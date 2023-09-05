Украинский БПЛА перехвачен над территорией Тверской области
09:33 05.09.2023 (обновлено: 09:52 05.09.2023)
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении
Официальный Киев анонсировал активизацию терактов с помощью БПЛА, российская ПВО этому противодействует
"Украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Тверской области",- сообщает Минобороны России.
Согласно официальным сообщениям российского министерства, утром 5 сентября была "пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации". В итоге украинские беспилотники были сбиты в Московской, Калужской и Тверской областях.