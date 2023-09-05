https://ukraina.ru/20230905/1049178470.html

Жительница Луганска попыталась взорвать экс-главу таможни ЛНР с помощью телефона

Жительница Луганска попыталась взорвать экс-главу таможни ЛНР с помощью телефона - 05.09.2023 Украина.ру

Жительница Луганска попыталась взорвать экс-главу таможни ЛНР с помощью телефона

Жительница Луганска попыталась взорвать бывшего председателя таможенного комитета Луганской Народной Республики (ЛНР) Юрия Афанасьевского при помощи телефона. Об этом сообщили 5 сентября в пресс-службе Следственного комитета России

2023-09-05T14:21

2023-09-05T14:21

2023-09-05T14:21

взрыв

телефон

таможня

ск рф

новости

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"Следствием установлено, что 3 сентября жительница республиканской столицы передала бывшему председателю государственного таможенного комитета ЛНР мобильный телефон со взрывчатым устройством, которое было приведено в действие после активации телефона", - говорится в сообщении.В результате пострадал мужчина и его сын, они получили множественные травмы. Сейчас они находятся в больнице, их жизни и здоровью ничто не угрожает.Злоумышленницу задержали, она дала признательные показания. Подробности и причины случившегося устанавливают.

https://ukraina.ru/20230713/1047986070.html

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

взрыв, телефон, таможня, ск рф, новости