Зеленский объявил об отставке министра обороны Украины
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский 3 сентября заявил об отставке Алексея Резникова с поста министра обороны Украины и назначении главы Фонда госимущества Рустема Умерова на его должность
"Алексей Резников прошел более 550 дней полномасштабной войны. Считаю, что министерство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом. Сейчас возглавить министерство должен Рустем Умеров. Верховная Рада Украины хорошо знает этого человека, и господин Умеров не нуждается в дополнительных представлениях. Ожидаю от парламента поддержки этой кандидатуры", - сказал Зеленский в обращении.
Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк на днях утверждал, что Резникова назначат послом в Великобритании.
Рустем Умеров - украинский политический деятель, предприниматель и инвестор крымскотатарского происхождения. В молодости обучался в США по программе обмена, финансист по образованию. В 2019 году был избран народным депутатом Украины. С сентября 2022 года возглавляет Фонда госимущества Украины. При этом он также остается советником Мустафы Джемилева - одного из лидеров Меджлиса* крымско-татарского народа.
* Признанная экстремистской и запрещенная в РФ организация.