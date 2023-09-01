https://ukraina.ru/20230901/1049099444.html

Ещё два балкера с чугуном и рудой вышли из украинского порта Южный

Ещё два балкера с чугуном и рудой вышли из украинского порта Южный - 01.09.2023 Украина.ру

Ещё два балкера с чугуном и рудой вышли из украинского порта Южный

Еще два балкера вышли из порта Южный и движутся в направлении Босфора, сообщили в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины 1 сентября

2023-09-01T15:19

2023-09-01T15:19

2023-09-01T15:19

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зерновая сделка

черное море

сво

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Как сообщается, на борту - 56 тысяч тонн чугуна и 172 тысяч тонн железорудного концентрата.Оба балкера находятся в эксплуатации сингапурской судоходной компании и находились в Южном порту до начала спецоперации. Балкер ANNA-THERESA находился в порту с 22 февраля 2022 года, а OCEAN COURTESY — с 16 февраля 2022 года, заявили в ведомстве.16 августа порт Одессы покинуло первое с момента приостановки "зерновой сделки" иностранное судно – им стал контейнеровоз Joseph Schulte под флагом Гонконга. На его борту было 30 тыс т груза, в том числе продовольствие. Контейнеровоз находился в одесском порту с 23 февраля 2022 года.А утром 26 августа в открытое море вышел балкер Primus. Primus прибыл в одесский порт ещё 20 февраля 2022 года. Сейчас он направляется в порт болгарской Варны.

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новости, украина, судно, зерновая сделка, черное море, сво