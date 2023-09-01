https://ukraina.ru/20230901/1049096159.html
Минобороны Чехии заключило контракты с оружейниками на 187 млрд рублей – премьер-министр
Минобороны Чехии заключило контракты с оружейниками на 187 млрд рублей – премьер-министр - 01.09.2023 Украина.ру
Минобороны Чехии заключило контракты с оружейниками на 187 млрд рублей – премьер-министр
С начала 2022 года Минобороны Чехии заключило с оружейными компаниями контрактов на 43 миллиарда крон, написал премьер-министр страны Петр Фиала в Х (бывшая Twitter)
2023-09-01T13:59
2023-09-01T13:59
2023-09-01T13:59
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чехия
зарубежье
петр фиала
оборона
минобороны
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Чешский премьер встретился с представителями оборонной промышленности. По его словам, на встрече обсуждали усиление роли оборонной промышленности в чешской экономике.Фиала отметил, что оборонная промышленность является ключевой частью экономики Чехии, а важность отрасли растёт в нынешних условиях.Чешский премьер подчеркнул, что отрасль оборонной промышленности является ключевым приоритетом. "Мы модернизируем нашу армию, оснащаем ее новой техникой, а также поддерживаем наших производителей оружия", добавил Фиала.В марте Ассоциация оборонной и охранной промышленности сообщала, что в Чехии наблюдается бум оружейной промышленности из-за конфликта на Украине и высокого спроса на оружие в Евросоюзе.Ряд СМИ приводил данные президента Петра Павела, согласно которым, Чехия с 24 февраля 2022 года передала Украине 676 единиц тяжелой техники и средств ПВО, 4,2 миллиона единиц боеприпасов, 380 тысяч артиллерийских снарядов.Фиала отмечал, что более 90% чешской оружейной продукции идёт на экспорт. Осенью Фиала отправится в Африку, чтобы заключить новые контракты для чешской оборонной промышленности. Его слова приводит чешской информагентство ČTK.
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Украина.ру
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новости, чехия, зарубежье, петр фиала, оборона, минобороны
Новости, Чехия, Зарубежье, Петр Фиала, оборона, Минобороны
Минобороны Чехии заключило контракты с оружейниками на 187 млрд рублей – премьер-министр
С начала 2022 года Минобороны Чехии заключило с оружейными компаниями контрактов на 43 миллиарда крон, написал премьер-министр страны Петр Фиала в Х (бывшая Twitter)
Чешский премьер встретился с представителями оборонной промышленности. По его словам, на встрече обсуждали усиление роли оборонной промышленности в чешской экономике.
Фиала отметил, что оборонная промышленность является ключевой частью экономики Чехии, а важность отрасли растёт в нынешних условиях.
"С начала 2022 года министерство обороны заключило с чешскими оружейниками 758 контрактов общей стоимостью 43 миллиарда крон (Около 187 млрд рублей. – Ред.)", - написал Фиала.
Чешский премьер подчеркнул, что отрасль оборонной промышленности является ключевым приоритетом. "Мы модернизируем нашу армию, оснащаем ее новой техникой, а также поддерживаем наших производителей оружия", добавил Фиала.
В марте Ассоциация оборонной и охранной промышленности сообщала, что в Чехии наблюдается бум оружейной промышленности из-за конфликта на Украине и высокого спроса на оружие в Евросоюзе.
Ряд СМИ приводил данные президента Петра Павела, согласно которым, Чехия с 24 февраля 2022 года передала Украине 676 единиц тяжелой техники и средств ПВО, 4,2 миллиона единиц боеприпасов, 380 тысяч артиллерийских снарядов.
Фиала отмечал, что более 90% чешской оружейной продукции идёт на экспорт. Осенью Фиала отправится в Африку, чтобы заключить новые контракты для чешской оборонной промышленности. Его слова приводит чешской информагентство ČTK.