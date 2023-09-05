Украинский БПЛА перехвачен над территорией Тверской области - 05.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230905/1049168173.html
Украинский БПЛА перехвачен над территорией Тверской области
Украинский БПЛА перехвачен над территорией Тверской области - 05.09.2023 Украина.ру
Украинский БПЛА перехвачен над территорией Тверской области
Официальный Киев анонсировал активизацию терактов с помощью БПЛА, российская ПВО этому противодействует
2023-09-05T09:33
2023-09-05T09:52
пво
новости
бпла
всу
сво
терроризм
тверь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/0a/1047910499_0:0:1196:673_1920x0_80_0_0_bc154d21ae8c42fccd5ea41d42353c8b.jpg
"Украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Тверской области",- сообщает Минобороны России.Согласно официальным сообщениям российского министерства, утром 5 сентября была "пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации". В итоге украинские беспилотники были сбиты в Московской, Калужской и Тверской областях.
https://ukraina.ru/20230830/1049033030.html
https://ukraina.ru/20230905/1049167592.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/0a/1047910499_0:0:1096:822_1920x0_80_0_0_0b70e8c0cbcf87aaa0ecbd4804c7f6b6.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
пво, новости, бпла, всу, сво, терроризм, тверь
ПВО, Новости, БПЛА, ВСУ, СВО, терроризм, Тверь

Украинский БПЛА перехвачен над территорией Тверской области

09:33 05.09.2023 (обновлено: 09:52 05.09.2023)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении
Работа ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
Официальный Киев анонсировал активизацию терактов с помощью БПЛА, российская ПВО этому противодействует
"Украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Тверской области",- сообщает Минобороны России.
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
30 августа, 12:44
Захарова указала на режиссера украинских атак БПЛА по РоссииАтаки дронами по российским городам руками киевского режима совершает Запад. Такое заявление 30 августа сделала официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя сегодняшние атаки беспилотников по территории России
Согласно официальным сообщениям российского министерства, утром 5 сентября была "пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации". В итоге украинские беспилотники были сбиты в Московской, Калужской и Тверской областях.
Работа расчета ЗРК ТОР М1 ЦВО в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
09:24
Украинский БПЛА уничтожен в Московской областиРоссийская ПВО уничтожила украинский БПЛА самолётного типа
 
ПВОНовостиБПЛАВСУСВОтерроризмТверь
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:50На Украине произошел скандал из-за школьных фартуков
09:33Украинский БПЛА перехвачен над территорией Тверской области
09:32Карабах на грани краха. Почему ушёл в отставку его президент Араик Арутюнян
09:32Раскольники срезали замки и ворвались в киевский храм - УПЦ
09:29Букмекерская контора подала в суд на Зеленского
09:24Украинский БПЛА уничтожен в Московской области
09:15Украинский БПЛА уничтожен в Калужской области
09:14СБУ проводит обыски в квартире исполняющего обязанности мэра Чернигова
09:08ВСУ возобновили наступление на Новодонецкое
09:00Ночная атака дронов, дело против Умерова, отказ от переговоров. Главное на Украине на утро 5 сентября
08:00Константин Багрянородный vs Екатерина Великая: диспут об основании Запорожья
06:00Мы сорвали их коварный план. Военный эксперт о том, как Россия выбьет ВСУ из Купянска, не форсируя Оскол
05:16"Сувалкский коридор". Как польский миф превращается в кошмарную реальность
04:55Призывы и дела. Комиссия ООН не нашла признаков геноцида украинцев
04:36Тактика российской армии в Работино: запустить штурмовые группы ВСУ и уничтожить их артиллерией
04:32"Воюющая нация" и "розовые пони". Всех украинцев хотят заставить воевать, убивать и умирать
04:28Полковник Виктор Баранец: Пока ВСУ крепко вонзили в Россию острые зубы, США провоцируют ядерную войну
22:47Переговоры по "зерновой сделке" Россия — Турция. Результата нет, но есть надежда
21:20Российский ТЭК чувствует себя уверенно, несмотря на санкции - Путин
20:45Шойгу ждёт от Умерова „пришествия здравого смысла хотя бы в одну из голов“
Лента новостейМолния