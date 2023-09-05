Хотели наказать Россию: государственный железнодорожный перевозчик Эстонии столкнулся с проблемами - 05.09.2023 Украина.ру
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Хотели наказать Россию: государственный железнодорожный перевозчик Эстонии столкнулся с проблемами
Хотели наказать Россию: государственный железнодорожный перевозчик Эстонии столкнулся с проблемами - 05.09.2023 Украина.ру
Хотели наказать Россию: государственный железнодорожный перевозчик Эстонии столкнулся с проблемами
Госконцерн эстонских железнодорожных предприятий Operail потерял 83% объема грузов и остался в прогнозируемом убытке в первом полугодии этого года. Причиной такого положения дел стали антироссийские санкции, введенные властями страны и руководством компании. Сообщение об этом появилось на днях на сайте Operail
2023-09-05T15:41
2023-09-05T15:41
новости
эстония
железная дорога
россия
санкции
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В 2021 году объем грузов перевозчика за первое полугодие составил 6,6 миллионов тонн, то за тот же период 2022 года - 3,6 миллионов тонн, а в текущем году - всего 1,1 миллиона тонн."Грязная" прибыль концерна, то есть без вычета налогов, составила в 2023 году 0,2 миллиона евро (почти 21 млн руб.), а "чистый" убыток - 3,1 миллиона евро примерно 324 млн руб.).Руководство компании планировало сократить число работников пропорционально уменьшению объема перевозок, однако пока это не представляется возможным, поэтому сократили лишь половину сотрудников Operail.Причиной проблем концерна стали санкции, введенные против России и Белоруссии в 2022 году, а также решение руководстваOperail прекратить с 2023 года перевозку также и неподсанкционных товаров из России и Белоруссии.Operail - эстонское железнодорожное предприятие, которое занимается грузоперевозками, ремонтом и строительством подвижного состава. До 2023 года концерн занимался, помимо прочего, сдачей вагонов в аренду, а также грузоперевозками в Финляндии. Не так давно Operail вышел из этих направлений бизнеса, поскольку они не являются стратегически необходимыми для государства видами деятельности.
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новости, эстония, железная дорога, россия, санкции
Новости, Эстония, железная дорога, Россия, санкции

Хотели наказать Россию: государственный железнодорожный перевозчик Эстонии столкнулся с проблемами

15:41 05.09.2023
 
© commons.wikimedia.org / Tibukonn
- РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© commons.wikimedia.org / Tibukonn
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Госконцерн эстонских железнодорожных предприятий Operail потерял 83% объема грузов и остался в прогнозируемом убытке в первом полугодии этого года. Причиной такого положения дел стали антироссийские санкции, введенные властями страны и руководством компании. Сообщение об этом появилось на днях на сайте Operail
В 2021 году объем грузов перевозчика за первое полугодие составил 6,6 миллионов тонн, то за тот же период 2022 года - 3,6 миллионов тонн, а в текущем году - всего 1,1 миллиона тонн.
"Грязная" прибыль концерна, то есть без вычета налогов, составила в 2023 году 0,2 миллиона евро (почти 21 млн руб.), а "чистый" убыток - 3,1 миллиона евро примерно 324 млн руб.).
"Мы заранее знали, что в первом полугодии будем в убытке, потому что железнодорожные перевозки – это бизнес, основанный на объеме, эффективность которого заключается в возможности перевозить много и сразу. При небольшом объеме трудно работать с прибылью и в той же степени сокращать расходы. Кроме того, в первом полугодии было много чрезвычайных расходов, таких как затраты на сокращения работников", – заявил председатель правления Operail Рауль Тоомсалу.
Руководство компании планировало сократить число работников пропорционально уменьшению объема перевозок, однако пока это не представляется возможным, поэтому сократили лишь половину сотрудников Operail.
Причиной проблем концерна стали санкции, введенные против России и Белоруссии в 2022 году, а также решение руководстваOperail прекратить с 2023 года перевозку также и неподсанкционных товаров из России и Белоруссии.
Operail - эстонское железнодорожное предприятие, которое занимается грузоперевозками, ремонтом и строительством подвижного состава. До 2023 года концерн занимался, помимо прочего, сдачей вагонов в аренду, а также грузоперевозками в Финляндии. Не так давно Operail вышел из этих направлений бизнеса, поскольку они не являются стратегически необходимыми для государства видами деятельности.
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