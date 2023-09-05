https://ukraina.ru/20230905/1049168173.html

Украинский БПЛА перехвачен над территорией Тверской области

Украинский БПЛА перехвачен над территорией Тверской области - 05.09.2023 Украина.ру

Украинский БПЛА перехвачен над территорией Тверской области

Официальный Киев анонсировал активизацию терактов с помощью БПЛА, российская ПВО этому противодействует

2023-09-05T09:33

2023-09-05T09:33

2023-09-05T09:52

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"Украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Тверской области",- сообщает Минобороны России.Согласно официальным сообщениям российского министерства, утром 5 сентября была "пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации". В итоге украинские беспилотники были сбиты в Московской, Калужской и Тверской областях.

https://ukraina.ru/20230830/1049033030.html

https://ukraina.ru/20230905/1049167592.html

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пво, новости, бпла, всу, сво, терроризм, тверь