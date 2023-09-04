Зеленский сделал скандальные назначения в госструктурах Украины
Турция присмотрелась к "гюленовцу" Умерову
Министр обороны Украины Алексей Резников написал заявление об отставке и опубликовал фотографию с текстом документа. Его кресло займёт Рустем Умеров.
"Вместо ушедшего в министерство обороны Украины Умерова главой фонда государственного имущества назначают Ольгу Пищанскую. Ее сестра Светлана Пищанская является директором итальянской фирмы, управляющей виллой Зеленских в Италии", - сообщаетТГ-канал "Милитарист".
Он же обратил внимание на интересную страницу биографии теперь уже бывшего главы фонда: "Нового министра обороны Украины Рустема Умерова Турция считает членом Организации Гюлена (FETO). В 1990-х гг. Умеров закончил школу-интернат для одарённых детей в Бахчисарайском районе, которая финансировалась движением Организацией".
Турецкий новостной портал ODA TV в 2022 году задал Умерову вопросы о членстве в
FETO, обучении в подконтрольной гюленовцам школе-интернате, контактах с членами FETO на Украине и личном отношении к считающемуся в Турции террористическим движению Гюлена. Умеров через своего пресс-секретаря передал отказ отвечать на эти вопросы.
Турецкий новостной портал ODA TV в 2022 году задал Умерову вопросы о членстве в
FETO, обучении в подконтрольной гюленовцам школе-интернате, контактах с членами FETO на Украине и личном отношении к считающемуся в Турции террористическим движению Гюлена. Умеров через своего пресс-секретаря передал отказ отвечать на эти вопросы.
3 февраля 2020, 20:55Зеленский поручил СБУ найти сторонников Гюлена на УкраинеСторонниками исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена на Украине, которого в Турции обвиняют в организации госпереворота в 2016 году, займется СБУ. Об этом 3 февраля сообщил президент Владимир Зеленский на брифинге со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает РБК-Украина