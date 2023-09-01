На Краснолиманское направление перебросили украинских националистов - 01.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230901/1049083536.html
На Краснолиманское направление перебросили украинских националистов
На Краснолиманское направление перебросили украинских националистов - 01.09.2023 Украина.ру
На Краснолиманское направление перебросили украинских националистов
Вооружённые формирования националистов компенсируют потери ВСУ
2023-09-01T09:26
2023-09-01T09:43
краснолиманское направление
новости
новости украины
украина
всу
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103347/05/1033470597_0:0:1780:1001_1920x0_80_0_0_62311e0f5af53d8750435b7ef1161479.jpg
"В ходе анализа численного состава противника на Красно-Лиманском направлении выявлен ряд националистических подразделений, которые входят в состав украинских бригад. На данный момент зафиксировано присутствие "Добровольческого украинского корпуса ПРАВЫЙ СЕКТОР"*, батальонов "АЙДАР", "АЗОВ"*, "ДОНБАСС", "ВОЛКИ ДА ВИНЧИ"*, - сообщает военный эксперт, подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.По имеющейся у него информации указанные формирования украинских ультраправых имеют "на порядок выше уровень оснащения и экипировки нежели у других подразделений".Минобороны Украины ранее засекретило сведения о потерях ВСУ в личном составе и боевой технике. Глава украинского СНБО Алексей Данилов раскритиковал западные СМИ за публикацию таких сведений.NYT летом приводила цифру в 400 тыс потерь украинских военных. Британские издания констатировали соотношение потерь ВСУ и армии России как 3:1.*Террористические организации, запрещённые в России.
https://ukraina.ru/20230831/1049069740.html
https://ukraina.ru/20230831/1049043584.html
краснолиманское направление
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103347/05/1033470597_0:0:1338:1003_1920x0_80_0_0_13b017cd3c46bf34fa0a0392242d2de2.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
краснолиманское направление, новости, новости украины, украина, всу, сво
Краснолиманское направление, Новости, Новости Украины, Украина, ВСУ, СВО

На Краснолиманское направление перебросили украинских националистов

09:26 01.09.2023 (обновлено: 09:43 01.09.2023)
 
© realtribune.ruТеррорист из батальона «Азов»
Террорист из батальона «Азов»
© realtribune.ru
Читать в
Вооружённые формирования националистов компенсируют потери ВСУ
"В ходе анализа численного состава противника на Красно-Лиманском направлении выявлен ряд националистических подразделений, которые входят в состав украинских бригад. На данный момент зафиксировано присутствие "Добровольческого украинского корпуса ПРАВЫЙ СЕКТОР"*, батальонов "АЙДАР", "АЗОВ"*, "ДОНБАСС", "ВОЛКИ ДА ВИНЧИ"*, - сообщает военный эксперт, подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По имеющейся у него информации указанные формирования украинских ультраправых имеют "на порядок выше уровень оснащения и экипировки нежели у других подразделений".
Минобороны Украины ранее засекретило сведения о потерях ВСУ в личном составе и боевой технике. Глава украинского СНБО Алексей Данилов раскритиковал западные СМИ за публикацию таких сведений.
Алексей Данилов - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
Вчера, 15:08
"Армия не настолько большая": Данилов недоволен, что на Западе озвучили потери ВСУСекретарь СНБО Украины Алексей Данилов недоволен цифрами об украинских потерях, которые озвучивают западные СМИ. Об этом он заявил в интервью Die Welt 30 августа
NYT летом приводила цифру в 400 тыс потерь украинских военных. Британские издания констатировали соотношение потерь ВСУ и армии России как 3:1.
*Террористические организации, запрещённые в России.
- РИА Новости, 1920, 31.08.2023
Вчера, 03:50
За что умирают украинцы и зачем Зеленский продал землю Украины Единственный огромный и самый ценный актив Украины — чернозёмы — нужен всем, но для разных целей
 
Краснолиманское направлениеНовостиНовости УкраиныУкраинаВСУСВО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:42Мэр Львова показал, как школьников учат управлять боевыми дронами
10:39Должен защищать Украину, поэтому устроился таксистом в Варшаве: Euronews рассказали об уклонистах ВСУ
10:17Моравецкий: не успокоюсь, пока не получу от Германии репарации
10:16Ограниченно годных могут мобилизовать в ВСУ - Данилов
10:07Экстрадиция мужчин, атака беспилотников. Главное на Украине на утро 1 сентября
10:01США готовятся поставить на Украину танки Abrams в сентябре
09:52Стало известно, сколько Крым выручит с продажи квартиры Зеленского, и куда пойдут деньги
09:37Харьков готовят к штурму
09:26На Краснолиманское направление перебросили украинских националистов
09:24Стало известно, сколько школьников из Херсонской и Запорожской областей будут учить украинский
09:11Пентагон заключил многомиллионный контракт c Raytheon на ракеты для Украины
08:58"Россия побеждает": конгрессмен США рассказала правду об украинском конфликте
08:30Минобороны РФ рассказало о сбитом над Белгородской областью украинском беспилотнике
08:24Конгрессмен обвинила США в затягивании украинского конфликта
08:10Уничтожены боевики и тяжелая техника: российские военные отразили атаки ВСУ у Артемовска
08:001 или 3? Когда началась II Мировая война
07:51Летевший к Москве беспилотник уничтожили рядом с Люберцами — Собянин
07:41В Винницкой и Житомирской областях раздаются взрывы — СМИ
07:28Система ПВО уничтожила украинский беспилотник над Брянской областью
07:12В небе над Псковом нейтрализовали "неопознанный объект" - губернатор
Лента новостейМолния