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Блинкен прибыл в Киев с официальным визитом - СМИ

Блинкен прибыл в Киев с официальным визитом - СМИ - 06.09.2023 Украина.ру

Блинкен прибыл в Киев с официальным визитом - СМИ

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев с официальным визитом. Такое сообщение утром 6 сентября распространило украинское агентство УНИАН

2023-09-06T09:26

2023-09-06T09:26

2023-09-06T09:31

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По информации украинского издания "Страна.ua", перекрыто движение в центре Киева.О планируемом визите госсекретаря США накануне писали украинские СМИ, однако Госдеп официально его не анонсировал. В прошлый раз Энтони Блинкен посещал Украину в сентябре 2022-го.В августе текущего года госсекретарь попросил Конгресс США одобрить запрос президента Джо Байдена о выделении Киеву очередного пакета помощи на $24 миллиарда, 13,1 из которых должны уйти на вооружения.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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