднократно заявления, что они намерены помогать и дальше Киеву столько, сколько потребуется. Иными словами, они собираются дальше поддерживать Украину фактически в состоянии войны и вести, и вести эту войну до последнего украинца, не жалея на это никаких денег. Мы это воспринимаем именно так, мы это знаем", - сказал официальный представитель Кремля.Он подчеркнул, что повлиять на ход специальной военной операции это не сможет.Утром Блинкен прибыл в Киев с официальным визитом. Он пробудет на Украине два дня, американские чиновники хотят обсудить ход украинского наступления и оценить меры для повышения энергобезопасности страны. Также ожидается, что госсекретарь объявит о новой помощи для Украины более чем в один миллиард долларов.
https://ukraina.ru/20230906/1049203334.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
энтони блинкен, сша, зарубежье, украина, новости, кремль, дмитрий песков
Энтони Блинкен, США, Зарубежье, Украина, Новости, Кремль, Дмитрий Песков
"Не жалеют средств на смерть украинцев": Кремль отреагировал на визит Блинкена в Киев
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 6 сентября прокомментировал журналистам визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев
"Мы слышали неоднократно заявления, что они намерены помогать и дальше Киеву столько, сколько потребуется. Иными словами, они собираются дальше поддерживать Украину фактически в состоянии войны и вести, и вести эту войну до последнего украинца, не жалея на это никаких денег. Мы это воспринимаем именно так, мы это знаем", - сказал официальный представитель Кремля.
Он подчеркнул, что повлиять на ход специальной военной операции это не сможет.
Утром Блинкен прибыл в Киев с официальным визитом. Он пробудет на Украине два дня, американские чиновники хотят обсудить ход украинского наступления и оценить меры для повышения энергобезопасности страны. Также ожидается, что госсекретарь объявит о новой помощи для Украины более чем в один миллиард долларов.