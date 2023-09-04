https://ukraina.ru/20230904/1049154777.html

В ООН заявили об отсутствии доказательств, что Россия осуществляет на Украине геноцид

В ООН заявили об отсутствии доказательств, что Россия осуществляет на Украине геноцид - 04.09.2023 Украина.ру

В ООН заявили об отсутствии доказательств, что Россия осуществляет на Украине геноцид

У ООН нет доказательств того, что Россия осуществляет на Украине геноцид, заявил председатель Независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений на Украине Эрик Мёсе

2023-09-04T16:40

2023-09-04T16:40

2023-09-04T16:40

новости

украина

геноцид

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/04/1049154660_0:0:396:223_1920x0_80_0_0_4f043c576e0342eb19beeca2ade3b5dd.png

Мёсе напомнил, что это вопрос умысла преступников. Должна быть "потребность" уничтожить определенную группу. И такое уничтожение, согласно Конвенции, должно быть физическим или биологическим, добавил он.Совет ООН по правам человека в марте прошлого года учредил комиссию по расследованию нарушений на Украине. Ее членам поручено устанавливать факты и обстоятельства, которые могут быть квалифицированы как нарушения прав человека или международного гуманитарного права.В марте 2023 года комиссия представила доклад и заявила, что „не обнаружила, что на территории Украины имел место геноцид“.

https://ukraina.ru/20230808/1048539981.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, геноцид, оон