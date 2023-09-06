Карлос Макагньо: Правда об Украине и наступлении ВСУ все глубже проникает в Аргентину - 06.09.2023 Украина.ру
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Карлос Макагньо: Правда об Украине и наступлении ВСУ все глубже проникает в Аргентину
Карлос Макагньо: Правда об Украине и наступлении ВСУ все глубже проникает в Аргентину - 06.09.2023 Украина.ру
Карлос Макагньо: Правда об Украине и наступлении ВСУ все глубже проникает в Аргентину
Западная пропаганда все хуже справляется со своими задачами, а правда начинает проникать в Латинскую Америку. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал независимый эксперт из Аргентины Карлос Макагньо, который в течение многих лет изучает русский язык на "Официальных Курсах Русского Языка" (COR) в Аргентине.
2023-09-06T05:30
2023-09-06T05:30
интервью
аргентина
россия
украина
латинская америка
донбасс
нато
брикс
нацисты
фашисты
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— Карлос, много ли сейчас фашистов находится в Аргентине? Из каких они стран?— Я напомню о том, как фашисты оказались в Аргентине. Это позволит понять нынешнюю ситуацию в стране.В 1930 году в Аргентине был совершен первый военный переворот, который возглавлял генерал Хосе Феликсу Урибуру — открытый сторонник нацизма. Впоследствии генерал был отстранён от власти, но страна установила дружеские отношения с фашисткой Германией.Исторически в Аргентине ситуация складывалась так, что в армейских кругах были сильны позиции сторонников фашизма, а в военно-морских силах — влияние Англии.Во время Второй мировой войны Аргентина долгое время сохраняла нейтралитет и объявила войну фашисткой Германии лишь за несколько месяцев до победы над ней. Англию это устраивало: Аргентина снабжала ее зерном, так как немцы не топили аргентинские корабли с продукцией.После войны с 1945 по 1949 год большинство фашистов из Германии бежали в Аргентину через "крысиный маршрут" — с паспортами, которые выпустил Международный Комитет Красного Креста при посредничестве Ватикана.Таким образом в Аргентину въехало большое число фашистов из разных стран — не только из Германии: хорватских, итальянских, болгарских, украинских, венгерских и французских. Перетекание этих людей в Аргентину не ограничивалось последствиями Второй мировой войны — в 60-х годах в страну приехало много беглых представителей ультраправой французской организации, которая хотела убить генерала Шарля де Голля.— Как относятся к украинским фашистам и самой Украине в Аргентине?— Многие из украинских фашистов поселились в трех северных провинциях Аргентины: Чако, Формоса, Мисьонес. В советское время выходцы из СССР, русскоязычная община в Аргентине раскололась на просоветские группы (Общество Маяковского, Центр Горького, Аргентинское общество культурных связей с СССР) и украинские националистические организации, открыто прославляющие Бандеру.В современной Аргентине, кроме двух политических организаций "Фронт Победы" и "Коммунистическая Партия", все остальные поддерживают украинское правительство, главным образом по причине того, что на них оказывает влияние США. Особо усердствует в поддержке киевского режима ультраправый политик Хавьер Милей, который имеет все шансы выиграть президентские выборы в стране, которые пройдут 22 октября. Также есть еще одна проукраинская партия — "Республиканское предложение" (исп. Propuesta Republicana, PRO).Украинский режим активно поддерживают правые сионистские круги Аргентины, у которых есть влияние в Аргентине. Получается они поддерживают нацистов, что выглядит довольно иронично. [Сионисты — члены политического движения, целью которого является объединение и возрождение еврейского народа на его исторической родине — в Израиле].— Поддерживают ли местное население и политические элиты Украину в войне против России?— С самого начала вооруженного конфликта на Украине были обращения от граждан страны расследовать деятельность украинского посольства в Аргентине, которое проводит открытую кампанию по вербовке наемников [для войны против РФ на стороне Украины]. Тем не менее юридические власти Аргентины не расследовали данное обращение.Я знаю, что некоторые аргентинцы, сражались на стороне украинского режима против Донбасса; часть из них были отставными военными.Что касается официальной позиции аргентинского правительства относительно конфликта России и Украины, оно соблюдает нейтралитет. Проправительственные круги левого перонизма сочувствуют России.[Перонизм — аргентинская политическая идеология, связанная с политикой президента Хуана Перона; цель перонизма — борьба за политически суверенную, экономически независимую и социально справедливую родину].— Аргентина вошла в БРИКС. Что это значит для страны и ее внешнеполитического курса?