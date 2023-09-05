https://ukraina.ru/20230905/1049171077.html

Что происходит в Одессе: обстрелы портов, травля уличных музыкантов, Труханов вступился за Пушкина

Что происходит в Одессе: обстрелы портов, травля уличных музыкантов, Труханов вступился за Пушкина - 05.09.2023 Украина.ру

Что происходит в Одессе: обстрелы портов, травля уличных музыкантов, Труханов вступился за Пушкина

Уже несколько недель ВС РФ планомерно атакуют инфраструктуру украинских портов в Одесской области

2023-09-05T12:56

2023-09-05T12:56

2023-09-05T13:17

эксклюзив

украина

одесса

обстрелы

геннадий труханов

россия

всу

сво

зерно

дерусификация

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Так, в ночь на 4 сентября ВС РФ с помощью беспилотников уничтожили хранилища топлива в порту Рени, используемого для снабжения военной техники ВСУ. Также под прицелом места сборки БЛПА в Одессе, в первую очередь морских дронов, которые использовали для атак по российской инфраструктуре, в частности, по Крымскому мосту.Морские беспилотники или вывоз зерна?Постоянные налеты российских беспилотников уже давно стали головной болью украинских властей. В зоне особого внимания — порты в Одесской области, где вопреки всем мировым утверждениям Украина пытается наладить так называемую «зерновую сделку» без участия РФ. Некоторые суда в Рени, по сообщениям журналиста Юрия Подоляки, после окончания ремонтных работ должны были вывезти зерно на румынскую сторону. Именно это, утверждает он, и стало налетом беспилотников на Одесскую область, ведь на устранение повреждений инфраструктуры и судов потребуется время, которого у Украины уже давно нет.В то же время министр обороны РФ Сергей Шойгу пояснил, что в портах Одесской области собираются морские беспилотники, представляющие угрозу для России. «Противник собирает морские беспилотники в Одессе, Южном и Черноморске. Россия безусловно продолжит наносить удары по объектам в этих портах связанных с деятельностью беспилотников. За последнюю неделю в Черном море уничтожено 7 морских беспилотников противника», — заявил Шойгу на брифинге 4 сентября.Для Киева налеты БЛПА ВС РФ становятся серьезной проблемой, впрочем, и жителей Одесского региона ситуация заставляет нервничать, ведь зачастую приходится опасаться работы систем ПВО, располагаемых прямо в жилых кварталах, что откровенно признавали в командовании ВСУ.Что же касается вышедших судов из Одесского порта, спикеры киевского режима пытаются спекулировать этим фактом, представляя его как «налаживание альтернативного зернового коридора без РФ». Но это ложь, не выдерживающая критики, ведь выходят суда, которые находились в Одессе с начала СВО и фактически с негласного согласия РФ. Морскую блокаду никто не снимал и говорить о постоянной работе маршрута не приходится.Абсурдная дерусификации на улицах ОдессыВ конце августа в Одессе на удивление состоялся рок-фестиваль памяти известного музыканта, автора неформального гимна города "Прогулки по Одессе" Игоря Ганькевича. В свое время это мероприятие посещали значимые российские артисты и коллективы – "Аквариум", "ДДТ", "Алиса", "Чайф", "Чиж и Ко", "Слот", "Кукрыниксы", "Сплин", Юлия Чичерина, Пелагея и прочие. В домайданные времена фестиваль собирал полное Куликово поле зрителей.Впрочем, уже который год никто из звезд приехать в город-герой не могут, поэтому уличные музыканты попытались устроить символический уличный концерт. Однако внезапно из оргкомитета фестиваля пришло распоряжение исполнять произведения лишь на украинском языке. Более того, музыкантам был даже вручен перевод на мову "Прогулок по Одессе"."Улыбаясь Дюку, по бульвару хожу, Со второго люка на него не гляжу, Он протянет руку, и ему я скажу: "Я горжусь, что здесь родился, здесь и живу". ***"Посміхнувшись Дюку, я бульваром пройдусь,З будь-якого люка на нього подивлюсь,Та він протягне руку і я до нього звернусь:Я пишаюсь що родився, тут і живу".В соцсетях, несмотря на показной "ура-патриотизм", одесситы не оценили усердия организаторов и полностью забраковали текст. Более того, в пользу исконного русского варианта высказались даже украинские исполнители."