Ещё два балкера с чугуном и рудой вышли из украинского порта Южный
Еще два балкера вышли из порта Южный и движутся в направлении Босфора, сообщили в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины 1 сентября
"Балкер ANNA-THERESA (флаг Либерия) и OCEAN COURTESY (Маршалловы острова) вышли из порта Южный и движутся по установленному коридору в направлении Босфора", - говорится в сообщении министерства.
Как сообщается, на борту - 56 тысяч тонн чугуна и 172 тысяч тонн железорудного концентрата.
Оба балкера находятся в эксплуатации сингапурской судоходной компании и находились в Южном порту до начала спецоперации. Балкер ANNA-THERESA находился в порту с 22 февраля 2022 года, а OCEAN COURTESY — с 16 февраля 2022 года, заявили в ведомстве.
16 августа порт Одессы покинуло первое с момента приостановки "зерновой сделки" иностранное судно – им стал контейнеровоз Joseph Schulte под флагом Гонконга. На его борту было 30 тыс т груза, в том числе продовольствие. Контейнеровоз находился в одесском порту с 23 февраля 2022 года.
А утром 26 августа в открытое море вышел балкер Primus. Primus прибыл в одесский порт ещё 20 февраля 2022 года. Сейчас он направляется в порт болгарской Варны.