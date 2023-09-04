https://ukraina.ru/20230904/1049162223.html

Будущее зерновой сделки, отмена отсрочки для "вечных студентов". Итоги 4 сентября

Будущее зерновой сделки, отмена отсрочки для "вечных студентов". Итоги 4 сентября - 04.09.2023 Украина.ру

Будущее зерновой сделки, отмена отсрочки для "вечных студентов". Итоги 4 сентября

Президент России Владимир Путин рассказал о будущем зерновой сделки. В Верховную Раду внесли законопроект, отменяющий отсрочку от мобилизации для получающих второе высшее образование

2023-09-04T18:50

2023-09-04T18:50

2023-09-04T18:50

эксклюзив

хроники

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Черноморская зерновая инициатива стала одной из тем переговоров между президентом России Владимиром Путиным и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, рассказал российский лидер."Конечно, большое внимание в ходе переговоров мы уделили актуальным международным темам, в частности ситуации вокруг Украины. И, естественно, шла речь и о прекращении с 18 июля так называемой черноморской инициативы по вывозу зерна из украинских портов", - отметил Путин.По его словам, пока РФ обеспечивала безопасность зернового коридора, Украина использовала его для террористических атак."Пока Россия четко обеспечивала гарантии безопасности для судоходства в рамках этой (зерновой) сделки, другая сторона использовала гуманитарные коридоры для террористических атак против российских гражданских и военных объектов", - отметил Путин, добавив, что это "не может быть терпимым дальше".Несмотря на это, российский президент указал, что его страна готова реанимировать сделку."Хотел бы вновь подтвердить нашу принципиальную позицию, мы будем готовы рассмотреть возможность реанимировать зерновую сделку. Я сегодня об этом еще раз сказал президенту. И сделаем это сразу же, как только будут полностью выполнены все зафиксированные в ней договорённости", - подчеркнул Путин.При этом он заявил, что Россия готова обеспечить потребности Турции в зерне."Турция - наш большой партнёр. В Турции большая перерабатывающая мукомольная промышленность, мы это знаем, полностью обеспечим потребности Турецкой Республики", - указал Путин.Он также указал, что РФ отправит 1 млн тонн зерна беднейшим странам."В этих целях продолжили в частности организовывать поставки 1 миллиона тонн зерна из России по преференциальной цене для переработки в Турции и затем безвозмездной транспортировки в беднейшие страны. Рассчитываем в этом смысле и на помощь государства Катар, который по гуманитарным соображениям готов поддержать беднейшие страны", - отметил Путин.В то же время он отметил, что Россия не рассматривает договорённости с Турцией и Катаром как альтернативу зерновой сделке.Президент Турции со своей стороны заявил, что верит в продолжение зерновой сделки."Одной из наиболее важнейших тем переговоров стал вопрос возобновления черноморской инициативы <...> Она сыграла ключевую роль в предотвращении продовольственного кризиса, особенно для беднейших стран Африки <...> Какие шаги ожидает Москва для возобновления зерновой сделки, известно всем сторонам, мы также озвучивали эти ожидания. Мы верим, что инициатива может быть продолжена при устранении недостатков", - подчеркнул Эрдоган.По его словам, альтернативы зерновой сделки не могут предоставить безопасную и устойчивую модель поставки зерна.При этом Эрдоган указал, что Турция готова переработать поставляемое Россией беднейшим странам зерно."На наших сегодняшних переговорах с господином Путиным он заявил, что Москва готова направить 1 миллион тонн зерна в нуждающиеся страны. Мы тоже готовы внести свою лепту. Мы сказали, что можем перемолоть это зерно и отправить в бедные африканские страны в виде муки. В этом вопросе надеемся на совместную работу", - указал президент Турции.Он также заявил, что Турция готова предложить свои посреднические усилия по урегулированию ситуации на Украине."Мы полны решимости вести усилия по обеспечению стабильности в нашем регионе... Мы принимали в нашей стране переговоры между сторонами конфликта на Украине. Мы вновь готовы взять на себя функцию посредника", - отметил Эрдоган.На Украине уже заявили, что рассчитывают на разговор президента Турции с его украинским коллегой Владимиром Зеленским."Я убеждён, что по результатам беседы Эрдогана с Путиным состоится контакт между президентом Эрдоганом и <...>Зеленским", - отметил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.