Эта редакция текста с точки зрения филологии совершенно неправильная и не ложится в ритмику и мелодию. Это очень любительский перевод. Я знаю реакцию музыкантов и соратников Игоря Ганькевича и сказать, что они возмущены, значит ничего не сказать", – прокомментировала "творение гения" украинизации вокалистка одесской группы "Waters" Алиса.Еще один языковой скандал случился с уличным музыкантом, исполнявшим песни Виктора Цоя во Львове (причем совершенно легитимно, ведь на произведения артистов, не имевших гражданства РФ, закон о запрете русского культурного продукта на Украине не распространяется) и ставшим жертвой недовольства националистической депутата Верховной Рады. Теперь к парню непосредственно в Одессе, на улице Дерибасовской подошёл полицейский патруль и потребовал прекратить исполнять песни на русском языке. В качестве аргументов полицейские пригрозили, что в следующий раз "придет кто-то другой" и разговор сложится иначе. Очевидно, намекали на уличных националистов, которые служат продолжением государственной политики по принуждению "любви к мове", ненависти к "агрессору" и прочим атрибутам "добропорядочного гражданина".Вот так, когда уже заканчиваются улицы для переименования (этот процесс продолжается едва ли не еженедельно), объектом для дерусификации стали уличные исполнители, которые за свою приверженность русскому языку уже превращаются во врагов "свидомого украинца".Труханов и памятник ПушкинуВ конце лета неожиданно для многих Геннадий Труханов, мэр Одессы, вступился за памятник Александру Сергеевичу Пушкину. Он четко заявил, что сносить памятник поэту не нужно, ведь "Пушкина любят, уважают как украинцы, так и люди во всем мире". Тем более, внезапно вспомнил Труханов, средства на установку и изготовление собирали одесситы."Никакая власть и не императрица Екатерина устанавливала памятник Пушкину, тем более не Путин его устанавливал. Поэтому это частный вопрос", – заявил мэр Одессы, добавив, что решать судьбу памятника должна местная община.Интересно, что в 2022 году Труханов выступил против "процессов переписывания истории и массового сноса памятников" на Украине. По его словам, в условиях, когда ведутся боевые действия, любая попытка переписать историю может привести к поляризации общества. Сразу же после его высказываний, "патриоты" нажаловались президенту Владимиру Зеленскому, который обязал СБУ и МВД Украины провести проверку. Давление Киева оказалось столь сильным, что Труханов в который уже раз сдал назад и заявил, что будет голосовать за демонтаж памятника и его перенос в парк имперского и советского прошлого, с идеей создания которого он выступал ранее. Для придания видимости легитимности даже было организовано "народное голосование", итоги которого были известны заранее. В конце 2022 года памятник российской императрице Екатерине II и ее сподвижникам (памятник основателям Одессы), а также русскому полководцу Александру Суворову (который в 2012 г. сам нынешний мэр и устанавливал) снесли.Любопытно, что в связи с включением исторического центра Одессы в список наследия ЮНЕСКО, монумент русскому поэту, по закону, сносу не подлежит, так как должен охраняться авторитетом международной организации. Однако нет сомнений, что ретивых "дерусификаторов" подобное не остановит, ведь политическая целесообразность для них превыше всего.И нынешнее заявление Труханова по поводу памятника Пушкину на фоне многочисленных сносов монументов по всей Украине при полном попустительстве местных властей, видимо, должно примирить одесситов с реальностью. А если сказать совсем прямо – то это банальное заигрывание с горожанами в стремлении показать, что я боролся, но не смог, обстоятельства оказались сильнее. Ведь нужно будет вновь к чему-то апеллировать на новых выборах, которые, по слухам могут стать всеобщими (и центральных, и местных органов власти) в следующем году.

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Виталий Диденко

Виталий Диденко

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Виталий Диденко

эксклюзив, украина, одесса, обстрелы, геннадий труханов, россия, всу, сво, зерно, дерусификация, пушкин, бпла