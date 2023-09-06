https://ukraina.ru/20230906/1049199644.html

Сырский: ВС РФ готовятся выйти к границам ЛНР и ДНР

Сырский: ВС РФ готовятся выйти к границам ЛНР и ДНР - 06.09.2023 Украина.ру

Сырский: ВС РФ готовятся выйти к границам ЛНР и ДНР

Обстановка на фронте остается сложной сразу на трех направлениях, кроме того, российские военные готовятся выйти к административным границам Луганской и Донецкой Народных Республик. Такое заявление 6 сентября сделал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский

2023-09-06T10:36

2023-09-06T10:36

2023-09-06T10:36

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Кроме того, Сырский отметил, что наиболее горячими для ВСУ в настоящее время являются артемовское, купянское и краснолиманское направления.Это значит, подытожил Сырский, что украинскому командованию нужно принимать "мгновенные и правильные" решения."Основная наша задача - обеспечить надежную оборону, не допустить потерю занимаемых рубежей и позиций на купянском и лиманском направлениях, а также успешно продвинуться вперед и выйти на определенные рубежи на бахмутском направлении. Но главное - сделать это с минимальными потерями среди наших защитников", - подытожил он.Между тем, провал украинского контрнаступления уже признали даже в Вашингтоне. Часть западных политиков уже высказались за то, чтобы впустую не тратить деньги на то, что не приносит результатов.Однако военное финансирование Киева продолжается. Его результат - за весь период своего контрнаступления, то есть с 4 июня, ВСУ потеряли 66 тысяч военных и 7,6 тысяч единиц вооружения.

https://ukraina.ru/20230905/1049174972.html

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новости, новости украины, александр сырский, всу, донецкая народная республика, луганская народная республика, вс рф