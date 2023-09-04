Зеленский сделал скандальные назначения в госструктурах Украины - 04.09.2023 Украина.ру
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Зеленский сделал скандальные назначения в госструктурах Украины
Зеленский сделал скандальные назначения в госструктурах Украины - 04.09.2023 Украина.ру
Зеленский сделал скандальные назначения в госструктурах Украины
Турция присмотрелась к "гюленовцу" Умерову
2023-09-04T13:18
2023-09-04T13:18
постсоветское пространство
новости
коррупция
владимир зеленский
рустем умеров
алексей резников
гюлен
турция
минобороны украины
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Министр обороны Украины Алексей Резников написал заявление об отставке и опубликовал фотографию с текстом документа. Его кресло займёт Рустем Умеров."Вместо ушедшего в министерство обороны Украины Умерова главой фонда государственного имущества назначают Ольгу Пищанскую. Ее сестра Светлана Пищанская является директором итальянской фирмы, управляющей виллой Зеленских в Италии", - сообщаетТГ-канал "Милитарист".Он же обратил внимание на интересную страницу биографии теперь уже бывшего главы фонда: "Нового министра обороны Украины Рустема Умерова Турция считает членом Организации Гюлена (FETO). В 1990-х гг. Умеров закончил школу-интернат для одарённых детей в Бахчисарайском районе, которая финансировалась движением Организацией". Турецкий новостной портал ODA TV в 2022 году задал Умерову вопросы о членстве в FETO, обучении в подконтрольной гюленовцам школе-интернате, контактах с членами FETO на Украине и личном отношении к считающемуся в Турции террористическим движению Гюлена. Умеров через своего пресс-секретаря передал отказ отвечать на эти вопросы.
https://ukraina.ru/20230904/1049139448.html
https://ukraina.ru/20230828/1048989599.html
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постсоветское пространство, новости, коррупция, владимир зеленский, рустем умеров, алексей резников, гюлен, турция, минобороны украины
постсоветское пространство, Новости, коррупция, Владимир Зеленский, Рустем Умеров, Алексей Резников, Гюлен, Турция, Минобороны Украины

Зеленский сделал скандальные назначения в госструктурах Украины

13:18 04.09.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкАкция против повышения тарифов на проезд в Киеве
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© РИА Новости . Стрингер
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Турция присмотрелась к "гюленовцу" Умерову
Министр обороны Украины Алексей Резников написал заявление об отставке и опубликовал фотографию с текстом документа. Его кресло займёт Рустем Умеров.
Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
09:50
Будущий министр Умеров, атака на Курчатов. Главное на Украине на утро 4 сентябряПрезидент Украины Владимир Зеленский заявил о желании назначить главой Минобороны Рустема Умерова. Украина снова попыталась атаковать атомград Курчатов
"Вместо ушедшего в министерство обороны Украины Умерова главой фонда государственного имущества назначают Ольгу Пищанскую. Ее сестра Светлана Пищанская является директором итальянской фирмы, управляющей виллой Зеленских в Италии", - сообщаетТГ-канал "Милитарист".
28 августа, 16:49
За коррупцию будут давать госизмену. Зеленский умывает рукиПрезидент Украины Владимир Зеленский в большом интервью, записанном украинским телеканалом "1+1", сообщил, что будет предлагать законодателям приравнять коррупцию к госизмене на время военного положения
Он же обратил внимание на интересную страницу биографии теперь уже бывшего главы фонда: "Нового министра обороны Украины Рустема Умерова Турция считает членом Организации Гюлена (FETO). В 1990-х гг. Умеров закончил школу-интернат для одарённых детей в Бахчисарайском районе, которая финансировалась движением Организацией".

Турецкий новостной портал ODA TV в 2022 году задал Умерову вопросы о членстве в
FETO, обучении в подконтрольной гюленовцам школе-интернате, контактах с членами FETO на Украине и личном отношении к считающемуся в Турции террористическим движению Гюлена. Умеров через своего пресс-секретаря передал отказ отвечать на эти вопросы.
Зеленский Эрдоган
3 февраля 2020, 20:55
Зеленский поручил СБУ найти сторонников Гюлена на УкраинеСторонниками исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена на Украине, которого в Турции обвиняют в организации госпереворота в 2016 году, займется СБУ. Об этом 3 февраля сообщил президент Владимир Зеленский на брифинге со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает РБК-Украина
 
постсоветское пространствоНовостикоррупцияВладимир ЗеленскийРустем УмеровАлексей РезниковГюленТурцияМинобороны Украины
 
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