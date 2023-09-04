https://ukraina.ru/20230904/1049135783.html

Зеленский объявил об отставке министра обороны Украины

Зеленский объявил об отставке министра обороны Украины - 04.09.2023 Украина.ру

Зеленский объявил об отставке министра обороны Украины

Президент Украины Владимир Зеленский 3 сентября заявил об отставке Алексея Резникова с поста министра обороны Украины и назначении главы Фонда госимущества Рустема Умерова на его должность

2023-09-04T07:41

2023-09-04T07:41

2023-09-04T07:41

резников

владимир зеленский

новости

министр

украина

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"Алексей Резников прошел более 550 дней полномасштабной войны. Считаю, что министерство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом. Сейчас возглавить министерство должен Рустем Умеров. Верховная Рада Украины хорошо знает этого человека, и господин Умеров не нуждается в дополнительных представлениях. Ожидаю от парламента поддержки этой кандидатуры", - сказал Зеленский в обращении.Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк на днях утверждал, что Резникова назначат послом в Великобритании.Рустем Умеров - украинский политический деятель, предприниматель и инвестор крымскотатарского происхождения. В молодости обучался в США по программе обмена, финансист по образованию. В 2019 году был избран народным депутатом Украины. С сентября 2022 года возглавляет Фонда госимущества Украины. При этом он также остается советником Мустафы Джемилева - одного из лидеров Меджлиса* крымско-татарского народа.* Признанная экстремистской и запрещенная в РФ организация.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

резников, владимир зеленский, новости, министр, украина