— Аргентина возлагает на БРИКС большие надежды — считается, что это поможет государству стать более диверсифицированным в своих связях, уйти от ориентации только на США. Аргентина надеется избавиться от гегемонии доллара в расчетах с другими государствами, возможно, с помощью валютной корзины стран – членов БРИКС. Также открываются новые возможности для создания многополярного мира.Данное решение резко критикуется правой оппозицией страны, которая поддерживает интересы США.— Как граждане в Аргентине и Латинской Америке относятся к тому, что провокатор войны на Украине — Вашингтон? Знают ли они про Минские соглашения и про то, чем была спровоцирована спецоперация России на Украине?— На самом деле люди этого не знают. В Аргентине службы новостей местных СМИ фактически черпают данные из пяти международных информационных источников: Reuters (Британия), EFE (Испания), France-Presse (Франция), Associated Press (США), ANSA (Италия).Однако среди населения есть определённые круги, которые получают информацию из альтернативных источников, например, смотрят международный телеканал RT, доступный в Аргентине; слушают латиноамериканскую службу новостей TeleSUR; читают различные телеграмм-каналы.Но, повторюсь, в основном люди не знают историю украинского конфликта. Они не знают, что с 1994 года НАТО расширяется в сторону России за счет бывших стран варшавского договора и постсоветских республик; не знают, что Путин предупреждал, что членство Украины в НАТО не приемлемо для России; не знают, что в 2014 году был Майдан, который поддержали США.Аргентинцы, латиноамериканцы не знают, что происходящие на Украине события также связаны с формированием многополярного мира и начались вскоре после того, как было объявлено об инициативе шелкового пути ("Один пояс — один путь"); не знают, что это направлено против сближения России с Китаем.Политическая и информационная безграмотность среди местного населения Аргентины приводит к тому, что значительная часть людей практически беззащитна перед западной пропагандой — у нее нет объективности.Однако понемножку правда об Украине становится известна. Мое внимание привлёк тот факт, что недавно в правой газете La Nación напечатали мнение американского военного, который говорил, что наступление украинской армии в Запорожской области не привело к ожидаемому результату. Пропаганда все хуже справляется со своими задачами, а правда начинает проникать в Латинскую Америку, в том числе в Аргентину.— Знаете ли вы латиноамериканцев, воюющих на стороне России или на стороне Украины? Расскажите, чем обоснован их выбор?— В Аргентине несколько лет назад был создан комитет солидарности с Донбассом. Он поддерживал связь с людьми, которые сражались там. Но это были не аргентинцы, а в основном испанцы. Идея комитета не заработала на практике: да, остались продонбасские группы в телеграмме, но этим все ограничилось.Потому что даже в левой среде в Аргентине, которая склонна поддерживать Россию, есть разные мнения. Многие люди не знают историю Донбасса и Крыма, с сочувствием относятся к тому, что они называют борьбой украинского народа.— Сталкивались ли вы с русофобией на улицах со стороны аргентинцев или латиноамериканцев?— Русофобии так таковой в Аргентине нет, а что касается реакции на боевые действия, то были небольшие протесты около российского посольства после начала спецоперации. Но также были другие манифестации с требованием прекратить убийства населения Донбасса киевским режимом.Любопытный факт: после начала СВО около 3000 человек из России уехали в Аргентину. Среди них было много беременных женщин, которые надеялись получить аргентинское гражданство и потом переехать в Европу. Этот феномен интенсивно раздувался местной прессой, которая выдавала это за доказательство того, что народ массово уезжает из России.
https://ukraina.ru/20230712/1047948292.html
https://ukraina.ru/20230828/1048985077.html
https://ukraina.ru/20230703/1047765301.html
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Анна Черкасова
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интервью, аргентина, россия, украина, латинская америка, донбасс, нато, брикс, нацисты, фашисты, сво, пропаганда, киевский режим, война, сми
Интервью, Аргентина, Россия, Украина, Латинская Америка, Донбасс, НАТО, БРИКС, нацисты, фашисты, СВО, пропаганда, киевский режим, война, СМИ

Карлос Макагньо: Правда об Украине и наступлении ВСУ все глубже проникает в Аргентину

05:30 06.09.2023
 
© из личного архиваКарлос Макагньо интервью
Карлос Макагньо интервью
© из личного архива
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Анна
Черкасова
автор издания Украина.ру
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Дмитрий
Штраус
автор Украина.ру
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Западная пропаганда все хуже справляется со своими задачами, а правда начинает проникать в Латинскую Америку. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал независимый эксперт из Аргентины Карлос Макагньо, который в течение многих лет изучает русский язык на "Официальных Курсах Русского Языка" (COR) в Аргентине.
