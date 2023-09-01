https://ukraina.ru/20230901/1049085345.html

Ограниченно годных могут мобилизовать в ВСУ - Данилов

Ограниченно годных могут мобилизовать в ВСУ - Данилов - 01.09.2023 Украина.ру

Ограниченно годных могут мобилизовать в ВСУ - Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов напомнил, что и условно пригодные мужчины могут быть мобилизованы в ряды ВСУ

2023-09-01T10:16

2023-09-01T10:16

2023-09-01T10:16

новости

снбо

мобилизация

всу

алексей данилов

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Условно подходящих (ограниченно годных) к военной службе мужчин на Украине могут мобилизовать в ряды ВСУ. Об этом 1 сентября рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов в эфире телемарафона.При этом здесь существуют определенные нюансы, уточнил он."Есть в наших нормативно-правовых документах термин – подходящий или условно подходящий. Надо дать толкование, кто такой условно годный, где люди, имеющие такое предписание в своих документах, могут использоваться", – рассказывает Данилов.По его словам, когда условно подходящие для военной службы попадают в те или иные части, командиры, руководясь существующими нормативами, должны определить, какие задачи они могут выполнять.Чтобы избежать двойной или тройной трактовки этой нормы, СНБО поручил разъяснить этот документ, отметил Алексей Данилов.Как сообщали издание Украина.ру, президент Украины Владимир Зеленский 31 августа заявил, что СНБО проверит все решения военкомов о непригодности мужчин к службе с начала войны. Он сказал, что после начала войны в некоторых областях Украины количество снятий с воинского учета увеличилась в десять раз. Также Зеленский отметил, что будет рассматриваться вопрос о категории "ограниченной годности" военнообязанных, который не дает формировать подразделения.

https://ukraina.ru/20230831/1049057415.html

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новости, снбо, мобилизация, всу, алексей данилов