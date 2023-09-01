https://ukraina.ru/20230901/1049096583.html
"Не авторитет": президент Литвы осудил Папу Римского за восхваление России
"Не авторитет": президент Литвы осудил Папу Римского за восхваление России - 01.09.2023 Украина.ру
"Не авторитет": президент Литвы осудил Папу Римского за восхваление России
Президент Литвы Гитанас Науседа 1 сентября заявил журналистам, что слова Папы Римского Франциска, восхваляющего русский народ, задевают чувства многих людей
2023-09-01T14:15
2023-09-01T14:15
2023-09-01T14:15
папа римский
россия
зарубежье
гитанас науседа
новости
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"Вы знаете, Папа — это авторитет веры, но это не означает автоматически, что он — авторитет истории, а иногда, возможно, история России или история нашего региона, нашего континента может выглядеть немного иначе из Аргентины. Возможно, и мои знания по истории Аргентины иногда могли бы вызвать какие-то противоречия", - сказал Науседа.Он указал, что это "чрезвычайно щепетильный вопрос" и посоветовал Папе "хорошо думать", прежде чем делать такие заявления.На днях в Сети опубликовали видеообращение, посвященное Дню российской молодежи, в котором Папа назвал собравшихся в католическом храме Санкт-Петербурга людей потомками "великой России... Петра Первого, Екатерины Второй". Киев обвинил Папу Франциска в распространении имперской пропаганды. Представитель МИД Украины Олег Николенко назвал его речь "очень прискорбной".Представитель Ватикана Маттео Бруни позже объяснил, что высказывания понтифика были направлены на то, чтобы "побудить молодых людей защищать и продвигать все положительное в великом культурном и духовном наследии России", и что высказывания Папы "конечно, не были направлены на прославление имперской логики".
https://ukraina.ru/20230830/1049030495.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
папа римский, россия, зарубежье, гитанас науседа, новости
"Не авторитет": президент Литвы осудил Папу Римского за восхваление России
Президент Литвы Гитанас Науседа 1 сентября заявил журналистам, что слова Папы Римского Франциска, восхваляющего русский народ, задевают чувства многих людей
"Вы знаете, Папа — это авторитет веры, но это не означает автоматически, что он — авторитет истории, а иногда, возможно, история России или история нашего региона, нашего континента может выглядеть немного иначе из Аргентины. Возможно, и мои знания по истории Аргентины иногда могли бы вызвать какие-то противоречия", - сказал Науседа.
Он указал, что это "чрезвычайно щепетильный вопрос" и посоветовал Папе "хорошо думать", прежде чем делать такие заявления.
На днях в Сети опубликовали видеообращение, посвященное Дню российской молодежи, в котором Папа назвал собравшихся в католическом храме Санкт-Петербурга людей потомками "великой России... Петра Первого, Екатерины Второй". Киев обвинил Папу Франциска в распространении имперской пропаганды. Представитель МИД Украины Олег Николенко назвал его речь "очень прискорбной".
Представитель Ватикана Маттео Бруни позже объяснил, что высказывания понтифика были направлены на то, чтобы "побудить молодых людей защищать и продвигать все положительное в великом культурном и духовном наследии России", и что высказывания Папы "конечно, не были направлены на прославление имперской логики".