— Карлос, много ли сейчас фашистов находится в Аргентине? Из каких они стран?
— Я напомню о том, как фашисты оказались в Аргентине. Это позволит понять нынешнюю ситуацию в стране.
В 1930 году в Аргентине был совершен первый военный переворот, который возглавлял генерал Хосе Феликсу Урибуру — открытый сторонник нацизма. Впоследствии генерал был отстранён от власти, но страна установила дружеские отношения с фашисткой Германией.
Исторически в Аргентине ситуация складывалась так, что в армейских кругах были сильны позиции сторонников фашизма, а в военно-морских силах — влияние Англии.
Во время Второй мировой войны Аргентина долгое время сохраняла нейтралитет и объявила войну фашисткой Германии лишь за несколько месяцев до победы над ней. Англию это устраивало: Аргентина снабжала ее зерном, так как немцы не топили аргентинские корабли с продукцией.
После войны с 1945 по 1949 год большинство фашистов из Германии бежали в Аргентину через "крысиный маршрут" — с паспортами, которые выпустил Международный Комитет Красного Креста при посредничестве Ватикана.
Таким образом в Аргентину въехало большое число фашистов из разных стран — не только из Германии: хорватских, итальянских, болгарских, украинских, венгерских и французских. Перетекание этих людей в Аргентину не ограничивалось последствиями Второй мировой войны — в 60-х годах в страну приехало много беглых представителей ультраправой французской организации, которая хотела убить генерала Шарля де Голля.
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— Как относятся к украинским фашистам и самой Украине в Аргентине?
— Многие из украинских фашистов поселились в трех северных провинциях Аргентины: Чако, Формоса, Мисьонес. В советское время выходцы из СССР, русскоязычная община в Аргентине раскололась на просоветские группы (Общество Маяковского, Центр Горького, Аргентинское общество культурных связей с СССР) и украинские националистические организации, открыто прославляющие Бандеру.
В современной Аргентине, кроме двух политических организаций "Фронт Победы" и "Коммунистическая Партия", все остальные поддерживают украинское правительство, главным образом по причине того, что на них оказывает влияние США. Особо усердствует в поддержке киевского режима ультраправый политик Хавьер Милей, который имеет все шансы выиграть президентские выборы в стране, которые пройдут 22 октября. Также есть еще одна проукраинская партия — "Республиканское предложение" (исп. Propuesta Republicana, PRO).
Украинский режим активно поддерживают правые сионистские круги Аргентины, у которых есть влияние в Аргентине. Получается они поддерживают нацистов, что выглядит довольно иронично. [Сионисты — члены политического движения, целью которого является объединение и возрождение еврейского народа на его исторической родине — в Израиле].
— Поддерживают ли местное население и политические элиты Украину в войне против России?
С самого начала вооруженного конфликта на Украине были обращения от граждан страны расследовать деятельность украинского посольства в Аргентине, которое проводит открытую кампанию по вербовке наемников [для войны против РФ на стороне Украины]. Тем не менее юридические власти Аргентины не расследовали данное обращение.
Я знаю, что некоторые аргентинцы, сражались на стороне украинского режима против Донбасса; часть из них были отставными военными.
Что касается официальной позиции аргентинского правительства относительно конфликта России и Украины, оно соблюдает нейтралитет. Проправительственные круги левого перонизма сочувствуют России.
[Перонизм — аргентинская политическая идеология, связанная с политикой президента Хуана Перона; цель перонизма — борьба за политически суверенную, экономически независимую и социально справедливую родину].
— Аргентина вошла в БРИКС. Что это значит для страны и ее внешнеполитического курса?
— Аргентина возлагает на БРИКС большие надежды — считается, что это поможет государству стать более диверсифицированным в своих связях, уйти от ориентации только на США. Аргентина надеется избавиться от гегемонии доллара в расчетах с другими государствами, возможно, с помощью валютной корзины стран – членов БРИКС. Также открываются новые возможности для создания многополярного мира.
Данное решение резко критикуется правой оппозицией страны, которая поддерживает интересы США.
Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
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— Как граждане в Аргентине и Латинской Америке относятся к тому, что провокатор войны на Украине — Вашингтон? Знают ли они про Минские соглашения и про то, чем была спровоцирована спецоперация России на Украине?
