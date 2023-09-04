https://ukraina.ru/20230904/1049148481.html

Зеленский сделал скандальные назначения в госструктурах Украины

Зеленский сделал скандальные назначения в госструктурах Украины - 04.09.2023 Украина.ру

Зеленский сделал скандальные назначения в госструктурах Украины

Турция присмотрелась к "гюленовцу" Умерову

2023-09-04T13:18

2023-09-04T13:18

2023-09-04T13:18

постсоветское пространство

новости

коррупция

владимир зеленский

рустем умеров

алексей резников

гюлен

турция

минобороны украины

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Министр обороны Украины Алексей Резников написал заявление об отставке и опубликовал фотографию с текстом документа. Его кресло займёт Рустем Умеров."Вместо ушедшего в министерство обороны Украины Умерова главой фонда государственного имущества назначают Ольгу Пищанскую. Ее сестра Светлана Пищанская является директором итальянской фирмы, управляющей виллой Зеленских в Италии", - сообщаетТГ-канал "Милитарист".Он же обратил внимание на интересную страницу биографии теперь уже бывшего главы фонда: "Нового министра обороны Украины Рустема Умерова Турция считает членом Организации Гюлена (FETO). В 1990-х гг. Умеров закончил школу-интернат для одарённых детей в Бахчисарайском районе, которая финансировалась движением Организацией". Турецкий новостной портал ODA TV в 2022 году задал Умерову вопросы о членстве в FETO, обучении в подконтрольной гюленовцам школе-интернате, контактах с членами FETO на Украине и личном отношении к считающемуся в Турции террористическим движению Гюлена. Умеров через своего пресс-секретаря передал отказ отвечать на эти вопросы.

https://ukraina.ru/20230904/1049139448.html

https://ukraina.ru/20230828/1048989599.html

https://ukraina.ru/20200203/1026561701.html

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постсоветское пространство, новости, коррупция, владимир зеленский, рустем умеров, алексей резников, гюлен, турция, минобороны украины