Ещё два балкера с чугуном и рудой вышли из украинского порта Южный - 01.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230901/1049099444.html
Ещё два балкера с чугуном и рудой вышли из украинского порта Южный
Ещё два балкера с чугуном и рудой вышли из украинского порта Южный - 01.09.2023 Украина.ру
Ещё два балкера с чугуном и рудой вышли из украинского порта Южный
Еще два балкера вышли из порта Южный и движутся в направлении Босфора, сообщили в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины 1 сентября
2023-09-01T15:19
2023-09-01T15:19
новости
украина
судно
зерновая сделка
черное море
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/01/1049099304_0:0:1282:721_1920x0_80_0_0_750d5494d6135a67bf7b28b10bbb9e09.jpg
Как сообщается, на борту - 56 тысяч тонн чугуна и 172 тысяч тонн железорудного концентрата.Оба балкера находятся в эксплуатации сингапурской судоходной компании и находились в Южном порту до начала спецоперации. Балкер ANNA-THERESA находился в порту с 22 февраля 2022 года, а OCEAN COURTESY — с 16 февраля 2022 года, заявили в ведомстве.16 августа порт Одессы покинуло первое с момента приостановки "зерновой сделки" иностранное судно – им стал контейнеровоз Joseph Schulte под флагом Гонконга. На его борту было 30 тыс т груза, в том числе продовольствие. Контейнеровоз находился в одесском порту с 23 февраля 2022 года.А утром 26 августа в открытое море вышел балкер Primus. Primus прибыл в одесский порт ещё 20 февраля 2022 года. Сейчас он направляется в порт болгарской Варны.
https://ukraina.ru/20230826/1048948192.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/01/1049099304_0:0:962:721_1920x0_80_0_0_46aba00d839f8834ab28f7871b40b566.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, судно, зерновая сделка, черное море, сво
Новости, Украина, судно, зерновая сделка, Черное море, СВО

Ещё два балкера с чугуном и рудой вышли из украинского порта Южный

15:19 01.09.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України
- РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України
Читать в
Еще два балкера вышли из порта Южный и движутся в направлении Босфора, сообщили в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины 1 сентября

"Балкер ANNA-THERESA (флаг Либерия) и OCEAN COURTESY (Маршалловы острова) вышли из порта Южный и движутся по установленному коридору в направлении Босфора", - говорится в сообщении министерства.

Как сообщается, на борту - 56 тысяч тонн чугуна и 172 тысяч тонн железорудного концентрата.
Оба балкера находятся в эксплуатации сингапурской судоходной компании и находились в Южном порту до начала спецоперации. Балкер ANNA-THERESA находился в порту с 22 февраля 2022 года, а OCEAN COURTESY — с 16 февраля 2022 года, заявили в ведомстве.
16 августа порт Одессы покинуло первое с момента приостановки "зерновой сделки" иностранное судно – им стал контейнеровоз Joseph Schulte под флагом Гонконга. На его борту было 30 тыс т груза, в том числе продовольствие. Контейнеровоз находился в одесском порту с 23 февраля 2022 года.
А утром 26 августа в открытое море вышел балкер Primus. Primus прибыл в одесский порт ещё 20 февраля 2022 года. Сейчас он направляется в порт болгарской Варны.
Зерновая сделка коллаж
26 августа, 16:35
Второй пошёл: балкер Primus покинул Одессу после "зерновой сделки"Остались ещё рисковые капитаны и сверхалчные судовладельцы
 
НовостиУкраинасуднозерновая сделкаЧерное мореСВО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:57Польского дипломата вызвали в МИД Белоруссии после инцидента с вертолётом
20:41Дети из Харьковской области отправились на отдых в "Артек"
20:14Польский военный вертолет нарушил белорусскую границу
20:03Количество атак беспилотниками на Россию будет увеличиваться –Подоляк
19:39Под песню с призывом к убийствам провели линейку 1 сентября на Украине
19:14Украинцы дезертируют, увидев реальное положение дел на фронте - СМИ
18:38В Латвии протестуют против решения Сейма о привилегии для россиян
18:35Охота на уклонистов и беглецов. Итоги 1 сентября на Украине
18:19Геннадий Онищенко: США сметают политические режимы биологическим оружием
18:07США могут зелёными бумажками завалить весь мир, но независимости у них нет - Лукашенко
18:01Две гражданки Украины в Будапеште получили условный срок за нападение на полицейских
18:01Дипломатический узел Екатерины II: Россия, Турция, Крым, Франция, Великобритания и США
18:00Буданов: Зеленского много раз пытались убить русские, но мы его спасали
17:55Главы Минобороны России и МИД Турции обсудили "зерновую сделку" и сотрудничество в Сирии
17:45"Твой последний шанс сохранить жизнь". Что известно о видео, призванном спасти жизни украинским солдатам
17:43Новые регионы России получат на развитие 1,9 трлн рублей
17:42Алексей Анпилогов: ВСУ бросили на Запорожье последнюю бригаду, которой Россия устроит новый "Иловайск"
17:21Украина получит 1,25 миллиардов долларов на устойчивое госуправление
17:17Украинские пограничники выловили из Дуная американца, 57 дней плывшего на байдарке
17:17"Мерседес" уже не тот. Депутат ГД объяснил, в чем преимущество китайских брендов над западными
Лента новостейМолния