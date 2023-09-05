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Турецкие СМИ обвинили Умерова в связах с Гюленом

Турецкие СМИ обвинили Умерова в связах с Гюленом - 05.09.2023 Украина.ру

Турецкие СМИ обвинили Умерова в связах с Гюленом

Будущий министр обороны Украины Рустем Умеров связан с организацией Фетхуллаха Гюлена, которую в Турции считают террористической, пишет турецкое издание Aydınlık

2023-09-05T18:46

2023-09-05T18:46

2023-09-05T18:46

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украина

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Турецкие журналисты назвали Умерова политическим деятелем, который выступает представителем и исполнителем планов США в регионе.Издание Aydınlık пишет, что получило информацию о том, что Рустам Умеров получил образование в школе-интернате в Крыму. Эта школа, как пишет издание, получала поддержку от FETÖ, организации Фетхуллаха Гюлена, которую Эрдоган называет террористической организацией и главным организатором попытки военного переворота и убийства Эрдогана в 2016 году.Источники издания также утверждают, что Умеров напрямую связан с США и “использует часть средств, которые он получает от иностранных государств, в своих личных целях“.Вечером 3 сентября Зеленский заявил об отставке Резникова с поста министра обороны Украины. Утром 4 сентября Резников написал заявление об отставке и опубликовал фотографию с текстом документа. Его кресло займёт Рустем Умеров.Отставку министра обороны Алексея Резникова связывают с коррупционными скандалами вокруг Минобороны Украины и с провальным контрнаступлением ВСУ.Рустем Умеров - украинский политический деятель, предприниматель и инвестор крымскотатарского происхождения. В молодости обучался в США по программе обмена, финансист по образованию. В 2019 году был избран народным депутатом Украины. С сентября 2022 года возглавляет Фонд госимущества Украины. При этом он также остается советником Мустафы Джемилева - одного из лидеров Меджлиса* крымско-татарского народа.*Признанная экстремистской и запрещенная в РФ организация.

https://ukraina.ru/20230904/1049153142.html

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новости, украина, турция, рустем умеров, алексей резников, гюлен, сша