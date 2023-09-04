В Киеве задержаны медики за помощь в уклонении от призыва - СБУ - 04.09.2023 Украина.ру
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В Киеве задержаны медики за помощь в уклонении от призыва - СБУ
В Киеве задержаны медики за помощь в уклонении от призыва - СБУ - 04.09.2023 Украина.ру
В Киеве задержаны медики за помощь в уклонении от призыва - СБУ
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали группу врачей и сотрудников военкомата за помощь в уклонении от мобилизации. Об этом 4 сентября сообщили в телеграм-канале СБУ
2023-09-04T14:01
2023-09-04T14:01
новости
украина
сбу
служба безопасности украины
военкомат
киев
уклонисты
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СБУ разоблачила в Киеве коррупционную схему уклонения от мобилизации и выезда за границу.За взятки они помогали военнообязанным избежать призыва. Как сообщили в СБУ, задержанные выдавали фиктивные документы о состоянии здоровья.Сотрудники медцентра направляли в военно-врачебную комиссию выводы о состоянии здоровья уклонистов. Как сообщили в СБУ, стоимость „услуги“ составляла 11 тысяч долларов.Задержанные должностные лица обвиняются по трем статьям Уголовного кодекса Украины: совершение уголовного преступления по предварительному сговору группой лиц; препятствование законной деятельности ВСУ; незаконная переправка лиц через государственную границу Украины.Задержанным грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.В коцне августа президент Украины Владимир Зелеснкий объявил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины перепроверит все решения военкомов о непригодности мужчин к службе с начала СВО, и те, кто получил решение незаконно, получит повестки.
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новости, украина, сбу, служба безопасности украины, военкомат, киев, уклонисты
Новости, Украина, СБУ, Служба безопасности Украины, военкомат, Киев, уклонисты

В Киеве задержаны медики за помощь в уклонении от призыва - СБУ

14:01 04.09.2023
 
© Служба безпеки України телеграм-канал
© Служба безпеки України телеграм-канал
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Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали группу врачей и сотрудников военкомата за помощь в уклонении от мобилизации. Об этом 4 сентября сообщили в телеграм-канале СБУ
СБУ разоблачила в Киеве коррупционную схему уклонения от мобилизации и выезда за границу.

"По результатам многоэтапных мероприятий разоблачена заведующая отделением одного из диагностических медцентров столицы и чиновник местного военкомата", - заявили в СБУ.

За взятки они помогали военнообязанным избежать призыва. Как сообщили в СБУ, задержанные выдавали фиктивные документы о состоянии здоровья.
Сотрудники медцентра направляли в военно-врачебную комиссию выводы о состоянии здоровья уклонистов. Как сообщили в СБУ, стоимость „услуги“ составляла 11 тысяч долларов.
Задержанные должностные лица обвиняются по трем статьям Уголовного кодекса Украины: совершение уголовного преступления по предварительному сговору группой лиц; препятствование законной деятельности ВСУ; незаконная переправка лиц через государственную границу Украины.
Задержанным грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
В коцне августа президент Украины Владимир Зелеснкий объявил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины перепроверит все решения военкомов о непригодности мужчин к службе с начала СВО, и те, кто получил решение незаконно, получит повестки.
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