Зеленский объявил об отставке министра обороны Украины - 04.09.2023 Украина.ру
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Зеленский объявил об отставке министра обороны Украины
Зеленский объявил об отставке министра обороны Украины - 04.09.2023 Украина.ру
Зеленский объявил об отставке министра обороны Украины
Президент Украины Владимир Зеленский 3 сентября заявил об отставке Алексея Резникова с поста министра обороны Украины и назначении главы Фонда госимущества Рустема Умерова на его должность
2023-09-04T07:41
2023-09-04T07:41
резников
владимир зеленский
новости
министр
украина
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"Алексей Резников прошел более 550 дней полномасштабной войны. Считаю, что министерство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом. Сейчас возглавить министерство должен Рустем Умеров. Верховная Рада Украины хорошо знает этого человека, и господин Умеров не нуждается в дополнительных представлениях. Ожидаю от парламента поддержки этой кандидатуры", - сказал Зеленский в обращении.Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк на днях утверждал, что Резникова назначат послом в Великобритании.Рустем Умеров - украинский политический деятель, предприниматель и инвестор крымскотатарского происхождения. В молодости обучался в США по программе обмена, финансист по образованию. В 2019 году был избран народным депутатом Украины. С сентября 2022 года возглавляет Фонда госимущества Украины. При этом он также остается советником Мустафы Джемилева - одного из лидеров Меджлиса* крымско-татарского народа.* Признанная экстремистской и запрещенная в РФ организация.
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резников, владимир зеленский, новости, министр, украина
Резников, Владимир Зеленский, Новости, министр, Украина

Зеленский объявил об отставке министра обороны Украины

07:41 04.09.2023
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Президент Украины Владимир Зеленский 3 сентября заявил об отставке Алексея Резникова с поста министра обороны Украины и назначении главы Фонда госимущества Рустема Умерова на его должность
"Алексей Резников прошел более 550 дней полномасштабной войны. Считаю, что министерство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом. Сейчас возглавить министерство должен Рустем Умеров. Верховная Рада Украины хорошо знает этого человека, и господин Умеров не нуждается в дополнительных представлениях. Ожидаю от парламента поддержки этой кандидатуры", - сказал Зеленский в обращении.
Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк на днях утверждал, что Резникова назначат послом в Великобритании.
Рустем Умеров - украинский политический деятель, предприниматель и инвестор крымскотатарского происхождения. В молодости обучался в США по программе обмена, финансист по образованию. В 2019 году был избран народным депутатом Украины. С сентября 2022 года возглавляет Фонда госимущества Украины. При этом он также остается советником Мустафы Джемилева - одного из лидеров Меджлиса* крымско-татарского народа.
* Признанная экстремистской и запрещенная в РФ организация.
31 августа, 14:42
Отставка главы Минобороны Украины Резникова: подготовка к переговорам или кадровая зачисткаМинобороны Украины предоставлен шанс выпутаться из паутины скандальных нелепостей
 
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