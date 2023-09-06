https://ukraina.ru/20230906/1049193889.html
Украинский БПЛА около полуночи пытался атаковать Брянскую область
Украинский БПЛА около полуночи пытался атаковать Брянскую область - 06.09.2023 Украина.ру
Украинский БПЛА около полуночи пытался атаковать Брянскую область
Беспилотник украинских террористов сбит
2023-09-06T08:53
2023-09-06T08:53
2023-09-06T08:53
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Дежурными средствами ПВО над территорией Брянской области уничтожен беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщает Минобороны России."5 сентября около 23.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - сказано в официальном сообщении.Украинские террористы 5 сентября пытались с помощью безбилетников атаковать несколько российских областей. Все летательные аппараты были сбиты или полностью уничтожены.Возрастание террористических атак по территории России с использованием БПЛА публично анонсировал "офис президента Украины". С такими заявлениями, в частности, выступил советник Владимира Зеленского, обещавший сделать весенний стрим из Крыма Михаил Подоляк.
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https://ukraina.ru/20230901/1049109436.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, сво, брянская область, бпла, терроризм, пво, минобороны рф
Новости, Украина, СВО, Брянская область, БПЛА, терроризм, ПВО, Минобороны РФ
Украинский БПЛА около полуночи пытался атаковать Брянскую область
Беспилотник украинских террористов сбит