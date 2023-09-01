https://ukraina.ru/20230901/1049096583.html

"Не авторитет": президент Литвы осудил Папу Римского за восхваление России

"Не авторитет": президент Литвы осудил Папу Римского за восхваление России - 01.09.2023 Украина.ру

"Не авторитет": президент Литвы осудил Папу Римского за восхваление России

Президент Литвы Гитанас Науседа 1 сентября заявил журналистам, что слова Папы Римского Франциска, восхваляющего русский народ, задевают чувства многих людей

2023-09-01T14:15

2023-09-01T14:15

2023-09-01T14:15

папа римский

россия

зарубежье

гитанас науседа

новости

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"Вы знаете, Папа — это авторитет веры, но это не означает автоматически, что он — авторитет истории, а иногда, возможно, история России или история нашего региона, нашего континента может выглядеть немного иначе из Аргентины. Возможно, и мои знания по истории Аргентины иногда могли бы вызвать какие-то противоречия", - сказал Науседа.Он указал, что это "чрезвычайно щепетильный вопрос" и посоветовал Папе "хорошо думать", прежде чем делать такие заявления.На днях в Сети опубликовали видеообращение, посвященное Дню российской молодежи, в котором Папа назвал собравшихся в католическом храме Санкт-Петербурга людей потомками "великой России... Петра Первого, Екатерины Второй". Киев обвинил Папу Франциска в распространении имперской пропаганды. Представитель МИД Украины Олег Николенко назвал его речь "очень прискорбной".Представитель Ватикана Маттео Бруни позже объяснил, что высказывания понтифика были направлены на то, чтобы "побудить молодых людей защищать и продвигать все положительное в великом культурном и духовном наследии России", и что высказывания Папы "конечно, не были направлены на прославление имперской логики".

https://ukraina.ru/20230830/1049030495.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

папа римский, россия, зарубежье, гитанас науседа, новости