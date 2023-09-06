https://ukraina.ru/20230906/1049196337.html

Российская авиация ударила по бойцам полка "Азов"*

Российская авиация ударила по бойцам полка "Азов"* - 06.09.2023 Украина.ру

Российская авиация ударила по бойцам полка "Азов"*

Российские военные накрыли ударами авиации и огнем артиллерии боевиков бригады спецназначения "Азов"* и штурмовиков 67-й бригады ВСУ. Об этом 6 сентября рассказал начальник пресс-центра группировки ВС России "Центр" Александр Савчук

2023-09-06T09:48

2023-09-06T09:48

2023-09-06T09:52

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удар

авиация

"азов"

россия

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Удар был совершен в районе Серебрянского лесничества на краснолиманском направлении. В результате украинская сторона потеряла 30 человек.Также на краснолиманском направлении, в районе Торского выступа, подразделения группировки сорвали две попытки атаки штурмовых групп 21-й и 63-й механизированных бригад ВСУ.В мае 2022 года командиры "Азова"* - Денис Прокопенко, Сергей Волынский, Святослав Паламар, Олег Хоменко и Денис Шлега - были взяты в плен российскими военными на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе.В сентябре их в составе 215 украинских бойцов обменяли на 55 российских военных, а также украинского политика Виктора Медведчука. По условиям договоренности, боевики должны были оставаться в Турции до завершения военных действий. "Личные гарантии" дал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.Однако 8 июля "азовцы"* вернулись в свою страну, а уже в середине августа представитель Нацгвардии Украины Николай Уршалович сообщил о восстановлении полка "Азов"* и его участии в боях в районе Серебрянского лесничества.Москва посчитала это нарушением договоренностей и связала случившееся с неудачами Киева в ходе контрнаступления.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ukraina.ru/20230906/1049194012.html

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новости, удар, авиация, "азов", россия