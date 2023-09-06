https://ukraina.ru/20230906/1049201098.html

В реестр коррупционеров Украины за неделю добавили тысячу человек

В реестр коррупционеров Украины за неделю добавили тысячу человек - 06.09.2023 Украина.ру

В реестр коррупционеров Украины за неделю добавили тысячу человек

Глава Национального агентства по предотвращению коррупции считает, что возможные правки административного законодательства о чиновниках обессмыслят существование реестра

2023-09-06T12:03

2023-09-06T12:03

2023-09-06T12:03

новости

украина

напк

реестры

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Уже 46 тысяч граждан Украины находится в реестре лиц, совершивших коррупционные правонарушения или связанных с коррупцией. Об этом 6 сентября в эфире телемарафона "Единые новости" заявил глава украинского Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Александр Новиков.По словам Новикова, из 46 тыс. человек две тысячи совершили дисциплинарные правонарушения, примерно 25 тыс. – административные и 15 тыс. – уголовные.При этом Новиков отметил, что функционированию реестра угрожает новый законопроект о внесении правок в административное законодательство о чиновниках. Глава НАПК считает, что в случае принятия закона, "ни журналисты, ни граждане не увидят сведения о совершенных административных правонарушениях, связанных с коррупцией, а также тех 15 тыс. осужденных за уголовные преступления".Украинский реестр коррупционеров – это портал с информацией о всех физических и юридических лицах, совершивших коррупционные правонарушения. Администратором портала с 2019 года является НАПК.С 6 сентября на Украине стартует работа Единого портала обличителей коррупции. Украинцы смогут получить вознаграждение, если на основании их доносов суд признает коррупционера виновным и примет решение о взыскании средств. Обличителя ждет выплата 10% от суммы штрафа, но не более 14 млн гривен.Также НАПК подготовил план мероприятий для устранения коррупционных рисков при пересечении границы. Проект предполагает, что базы данных пограничной службы и военкоматов будут связаны между собой.Примечательно, что глава НАПК Александр Новиков 29 августа заявил, что в украинском реестре коррупционеров значится 45 тыс. человек. Из них 24 тыс. с отметкой об административных правонарушениях, еще 15 тыс. об уголовных и 2 тыс. – о дисциплинарных правонарушениях. Таким образом за последнюю неделю в реестр внесено еще 1000 административных правонарушителей.

https://ukraina.ru/20230808/1048557409.html

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новости, украина, напк, реестры