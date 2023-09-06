https://ukraina.ru/20230906/1049196337.html
Российская авиация ударила по бойцам полка "Азов"*
Российская авиация ударила по бойцам полка "Азов"* - 06.09.2023 Украина.ру
Российская авиация ударила по бойцам полка "Азов"*
Российские военные накрыли ударами авиации и огнем артиллерии боевиков бригады спецназначения "Азов"* и штурмовиков 67-й бригады ВСУ. Об этом 6 сентября рассказал начальник пресс-центра группировки ВС России "Центр" Александр Савчук
2023-09-06T09:48
2023-09-06T09:48
2023-09-06T09:52
новости
удар
авиация
"азов"
россия
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Удар был совершен в районе Серебрянского лесничества на краснолиманском направлении. В результате украинская сторона потеряла 30 человек.Также на краснолиманском направлении, в районе Торского выступа, подразделения группировки сорвали две попытки атаки штурмовых групп 21-й и 63-й механизированных бригад ВСУ.В мае 2022 года командиры "Азова"* - Денис Прокопенко, Сергей Волынский, Святослав Паламар, Олег Хоменко и Денис Шлега - были взяты в плен российскими военными на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе.В сентябре их в составе 215 украинских бойцов обменяли на 55 российских военных, а также украинского политика Виктора Медведчука. По условиям договоренности, боевики должны были оставаться в Турции до завершения военных действий. "Личные гарантии" дал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.Однако 8 июля "азовцы"* вернулись в свою страну, а уже в середине августа представитель Нацгвардии Украины Николай Уршалович сообщил о восстановлении полка "Азов"* и его участии в боях в районе Серебрянского лесничества.Москва посчитала это нарушением договоренностей и связала случившееся с неудачами Киева в ходе контрнаступления.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ukraina.ru/20230906/1049194012.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, удар, авиация, "азов", россия
Новости, удар, авиация, "Азов", Россия
Российская авиация ударила по бойцам полка "Азов"*
09:48 06.09.2023 (обновлено: 09:52 06.09.2023)
Российские военные накрыли ударами авиации и огнем артиллерии боевиков бригады спецназначения "Азов"* и штурмовиков 67-й бригады ВСУ. Об этом 6 сентября рассказал начальник пресс-центра группировки ВС России "Центр" Александр Савчук
Удар был совершен в районе Серебрянского лесничества на краснолиманском направлении. В результате украинская сторона потеряла 30 человек.
Также на краснолиманском направлении, в районе Торского выступа, подразделения группировки сорвали две попытки атаки штурмовых групп 21-й и 63-й механизированных бригад ВСУ.
В мае 2022 года командиры "Азова"* - Денис Прокопенко, Сергей Волынский, Святослав Паламар, Олег Хоменко и Денис Шлега - были взяты в плен российскими военными на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе.
В сентябре их в составе 215 украинских бойцов обменяли на 55 российских военных, а также украинского политика Виктора Медведчука. По условиям договоренности, боевики должны были оставаться в Турции до завершения военных действий. "Личные гарантии" дал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
Однако 8 июля "азовцы"* вернулись в свою страну, а уже в середине августа представитель Нацгвардии Украины Николай Уршалович сообщил о восстановлении полка "Азов"* и его участии в боях в районе Серебрянского лесничества.
Москва посчитала это нарушением договоренностей и связала случившееся с неудачами Киева в ходе контрнаступления.
* Запрещенная в России террористическая организация.