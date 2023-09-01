https://ukraina.ru/20230901/1049083536.html
На Краснолиманское направление перебросили украинских националистов
На Краснолиманское направление перебросили украинских националистов - 01.09.2023 Украина.ру
На Краснолиманское направление перебросили украинских националистов
Вооружённые формирования националистов компенсируют потери ВСУ
2023-09-01T09:26
2023-09-01T09:26
2023-09-01T09:43
краснолиманское направление
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"В ходе анализа численного состава противника на Красно-Лиманском направлении выявлен ряд националистических подразделений, которые входят в состав украинских бригад. На данный момент зафиксировано присутствие "Добровольческого украинского корпуса ПРАВЫЙ СЕКТОР"*, батальонов "АЙДАР", "АЗОВ"*, "ДОНБАСС", "ВОЛКИ ДА ВИНЧИ"*, - сообщает военный эксперт, подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.По имеющейся у него информации указанные формирования украинских ультраправых имеют "на порядок выше уровень оснащения и экипировки нежели у других подразделений".Минобороны Украины ранее засекретило сведения о потерях ВСУ в личном составе и боевой технике. Глава украинского СНБО Алексей Данилов раскритиковал западные СМИ за публикацию таких сведений.NYT летом приводила цифру в 400 тыс потерь украинских военных. Британские издания констатировали соотношение потерь ВСУ и армии России как 3:1.*Террористические организации, запрещённые в России.
https://ukraina.ru/20230831/1049069740.html
https://ukraina.ru/20230831/1049043584.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
краснолиманское направление, новости, новости украины, украина, всу, сво
Краснолиманское направление, Новости, Новости Украины, Украина, ВСУ, СВО
На Краснолиманское направление перебросили украинских националистов
09:26 01.09.2023 (обновлено: 09:43 01.09.2023)
Вооружённые формирования националистов компенсируют потери ВСУ
"В ходе анализа численного состава противника на Красно-Лиманском направлении выявлен ряд националистических подразделений, которые входят в состав украинских бригад. На данный момент зафиксировано присутствие "Добровольческого украинского корпуса ПРАВЫЙ СЕКТОР"*, батальонов "АЙДАР", "АЗОВ"*, "ДОНБАСС", "ВОЛКИ ДА ВИНЧИ"*, - сообщает военный эксперт, подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По имеющейся у него информации указанные формирования украинских ультраправых имеют "на порядок выше уровень оснащения и экипировки нежели у других подразделений".
Минобороны Украины ранее засекретило сведения о потерях ВСУ в личном составе и боевой технике. Глава украинского СНБО Алексей Данилов раскритиковал западные СМИ за публикацию таких сведений.
NYT летом приводила цифру в 400 тыс потерь украинских военных. Британские издания констатировали соотношение потерь ВСУ и армии России как 3:1.
*Террористические организации, запрещённые в России.