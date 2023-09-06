https://ukraina.ru/20230906/1049204092.html

Алексей Живов: Даже если Россия не удержит Работино, она сбросит на ВСУ кучу бомб и ударит их с флангов

Алексей Живов: Даже если Россия не удержит Работино, она сбросит на ВСУ кучу бомб и ударит их с флангов - 06.09.2023 Украина.ру

Алексей Живов: Даже если Россия не удержит Работино, она сбросит на ВСУ кучу бомб и ударит их с флангов

Наши все основные фортификации находятся на "линии Суровикина". Но мы же не хотим подпускать ВСУ к "линии Суровикина". Поэтому окапываемся на запасных позициях рядом с передком, отмечает военный блогер и волонтер Алексей Живов

2023-09-06T13:17

2023-09-06T13:17

2023-09-06T13:23

интервью

всу

запорожская область

авиабомбы

россия

линия фронта

оборона

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Алексей, вы у себя в ТГ, комментируя противоречивые сведения, которые поступают из района Работино, написали, что в самом поселке ситуация динамично меняется, поэтому гораздо важнее – обеспечить фланги вокруг него. Где именно у нас эти фланги, какова там сейчас обстановка?- ВСУ наступают на Работино со стороны Орехова по прямой дороге, рассчитывая выскочить на ТокмакНаш левый фланг – район поселков Нестерянка-Копани. Правый фланг – район поселков Вербовое-Новофедоровка. А в центре мы удерживаем Новопрокоповку в 2 километрах от Работино. Это опорный пункт на господствующей высоте.Я только что общался с одним из бойцов, который служит в противотанковом спецназе. Они заняли позиции в нескольких километрах юго-западнее Работино. Надо понимать, что никакого отступления нет. Есть отступление, когда люди просто убегают от наступающего врага. А есть перегруппировка на более выгодные позиции, когда командир говорит: "Ребята, отойдите сюда". Они вместе с техникой отходят и занимают позиции, ничего не побросав. В нашем случае у нас второй вариант.Само по себе Работино будет удержать затруднительно. Несмотря на то, что там была якобы фланговая контратака 76-й дивизии. Поэтому мы отошли южнее и юго-западнее на доминирующую высоту в 1,5 километров от Работино.- Какова обстановка в районе Копани и Вербовом?- Насколько я знаю, справа ребята держатся. Но детали надо уточнять на местах.- А какова обстановка в районе Полог? ВСУ пытались атаковать их в лоб со стороны Гуляйполя?- Бои идут в 8-10 километров от Полог в районе Белогорья и Новопокровки. Там стоят наши десантники. Я в них более чем уверен. Они зашли туда 1,5 месяца назад и никуда не сдвинулись.- Вы сказали про Новопрокоповку. Это следующий населенный пункт сразу за Работино. Насколько ее будет вообще тяжело или тяжело удержать по сравнению с Работино?- Это наши запасные позиции. Там отдыхают ребята, которые сражались в Работино. Понимая, что фронт будет углубляться и ВСУ продавят нас по Работино, мы должны были там возвести фортификационные сооружения. Я последний раз там был месяц назад. Месяц назад туда шли колонны грузовиков с бетонными плитами и деревянными стойками. Мы окапывались по всей линии фронта на запасных позициях.Я надеюсь, что Новопрокоповку мы окопали достаточно хорошо. Особенно с учетом того, что использование ВСУ кассетных боеприпасов требует изменения подхода к фортификационным сооружениям. Их надо делать более надежными и более глубокими с норами и перекрытиями.В этом плане надо отдать должное противнику. Когда украинцы делают какие-то фортификации, они закапываются максимально глубоко и ставят над собой четыре-пять перекрытий из бетонных плит. Выковырять их оттуда можно только оперативно-тактическими комплексами "Искандер" или ФАБами.Наши все основные фортификации находятся на "линии Суровикина". Но мы же не хотим подпускать ВСУ к "линии Суровикина". Поэтому окапываемся на запасных позициях рядом с передком.- Насколько для нас будет критично, если мы подпустим их к "линии Суровикина"?- Нежелательно было бы их туда подпускать. Наша эшелонированная оборона подразумевает, что "линия Суровикина" - это черта отсечения. Зона боевых действий не должна выйти за эту линию.Если ВСУ уткнутся в нее, а мы с флангов накроем наступающие войска, то все отлично. Если противник сможет прорваться за эту линию к нашей артиллерии, то вопрос в том, есть ли в ставке командующего каждой армии батальоны или бригады, способные оперативно выдвигаться и купировать подобные прорывы.Они есть. Но я не знаю, насколько они к этому готовы.Отмечу также, что у нас есть козырь в виде авиации. Чем глубже противник зайдет в наши позиции, тем выше вероятность, что он погибнет от первого же авиационного налета. Тем более, что сейчас мы стали активно применять крылатые корректируемые ФАбы весом в 250, 500 и даже 1500 килограммов.Если ФАБ-1500 ударит по войскам на марше, то остаться в живых у них нет вариантов.- Многие военные эксперты обращают внимание, что наступающая на Работино группировка ВСУ все больше напоминает длинную кишку, уязвимую для фланговых ударов. Сами бойцы думают о том, чтобы провернуть такой маневр?- Бойцы думают только о том, чтобы выполнить задачу и выжить. ВСУ по 4-6 часов в день поливают их пакетами кассетных боеприпасов. Уцелеть в этих условиях – нетривиальная задача.О чем думают наши командиры – вопрос. Но военная наука говорит о том, что если вы не можете сдержать противника на передней линии и не можете нанести кинжальный контрудар в тыл, то надо запустить противника внутрь своих линий без обрушения флангов, чтобы там его уничтожить.Здесь нет новых ходов в военном деле. Это обычная логика.- В Сети обсуждается информация, что в Крыму формируется 25-ая армия, готовая нанести мощный удар на Запорожском направлении, как только наступление ВСУ окончательно захлебнется. Вы что-то знаете об этом?- Я об этом кое-что знаю, но не скажу. Зачем рассказывать врагу о наших планах?

https://ukraina.ru/20230903/1049120406.html

https://ukraina.ru/20230906/1049164148.html

https://ukraina.ru/20230905/1049151472.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, всу, запорожская область, авиабомбы, россия, линия фронта, оборона