https://ukraina.ru/20230906/1049192767.html

Карлос Макагньо: Правда об Украине и наступлении ВСУ все глубже проникает в Аргентину

Карлос Макагньо: Правда об Украине и наступлении ВСУ все глубже проникает в Аргентину - 06.09.2023 Украина.ру

Карлос Макагньо: Правда об Украине и наступлении ВСУ все глубже проникает в Аргентину

Западная пропаганда все хуже справляется со своими задачами, а правда начинает проникать в Латинскую Америку. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал независимый эксперт из Аргентины Карлос Макагньо, который в течение многих лет изучает русский язык на "Официальных Курсах Русского Языка" (COR) в Аргентине.

2023-09-06T05:30

2023-09-06T05:30

2023-09-06T05:30

интервью

аргентина

россия

украина

латинская америка

донбасс

нато

брикс

нацисты

фашисты

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— Карлос, много ли сейчас фашистов находится в Аргентине? Из каких они стран?— Я напомню о том, как фашисты оказались в Аргентине. Это позволит понять нынешнюю ситуацию в стране.В 1930 году в Аргентине был совершен первый военный переворот, который возглавлял генерал Хосе Феликсу Урибуру — открытый сторонник нацизма. Впоследствии генерал был отстранён от власти, но страна установила дружеские отношения с фашисткой Германией.Исторически в Аргентине ситуация складывалась так, что в армейских кругах были сильны позиции сторонников фашизма, а в военно-морских силах — влияние Англии.Во время Второй мировой войны Аргентина долгое время сохраняла нейтралитет и объявила войну фашисткой Германии лишь за несколько месяцев до победы над ней. Англию это устраивало: Аргентина снабжала ее зерном, так как немцы не топили аргентинские корабли с продукцией.После войны с 1945 по 1949 год большинство фашистов из Германии бежали в Аргентину через "крысиный маршрут" — с паспортами, которые выпустил Международный Комитет Красного Креста при посредничестве Ватикана.Таким образом в Аргентину въехало большое число фашистов из разных стран — не только из Германии: хорватских, итальянских, болгарских, украинских, венгерских и французских. Перетекание этих людей в Аргентину не ограничивалось последствиями Второй мировой войны — в 60-х годах в страну приехало много беглых представителей ультраправой французской организации, которая хотела убить генерала Шарля де Голля.— Как относятся к украинским фашистам и самой Украине в Аргентине?— Многие из украинских фашистов поселились в трех северных провинциях Аргентины: Чако, Формоса, Мисьонес. В советское время выходцы из СССР, русскоязычная община в Аргентине раскололась на просоветские группы (Общество Маяковского, Центр Горького, Аргентинское общество культурных связей с СССР) и украинские националистические организации, открыто прославляющие Бандеру.В современной Аргентине, кроме двух политических организаций "Фронт Победы" и "Коммунистическая Партия", все остальные поддерживают украинское правительство, главным образом по причине того, что на них оказывает влияние США. Особо усердствует в поддержке киевского режима ультраправый политик Хавьер Милей, который имеет все шансы выиграть президентские выборы в стране, которые пройдут 22 октября. Также есть еще одна проукраинская партия — "Республиканское предложение" (исп. Propuesta Republicana, PRO).Украинский режим активно поддерживают правые сионистские круги Аргентины, у которых есть влияние в Аргентине. Получается они поддерживают нацистов, что выглядит довольно иронично. [Сионисты — члены политического движения, целью которого является объединение и возрождение еврейского народа на его исторической родине — в Израиле].— Поддерживают ли местное население и политические элиты Украину в войне против России?— С самого начала вооруженного конфликта на Украине были обращения от граждан страны расследовать деятельность украинского посольства в Аргентине, которое проводит открытую кампанию по вербовке наемников [для войны против РФ на стороне Украины]. Тем не менее юридические власти Аргентины не расследовали данное обращение.Я знаю, что некоторые аргентинцы, сражались на стороне украинского режима против Донбасса; часть из них были отставными военными.Что касается официальной позиции аргентинского правительства относительно конфликта России и Украины, оно соблюдает нейтралитет. Проправительственные круги левого перонизма сочувствуют России.