Украинский БПЛА около полуночи пытался атаковать Брянскую область - 06.09.2023 Украина.ру
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Украинский БПЛА около полуночи пытался атаковать Брянскую область
Украинский БПЛА около полуночи пытался атаковать Брянскую область - 06.09.2023 Украина.ру
Украинский БПЛА около полуночи пытался атаковать Брянскую область
Беспилотник украинских террористов сбит
2023-09-06T08:53
2023-09-06T08:53
новости
украина
сво
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бпла
терроризм
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Дежурными средствами ПВО над территорией Брянской области уничтожен беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщает Минобороны России."5 сентября около 23.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - сказано в официальном сообщении.Украинские террористы 5 сентября пытались с помощью безбилетников атаковать несколько российских областей. Все летательные аппараты были сбиты или полностью уничтожены.Возрастание террористических атак по территории России с использованием БПЛА публично анонсировал "офис президента Украины". С такими заявлениями, в частности, выступил советник Владимира Зеленского, обещавший сделать весенний стрим из Крыма Михаил Подоляк.
https://ukraina.ru/20230905/1049175858.html
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новости, украина, сво, брянская область, бпла, терроризм, пво, минобороны рф
Новости, Украина, СВО, Брянская область, БПЛА, терроризм, ПВО, Минобороны РФ

Украинский БПЛА около полуночи пытался атаковать Брянскую область

08:53 06.09.2023
 
Лелека-100
Лелека-100
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Беспилотник украинских террористов сбит
Дежурными средствами ПВО над территорией Брянской области уничтожен беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщает Минобороны России.
"5 сентября около 23.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - сказано в официальном сообщении.
Последствия атаки беспилотников в Пскове
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Украинские террористы 5 сентября пытались с помощью безбилетников атаковать несколько российских областей. Все летательные аппараты были сбиты или полностью уничтожены.
Возрастание террористических атак по территории России с использованием БПЛА публично анонсировал "офис президента Украины". С такими заявлениями, в частности, выступил советник Владимира Зеленского, обещавший сделать весенний стрим из Крыма Михаил Подоляк.
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09:00Сбитый беспилотник, взрывы и пожары, обман Зеленского. Главное на Украине на утро 6 сентября
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