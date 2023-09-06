https://ukraina.ru/20230906/1049203334.html
Переночует и даст денег: СМИ объяснили, зачем Блинкен приехал на Украину
Переночует и даст денег: СМИ объяснили, зачем Блинкен приехал на Украину - 06.09.2023 Украина.ру
Переночует и даст денег: СМИ объяснили, зачем Блинкен приехал на Украину
Госсекретарь США Энтони Блинкен пробудет на Украине два дня, американские чиновники хотят обсудить ход украинского наступления, оценить меры для повышения энергобезопасности страны
2023-09-06T12:56
2023-09-06T12:56
2023-09-06T12:56
энтони блинкен
сша
зарубежье
новости
украина
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Согласно информации агентства "Рейтер", Блинкен останется на Украине на ночь. По словам чиновника, который пожелал остаться неизвестным, Вашингтон захочет обсудить с украинцами ход наступления, военные нужды, а также меры, которые могут потребоваться для укрепления энергетической безопасности страны.По информации агентства Блумберг, Блинкен собирается встретиться с президентом Владимиром Зеленским, главой украинского МИД Дмитрием Кулебой и премьером Денисом Шмыгалем. Неизвестно, состоится ли встреча Блинкена с Рустемом Умеровым, которого Зеленский предложил на должность министра обороны.Телеканал CNN указал, что Блинкен, как ожидается, объявит о новой помощи для Украины более чем в один миллиард долларов.Утром Блинкен прибыл в Киев с официальным визитом. Это его четвертый визит в страну с начала спецоперации. Общий объем помощи США в сфере безопасности Украины с февраля 2022 года превысил 43 миллиарда долларов.
https://ukraina.ru/20230906/1049195621.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
энтони блинкен, сша, зарубежье, новости, украина
Переночует и даст денег: СМИ объяснили, зачем Блинкен приехал на Украину
Госсекретарь США Энтони Блинкен пробудет на Украине два дня, американские чиновники хотят обсудить ход украинского наступления, оценить меры для повышения энергобезопасности страны
Согласно информации агентства "Рейтер", Блинкен останется на Украине на ночь.
По словам чиновника, который пожелал остаться неизвестным, Вашингтон захочет обсудить с украинцами ход наступления, военные нужды, а также меры, которые могут потребоваться для укрепления энергетической безопасности страны.
По информации агентства Блумберг, Блинкен собирается встретиться с президентом Владимиром Зеленским, главой украинского МИД Дмитрием Кулебой и премьером Денисом Шмыгалем.
Неизвестно, состоится ли встреча Блинкена с Рустемом Умеровым, которого Зеленский предложил на должность министра обороны.
Телеканал CNN указал, что Блинкен, как ожидается, объявит о новой помощи для Украины более чем в один миллиард долларов.
Утром Блинкен прибыл в Киев с официальным визитом. Это его четвертый визит в страну с начала спецоперации.
Общий объем помощи США в сфере безопасности Украины с февраля 2022 года превысил 43 миллиарда долларов.