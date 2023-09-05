Жительница Луганска попыталась взорвать экс-главу таможни ЛНР с помощью телефона - 05.09.2023 Украина.ру
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Жительница Луганска попыталась взорвать экс-главу таможни ЛНР с помощью телефона
Жительница Луганска попыталась взорвать экс-главу таможни ЛНР с помощью телефона - 05.09.2023 Украина.ру
Жительница Луганска попыталась взорвать экс-главу таможни ЛНР с помощью телефона
Жительница Луганска попыталась взорвать бывшего председателя таможенного комитета Луганской Народной Республики (ЛНР) Юрия Афанасьевского при помощи телефона. Об этом сообщили 5 сентября в пресс-службе Следственного комитета России
2023-09-05T14:21
2023-09-05T14:21
взрыв
телефон
таможня
ск рф
новости
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"Следствием установлено, что 3 сентября жительница республиканской столицы передала бывшему председателю государственного таможенного комитета ЛНР мобильный телефон со взрывчатым устройством, которое было приведено в действие после активации телефона", - говорится в сообщении.В результате пострадал мужчина и его сын, они получили множественные травмы. Сейчас они находятся в больнице, их жизни и здоровью ничто не угрожает.Злоумышленницу задержали, она дала признательные показания. Подробности и причины случившегося устанавливают.
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Украина.ру
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5
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взрыв, телефон, таможня, ск рф, новости
взрыв, телефон, таможня, СК РФ, Новости

Жительница Луганска попыталась взорвать экс-главу таможни ЛНР с помощью телефона

14:21 05.09.2023
 
© pixabay.comмобильный телефон мобильник женщина руки звонить
мобильный телефон мобильник женщина руки звонить
© pixabay.com
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Жительница Луганска попыталась взорвать бывшего председателя таможенного комитета Луганской Народной Республики (ЛНР) Юрия Афанасьевского при помощи телефона. Об этом сообщили 5 сентября в пресс-службе Следственного комитета России
"Следствием установлено, что 3 сентября жительница республиканской столицы передала бывшему председателю государственного таможенного комитета ЛНР мобильный телефон со взрывчатым устройством, которое было приведено в действие после активации телефона", - говорится в сообщении.
В результате пострадал мужчина и его сын, они получили множественные травмы. Сейчас они находятся в больнице, их жизни и здоровью ничто не угрожает.
Злоумышленницу задержали, она дала признательные показания. Подробности и причины случившегося устанавливают.
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В Феодосии возле многоэтажки взорвали мопед с поражающими элементами Глава крымского общественного движения по оказанию помощи военнослужащим в зоне спецоперации, блогер Александр Талипов 12 июля в своем телеграм-канале сообщил о мощном взрыве возле своего дома
 
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