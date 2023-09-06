https://ukraina.ru/20230906/1049203334.html

Переночует и даст денег: СМИ объяснили, зачем Блинкен приехал на Украину

Переночует и даст денег: СМИ объяснили, зачем Блинкен приехал на Украину - 06.09.2023 Украина.ру

Переночует и даст денег: СМИ объяснили, зачем Блинкен приехал на Украину

Госсекретарь США Энтони Блинкен пробудет на Украине два дня, американские чиновники хотят обсудить ход украинского наступления, оценить меры для повышения энергобезопасности страны

2023-09-06T12:56

2023-09-06T12:56

2023-09-06T12:56

энтони блинкен

сша

зарубежье

новости

украина

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Согласно информации агентства "Рейтер", Блинкен останется на Украине на ночь. По словам чиновника, который пожелал остаться неизвестным, Вашингтон захочет обсудить с украинцами ход наступления, военные нужды, а также меры, которые могут потребоваться для укрепления энергетической безопасности страны.По информации агентства Блумберг, Блинкен собирается встретиться с президентом Владимиром Зеленским, главой украинского МИД Дмитрием Кулебой и премьером Денисом Шмыгалем. Неизвестно, состоится ли встреча Блинкена с Рустемом Умеровым, которого Зеленский предложил на должность министра обороны.Телеканал CNN указал, что Блинкен, как ожидается, объявит о новой помощи для Украины более чем в один миллиард долларов.Утром Блинкен прибыл в Киев с официальным визитом. Это его четвертый визит в страну с начала спецоперации. Общий объем помощи США в сфере безопасности Украины с февраля 2022 года превысил 43 миллиарда долларов.

https://ukraina.ru/20230906/1049195621.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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энтони блинкен, сша, зарубежье, новости, украина