https://ukraina.ru/20230904/1049139913.html

Российские военные сообщили о попытке противника перебросить резервы на купянском направлении

Российские военные сообщили о попытке противника перебросить резервы на купянском направлении - 04.09.2023 Украина.ру

Российские военные сообщили о попытке противника перебросить резервы на купянском направлении

Военнослужащие российской группировки войск "Запад" сорвали попытку переброски резервов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Произошло это недалеко от села Кисловка, уточнил 4 сентября начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский

2023-09-04T09:57

2023-09-04T09:57

2023-09-04T09:57

новости

военные

вс рф

купянское направление

резервы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/1c/1048969000_0:346:2975:2019_1920x0_80_0_0_3b5c2cc931b1bce0576c7d49655e7fbe.jpg.webp

Он отметил, что противник предпринял попытку усилить передовые позиции в районе населенного пункта, однако переброска была сорвана огнем российской артиллерии.Известно, что на этом направлении было уничтожено до роты украинских военнослужащих. Также ВСУ потеряли гаубицу М777 и два минометных расчета близ сел Шейковка и Крахмальное.Параллельно мотострелки 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота, действующей в составе Южной группировки российских войск, сообщили о полном контроле Берховского водохранилища под Соледаром.Он добавил, что шансы противника подобраться к водохранилищу и перейти по дамбе, практически равны нулю, так как все подступы просматриваются разведчиками и артиллерия уже наведена и готова ко встрече.Город Соледар, который с января контролируется ВС РФ, имел стратегическое значение для Киева, так как находился в центре линии обороны Артемовск-Северск. Освобождение Соледара позволило перерезать прямой путь снабжения противника. На данный момент украинские силовики не оставляют попыток вернуть город под свой контроль.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, военные, вс рф, купянское направление, резервы