Блинкен прибыл в Киев с официальным визитом - СМИ - 06.09.2023 Украина.ру
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Блинкен прибыл в Киев с официальным визитом - СМИ
Блинкен прибыл в Киев с официальным визитом - СМИ - 06.09.2023 Украина.ру
Блинкен прибыл в Киев с официальным визитом - СМИ
Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев с официальным визитом. Такое сообщение утром 6 сентября распространило украинское агентство УНИАН
2023-09-06T09:26
2023-09-06T09:31
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По информации украинского издания "Страна.ua", перекрыто движение в центре Киева.О планируемом визите госсекретаря США накануне писали украинские СМИ, однако Госдеп официально его не анонсировал. В прошлый раз Энтони Блинкен посещал Украину в сентябре 2022-го.В августе текущего года госсекретарь попросил Конгресс США одобрить запрос президента Джо Байдена о выделении Киеву очередного пакета помощи на $24 миллиарда, 13,1 из которых должны уйти на вооружения.
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Блинкен прибыл в Киев с официальным визитом - СМИ

09:26 06.09.2023 (обновлено: 09:31 06.09.2023)
 
© AP / Alex BrandonБлинкен Энтони
Блинкен Энтони - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© AP / Alex Brandon
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Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев с официальным визитом. Такое сообщение утром 6 сентября распространило украинское агентство УНИАН

"В Киев с официальным визитом прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен", - говорится в сообщении.

По информации украинского издания "Страна.ua", перекрыто движение в центре Киева.
О планируемом визите госсекретаря США накануне писали украинские СМИ, однако Госдеп официально его не анонсировал. В прошлый раз Энтони Блинкен посещал Украину в сентябре 2022-го.
В августе текущего года госсекретарь попросил Конгресс США одобрить запрос президента Джо Байдена о выделении Киеву очередного пакета помощи на $24 миллиарда, 13,1 из которых должны уйти на вооружения.
 
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