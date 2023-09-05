https://ukraina.ru/20230905/1049167364.html

Букмекерская контора подала в суд на Зеленского

Букмекерская контора подала в суд на Зеленского - 05.09.2023 Украина.ру

Букмекерская контора подала в суд на Зеленского

Владелец букмекерской конторы PariMatch подал иск против Владимира Зеленского. Причиной послужили санкции против компании, введенные Киевом в марте этого года. В PariMatch их считают необоснованными. Первое заседание по делу состоится 5 сентября

2023-09-05T09:29

2023-09-05T09:29

2023-09-05T09:29

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В иске говорится, что указ Зеленского о наложении на компанию санкций был издан "без надлежащих и достаточных на то оснований", а сам глава украинского государства не прояснил обстоятельств, ставших причиной для введения ограничений.В PariMatch подчеркнули, что компания прекратила любое сотрудничество с российскими компаниями и принимает все возможные меры по пресечению использования объектов своей интеллектуальной собственности на территории РФ. Кроме того, среди акционеров конторы нет россиян.В марте этого года Зеленский ввел санкции против ряда бкмекерских контор. В список попали "Спортбет", "Бетсити", "Матчбет", Букмекерская контора "Пари", "Марафон", БК "Олимп" и PariMatch. Сроки ограничения разные - от пяти до 50 лет. Против PariMatch санкции введены сроком на 50 лет."Это более 280 компаний и 120 человек, которые из-за схем с игорным бизнесом работали против Украины, выводили средства из нашего государства и финансировали различные российские комбинации", - объяснил в марте Зеленский.

https://ukraina.ru/20230905/1049166490.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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