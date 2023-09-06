Сырский: ВС РФ готовятся выйти к границам ЛНР и ДНР - 06.09.2023 Украина.ру
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Сырский: ВС РФ готовятся выйти к границам ЛНР и ДНР
Сырский: ВС РФ готовятся выйти к границам ЛНР и ДНР - 06.09.2023 Украина.ру
Сырский: ВС РФ готовятся выйти к границам ЛНР и ДНР
Обстановка на фронте остается сложной сразу на трех направлениях, кроме того, российские военные готовятся выйти к административным границам Луганской и Донецкой Народных Республик. Такое заявление 6 сентября сделал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский
2023-09-06T10:36
2023-09-06T10:36
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новости украины
александр сырский
всу
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луганская народная республика
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Кроме того, Сырский отметил, что наиболее горячими для ВСУ в настоящее время являются артемовское, купянское и краснолиманское направления.Это значит, подытожил Сырский, что украинскому командованию нужно принимать "мгновенные и правильные" решения."Основная наша задача - обеспечить надежную оборону, не допустить потерю занимаемых рубежей и позиций на купянском и лиманском направлениях, а также успешно продвинуться вперед и выйти на определенные рубежи на бахмутском направлении. Но главное - сделать это с минимальными потерями среди наших защитников", - подытожил он.Между тем, провал украинского контрнаступления уже признали даже в Вашингтоне. Часть западных политиков уже высказались за то, чтобы впустую не тратить деньги на то, что не приносит результатов.Однако военное финансирование Киева продолжается. Его результат - за весь период своего контрнаступления, то есть с 4 июня, ВСУ потеряли 66 тысяч военных и 7,6 тысяч единиц вооружения.
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новости, новости украины, александр сырский, всу, донецкая народная республика, луганская народная республика, вс рф
Новости, Новости Украины, Александр Сырский, ВСУ, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, ВС РФ

Сырский: ВС РФ готовятся выйти к границам ЛНР и ДНР

10:36 06.09.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутні війська ЗС УкраїниКомандующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский
Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутні війська ЗС України
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Обстановка на фронте остается сложной сразу на трех направлениях, кроме того, российские военные готовятся выйти к административным границам Луганской и Донецкой Народных Республик. Такое заявление 6 сентября сделал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский

"Оперативная обстановка на восточных направлениях остается сложной. Противник не покидает свои планы выйти на границы Донецкой и Луганской областей (ДНР и ЛНР. - Ред.), упорно готовится взять реванш и перехватить оперативную инициативу", - заявил он.

Кроме того, Сырский отметил, что наиболее горячими для ВСУ в настоящее время являются артемовское, купянское и краснолиманское направления.
Это значит, подытожил Сырский, что украинскому командованию нужно принимать "мгновенные и правильные" решения.
"Основная наша задача - обеспечить надежную оборону, не допустить потерю занимаемых рубежей и позиций на купянском и лиманском направлениях, а также успешно продвинуться вперед и выйти на определенные рубежи на бахмутском направлении. Но главное - сделать это с минимальными потерями среди наших защитников", - подытожил он.
Между тем, провал украинского контрнаступления уже признали даже в Вашингтоне. Часть западных политиков уже высказались за то, чтобы впустую не тратить деньги на то, что не приносит результатов.
Однако военное финансирование Киева продолжается. Его результат - за весь период своего контрнаступления, то есть с 4 июня, ВСУ потеряли 66 тысяч военных и 7,6 тысяч единиц вооружения.
Коллегия Минобороны России
Вчера, 12:29
Шойгу назвал потери ВСУ с начала контрнаступленияУкраинские потери с начала контрнаступления превысили 66 тысяч человек и 7,6 тысяч единиц вооружения. Такое заявление 5 сентября в ходе тематического селекторного совещания сделал министр обороны России Сергей Шойгу
 
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