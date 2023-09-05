https://ukraina.ru/20230905/1049175858.html

Не только БПЛА: Шойгу назвал число украинских объектов, сбитых в РФ за месяц

Не только БПЛА: Шойгу назвал число украинских объектов, сбитых в РФ за месяц - 05.09.2023 Украина.ру

Не только БПЛА: Шойгу назвал число украинских объектов, сбитых в РФ за месяц

За месяц российские вооруженные силы сбили более тысячи украинских БПЛА. Об этом 5 сентября в ходе селекторного совещания рассказал министр обороны России Сергей Шойгу

2023-09-05T12:52

2023-09-05T12:52

2023-09-05T12:57

новости

сергей шойгу

бпла

украина

россия

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Он уточнил, что среди сбитых объектов были не только беспилотники, но и 159 снарядов РСЗО HIMARS и 13 крылатых ракет.В ходе селекторного совещания российский министр обороны также отметил, что в настоящее время самая напряженная обстановка на фронте складывается на Запорожском направлении. Туда противник бросил бригады из стратегического резерва, прошедшие подготовку под руководством западных инструкторов.Однако, отметил министр обороны РФ, этим украинским подразделениям уже нанесен значительный ущерб."ВСУ в ходе так называемого контрнаступления ни на одном из направлений не достигли своих целей", - сказал Шойгу.Он добавил, что провал контрнаступления украинское командование прикрывает, атакуя гражданские объекты и выдавая теракты за военные победы.При этом цифры потерь ВСУ говорят о полном провале украинского контрнаступления. С 4 июня текущего года они составили 66 тысяч человек и 7,6 тысяч единиц вооружения.

https://ukraina.ru/20230905/1049173702.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сергей шойгу, бпла, украина, россия