— На самом деле люди этого не знают. В Аргентине службы новостей местных СМИ фактически черпают данные из пяти международных информационных источников: Reuters (Британия), EFE (Испания), France-Presse (Франция), Associated Press (США), ANSA (Италия).
Однако среди населения есть определённые круги, которые получают информацию из альтернативных источников, например, смотрят международный телеканал RT, доступный в Аргентине; слушают латиноамериканскую службу новостей TeleSUR; читают различные телеграмм-каналы.
Но, повторюсь, в основном люди не знают историю украинского конфликта. Они не знают, что с 1994 года НАТО расширяется в сторону России за счет бывших стран варшавского договора и постсоветских республик; не знают, что Путин предупреждал, что членство Украины в НАТО не приемлемо для России; не знают, что в 2014 году был Майдан, который поддержали США.
Аргентинцы, латиноамериканцы не знают, что происходящие на Украине события также связаны с формированием многополярного мира и начались вскоре после того, как было объявлено об инициативе шелкового пути ("Один пояс — один путь"); не знают, что это направлено против сближения России с Китаем.
Политическая и информационная безграмотность среди местного населения Аргентины приводит к тому, что значительная часть людей практически беззащитна перед западной пропагандой — у нее нет объективности.
Однако понемножку правда об Украине становится известна. Мое внимание привлёк тот факт, что недавно в правой газете La Nación напечатали мнение американского военного, который говорил, что наступление украинской армии в Запорожской области не привело к ожидаемому результату. Пропаганда все хуже справляется со своими задачами, а правда начинает проникать в Латинскую Америку, в том числе в Аргентину.
— Знаете ли вы латиноамериканцев, воюющих на стороне России или на стороне Украины? Расскажите, чем обоснован их выбор?
— В Аргентине несколько лет назад был создан комитет солидарности с Донбассом. Он поддерживал связь с людьми, которые сражались там. Но это были не аргентинцы, а в основном испанцы. Идея комитета не заработала на практике: да, остались продонбасские группы в телеграмме, но этим все ограничилось.
Потому что даже в левой среде в Аргентине, которая склонна поддерживать Россию, есть разные мнения. Многие люди не знают историю Донбасса и Крыма, с сочувствием относятся к тому, что они называют борьбой украинского народа.
— Сталкивались ли вы с русофобией на улицах со стороны аргентинцев или латиноамериканцев?
— Русофобии так таковой в Аргентине нет, а что касается реакции на боевые действия, то были небольшие протесты около российского посольства после начала спецоперации. Но также были другие манифестации с требованием прекратить убийства населения Донбасса киевским режимом.
Любопытный факт: после начала СВО около 3000 человек из России уехали в Аргентину. Среди них было много беременных женщин, которые надеялись получить аргентинское гражданство и потом переехать в Европу. Этот феномен интенсивно раздувался местной прессой, которая выдавала это за доказательство того, что народ массово уезжает из России.
Тамара Евтушенко интервью
3 июля, 14:19Культура
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Заголовок открываемого материала
06:00Рубрике "история" – 5 лет
05:30Карлос Макагньо: Правда об Украине и наступлении ВСУ все глубже проникает в Аргентину
05:20Александр Камкин: Пока ВСУ косплеят вермахт, Германия превращается в симулякр гитлеровского Рейха
05:04Покой России, зависть Европе, страх османам. В Историческом музее открыли выставку о Новороссии
05:00Алексей Самойлов: Россия выбьет ВСУ из Харькова и Днепропетровска, когда США вовремя развяжут новую войну
21:15Данилов заявил, что без поддержки авиации ВСУ придётся очень сложно
20:40ВСУ обстреляли два детских сада в Донецке — мэр
20:16Эрдоган назвал встречу с Путиным комплексной и продуктивной
19:42Ежедневно Украину пытаются незаконно покинуть 20-30 человек — Погранслужба Украины
19:15Блинкен едет с визитом в Киев — СМИ
19:05Путин напомнил, кто занимался уничтожением мирных жителей на Украине в годы Великой Отечественной войны
18:46Турецкие СМИ обвинили Умерова в связах с Гюленом
18:41Преступления нацистов, уничтожение Challenger 2. Итоги 5 сентября
18:09Захарова: Австралия все больше втягивается в конфликт на Украине
18:00Президент Польши, украинская бомба, еврейские деньги и Гондурас
17:57Данилов заявил, что Россия дестабилизирует Украину, если провести выборы
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