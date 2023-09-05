Жительница Луганска попыталась взорвать экс-главу таможни ЛНР с помощью телефона
Жительница Луганска попыталась взорвать бывшего председателя таможенного комитета Луганской Народной Республики (ЛНР) Юрия Афанасьевского при помощи телефона. Об этом сообщили 5 сентября в пресс-службе Следственного комитета России
"Следствием установлено, что 3 сентября жительница республиканской столицы передала бывшему председателю государственного таможенного комитета ЛНР мобильный телефон со взрывчатым устройством, которое было приведено в действие после активации телефона", - говорится в сообщении.
В результате пострадал мужчина и его сын, они получили множественные травмы. Сейчас они находятся в больнице, их жизни и здоровью ничто не угрожает.
Злоумышленницу задержали, она дала признательные показания. Подробности и причины случившегося устанавливают.