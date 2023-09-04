В ООН заявили об отсутствии доказательств, что Россия осуществляет на Украине геноцид - 04.09.2023 Украина.ру
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В ООН заявили об отсутствии доказательств, что Россия осуществляет на Украине геноцид
В ООН заявили об отсутствии доказательств, что Россия осуществляет на Украине геноцид - 04.09.2023 Украина.ру
В ООН заявили об отсутствии доказательств, что Россия осуществляет на Украине геноцид
У ООН нет доказательств того, что Россия осуществляет на Украине геноцид, заявил председатель Независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений на Украине Эрик Мёсе
2023-09-04T16:40
2023-09-04T16:40
новости
украина
геноцид
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Мёсе напомнил, что это вопрос умысла преступников. Должна быть "потребность" уничтожить определенную группу. И такое уничтожение, согласно Конвенции, должно быть физическим или биологическим, добавил он.Совет ООН по правам человека в марте прошлого года учредил комиссию по расследованию нарушений на Украине. Ее членам поручено устанавливать факты и обстоятельства, которые могут быть квалифицированы как нарушения прав человека или международного гуманитарного права.В марте 2023 года комиссия представила доклад и заявила, что „не обнаружила, что на территории Украины имел место геноцид“.
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новости, украина, геноцид, оон
Новости, Украина, геноцид, ООН

В ООН заявили об отсутствии доказательств, что Россия осуществляет на Украине геноцид

16:40 04.09.2023
 
© Klymenko Time Телеграм-каналпредседатель Независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений на Украине Эрик Мёсе
председатель Независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений на Украине Эрик Мёсе
© Klymenko Time Телеграм-канал
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У ООН нет доказательств того, что Россия осуществляет на Украине геноцид, заявил председатель Независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений на Украине Эрик Мёсе

"На данный момент у нас нет достаточных доказательств, которые соответствовали бы юридической квалификации, предусмотренной Конвенцией о геноциде, - заявил Мёсе.

Мёсе напомнил, что это вопрос умысла преступников. Должна быть "потребность" уничтожить определенную группу. И такое уничтожение, согласно Конвенции, должно быть физическим или биологическим, добавил он.
Совет ООН по правам человека в марте прошлого года учредил комиссию по расследованию нарушений на Украине. Ее членам поручено устанавливать факты и обстоятельства, которые могут быть квалифицированы как нарушения прав человека или международного гуманитарного права.
В марте 2023 года комиссия представила доклад и заявила, что „не обнаружила, что на территории Украины имел место геноцид“.
- РИА Новости, 1920, 08.08.2023
8 августа, 04:45
"Русские убивают русских". Военный эксперт рассказал, как в США придумали геноцид для УкраиныСегодня на ряде участков фронта на стороне ВСУ воюют поляки и прибалты, потому что на Украине дефицит мужского населения. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
 
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