Были и те, кто оценил переговоры Путина и Эрдогана как бесплодные. Однако некоторых такая оценка даже обрадовала."Пишут, что переговоры кончились ничем. Но давайте говорить начистоту. Мы очень хотели, чтобы они ничем не кончились и боялись, что они чем-то кончатся. Зерновой сделки, несмотря на то, что это широко анонсировалось — нет. Обмена пленными, наподобие того, как меняли "азовцев"* ("Азов"* - запрещённая в РФ организация — Ред.) — нет. Мирных соглашений наподобие Стамбульских соглашений — нет. Как по мне, так очень хорошая встреча", - отметил бывший народный депутат Украины, первый спикер парламента Новороссии Олег Царёв.Пока неизвестно, когда состоятся и состоятся ли вообще переговоры Эрдогана и Зеленского.Отмена отсрочкиВ Верховную Раду внесли законопроект № 9672 об отмене отсрочки от мобилизации для студентов старше 30 лет, которые получают не последовательное высшее образование или второе и более. Авторы проекта предлагают добавить несколько абзацев в статью 23 закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации2."Призыву на военную службу по мобилизации, на особый период не подлежат также: соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования, которые на дневной или дуальной формах получения образования получают уровень образования, который является выше, чем ранее полученный уровень образования в последовательности, определённой законом Украины "Об образовании", если обучение было начато не позднее года достижения соискателем образования 30-летнего возраста, а также докторанты, обучающиеся на дневной или дуальной форме получения образования...", - указано в проекте закона.В случае принятия закон вступит в силу на следующий день после публикации.Авторами законопроекта являются представитель президента Украины в Верховной Раде Фёдор Вениславский, член "Слуги народа" заместитель председателя комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая, народный депутат группы "Партия "За будущее" Ирина Констанкевич.В пояснительной записке к законопроекту они указали, что с началом СВО "правовая норма опосредованного избегания призыва на военную службу по мобилизации использована значительным количеством военнообязанных призывного возраста, которые уже получили определённый уровень образования, и поступили в 2022, 2023 годах в учебные заведения для получения уровня образования, который является равным, а в большинстве случаев даже ниже ранее полученного образовательного уровня".Так, в 2022 году в учебные заведения для получения второго высшего образования поступил 106 771 мужчина призывного возраста. В 2023 году численность таких поступивших составила 74 059 мужчин по состоянию уже на 28 августа.Как указали народные депутаты, "наблюдается существенное увеличение численности поступающих по сравнению с прошлым 2022 годом".По информации украинских СМИ, в ближайшее время Украину ждёт крайне жёсткая мобилизация."Подтверждаем информацию коллег, что власть своим ужесточением мобилизации спровоцировала панику среди населения, которое начинает осознавать, что лучше не будет, глядя как Зеленский пытается пополнить живую силу в армии, значит потери при наступлении оказались высокими, что резервы поредели. Власть сейчас усиливает границы, отправляя дополнительные наряды на патрулирование, также много БПЛА сняли с фронта и отправили на охрану границы от своих же граждан, которые хотят убежать от мобилизации. Ценник вырос, мы об этом инсайдили сразу, предупреждая украинцев. Трусить будут всех, мы об этом также много раз инсайдили начиная с начала года. По нашим данным Банковая расширит и штат военкомов для отлова мужиков", - сообщил популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".Другой популярный в стране телеграм-канал - "Резидент" - пророчит продолжение наступления."Наш источник в ОП рассказал, что решение генштаба о новой волне мобилизации принимал лично Зеленский, который долго пытался удержать ситуацию, но большие потери в приазовской операции поставили Офис президента перед выбором: останавливать контрнаступление или тотальная мобилизация", - указывалось в его публикации сегодня.Ранее, 3 сентября, Минобороны Украины выпустило приказ, согласно которому допускается мобилизация тех, кто ранее был признан ограниченно годным к военной службе: в т.ч. и больных ВИЧ, а также гепатитами и неврологическими заболеваниями.

https://ukraina.ru/20230904/1049147408.html

https://ukraina.ru/20230904/1049139448.html

https://ukraina.ru/20230903/1049128893.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники