Российские военные сообщили о попытке противника перебросить резервы на купянском направлении - 04.09.2023 Украина.ру
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Российские военные сообщили о попытке противника перебросить резервы на купянском направлении
Российские военные сообщили о попытке противника перебросить резервы на купянском направлении - 04.09.2023 Украина.ру
Российские военные сообщили о попытке противника перебросить резервы на купянском направлении
Военнослужащие российской группировки войск "Запад" сорвали попытку переброски резервов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Произошло это недалеко от села Кисловка, уточнил 4 сентября начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский
2023-09-04T09:57
2023-09-04T09:57
новости
военные
вс рф
купянское направление
резервы
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Он отметил, что противник предпринял попытку усилить передовые позиции в районе населенного пункта, однако переброска была сорвана огнем российской артиллерии.Известно, что на этом направлении было уничтожено до роты украинских военнослужащих. Также ВСУ потеряли гаубицу М777 и два минометных расчета близ сел Шейковка и Крахмальное.Параллельно мотострелки 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота, действующей в составе Южной группировки российских войск, сообщили о полном контроле Берховского водохранилища под Соледаром.Он добавил, что шансы противника подобраться к водохранилищу и перейти по дамбе, практически равны нулю, так как все подступы просматриваются разведчиками и артиллерия уже наведена и готова ко встрече.Город Соледар, который с января контролируется ВС РФ, имел стратегическое значение для Киева, так как находился в центре линии обороны Артемовск-Северск. Освобождение Соледара позволило перерезать прямой путь снабжения противника. На данный момент украинские силовики не оставляют попыток вернуть город под свой контроль.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, военные, вс рф, купянское направление, резервы
Новости, военные, ВС РФ, Купянское направление, резервы

Российские военные сообщили о попытке противника перебросить резервы на купянском направлении

09:57 04.09.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота экипажа самоходного миномёта 2с4 "Тюльпан" ЦВО на Краснолиманском направлении
Работа экипажа самоходного миномёта 2с4 Тюльпан ЦВО на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Военнослужащие российской группировки войск "Запад" сорвали попытку переброски резервов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Произошло это недалеко от села Кисловка, уточнил 4 сентября начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский
Он отметил, что противник предпринял попытку усилить передовые позиции в районе населенного пункта, однако переброска была сорвана огнем российской артиллерии.

Известно, что на этом направлении было уничтожено до роты украинских военнослужащих. Также ВСУ потеряли гаубицу М777 и два минометных расчета близ сел Шейковка и Крахмальное.
Параллельно мотострелки 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота, действующей в составе Южной группировки российских войск, сообщили о полном контроле Берховского водохранилища под Соледаром.
"Мы находимся на передовой, дальше - подразделение противника... внизу находится водохранилище (Берховское. - Ред.), через него проходит дамба, наиболее опасное направление. Водохранилище - под нашим полным контролем",- рассказал командир подразделения с позывным "Калуга".
Он добавил, что шансы противника подобраться к водохранилищу и перейти по дамбе, практически равны нулю, так как все подступы просматриваются разведчиками и артиллерия уже наведена и готова ко встрече.
Город Соледар, который с января контролируется ВС РФ, имел стратегическое значение для Киева, так как находился в центре линии обороны Артемовск-Северск. Освобождение Соледара позволило перерезать прямой путь снабжения противника. На данный момент украинские силовики не оставляют попыток вернуть город под свой контроль.
 
НовостивоенныеВС РФКупянское направлениерезервы
 
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