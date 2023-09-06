Блинкен прибыл в Киев с официальным визитом - СМИ
09:26 06.09.2023 (обновлено: 09:31 06.09.2023)
© AP / Alex BrandonБлинкен Энтони
© AP / Alex Brandon
Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев с официальным визитом. Такое сообщение утром 6 сентября распространило украинское агентство УНИАН
"В Киев с официальным визитом прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен", - говорится в сообщении.
По информации украинского издания "Страна.ua", перекрыто движение в центре Киева.
О планируемом визите госсекретаря США накануне писали украинские СМИ, однако Госдеп официально его не анонсировал. В прошлый раз Энтони Блинкен посещал Украину в сентябре 2022-го.
В августе текущего года госсекретарь попросил Конгресс США одобрить запрос президента Джо Байдена о выделении Киеву очередного пакета помощи на $24 миллиарда, 13,1 из которых должны уйти на вооружения.