[Перонизм — аргентинская политическая идеология, связанная с политикой президента Хуана Перона; цель перонизма — борьба за политически суверенную, экономически независимую и социально справедливую родину].— Аргентина вошла в БРИКС. Что это значит для страны и ее внешнеполитического курса?— Аргентина возлагает на БРИКС большие надежды — считается, что это поможет государству стать более диверсифицированным в своих связях, уйти от ориентации только на США. Аргентина надеется избавиться от гегемонии доллара в расчетах с другими государствами, возможно, с помощью валютной корзины стран – членов БРИКС. Также открываются новые возможности для создания многополярного мира.Данное решение резко критикуется правой оппозицией страны, которая поддерживает интересы США.— Как граждане в Аргентине и Латинской Америке относятся к тому, что провокатор войны на Украине — Вашингтон? Знают ли они про Минские соглашения и про то, чем была спровоцирована спецоперация России на Украине?— На самом деле люди этого не знают. В Аргентине службы новостей местных СМИ фактически черпают данные из пяти международных информационных источников: Reuters (Британия), EFE (Испания), France-Presse (Франция), Associated Press (США), ANSA (Италия).Однако среди населения есть определённые круги, которые получают информацию из альтернативных источников, например, смотрят международный телеканал RT, доступный в Аргентине; слушают латиноамериканскую службу новостей TeleSUR; читают различные телеграмм-каналы.Но, повторюсь, в основном люди не знают историю украинского конфликта. Они не знают, что с 1994 года НАТО расширяется в сторону России за счет бывших стран варшавского договора и постсоветских республик; не знают, что Путин предупреждал, что членство Украины в НАТО не приемлемо для России; не знают, что в 2014 году был Майдан, который поддержали США.Аргентинцы, латиноамериканцы не знают, что происходящие на Украине события также связаны с формированием многополярного мира и начались вскоре после того, как было объявлено об инициативе шелкового пути ("Один пояс — один путь"); не знают, что это направлено против сближения России с Китаем.Политическая и информационная безграмотность среди местного населения Аргентины приводит к тому, что значительная часть людей практически беззащитна перед западной пропагандой — у нее нет объективности.Однако понемножку правда об Украине становится известна. Мое внимание привлёк тот факт, что недавно в правой газете La Nación напечатали мнение американского военного, который говорил, что наступление украинской армии в Запорожской области не привело к ожидаемому результату. Пропаганда все хуже справляется со своими задачами, а правда начинает проникать в Латинскую Америку, в том числе в Аргентину.— Знаете ли вы латиноамериканцев, воюющих на стороне России или на стороне Украины? Расскажите, чем обоснован их выбор?— В Аргентине несколько лет назад был создан комитет солидарности с Донбассом. Он поддерживал связь с людьми, которые сражались там. Но это были не аргентинцы, а в основном испанцы. Идея комитета не заработала на практике: да, остались продонбасские группы в телеграмме, но этим все ограничилось.Потому что даже в левой среде в Аргентине, которая склонна поддерживать Россию, есть разные мнения. Многие люди не знают историю Донбасса и Крыма, с сочувствием относятся к тому, что они называют борьбой украинского народа.— Сталкивались ли вы с русофобией на улицах со стороны аргентинцев или латиноамериканцев?— Русофобии так таковой в Аргентине нет, а что касается реакции на боевые действия, то были небольшие протесты около российского посольства после начала спецоперации. Но также были другие манифестации с требованием прекратить убийства населения Донбасса киевским режимом.Любопытный факт: после начала СВО около 3000 человек из России уехали в Аргентину. Среди них было много беременных женщин, которые надеялись получить аргентинское гражданство и потом переехать в Европу. Этот феномен интенсивно раздувался местной прессой, которая выдавала это за доказательство того, что народ массово уезжает из России.

https://ukraina.ru/20230712/1047948292.html

https://ukraina.ru/20230828/1048985077.html

https://ukraina.ru/20230703/1047765301.html

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2023

Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

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