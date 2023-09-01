https://ukraina.ru/20230901/1049083536.html

На Краснолиманское направление перебросили украинских националистов

На Краснолиманское направление перебросили украинских националистов - 01.09.2023 Украина.ру

На Краснолиманское направление перебросили украинских националистов

Вооружённые формирования националистов компенсируют потери ВСУ

2023-09-01T09:26

2023-09-01T09:26

2023-09-01T09:43

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"В ходе анализа численного состава противника на Красно-Лиманском направлении выявлен ряд националистических подразделений, которые входят в состав украинских бригад. На данный момент зафиксировано присутствие "Добровольческого украинского корпуса ПРАВЫЙ СЕКТОР"*, батальонов "АЙДАР", "АЗОВ"*, "ДОНБАСС", "ВОЛКИ ДА ВИНЧИ"*, - сообщает военный эксперт, подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.По имеющейся у него информации указанные формирования украинских ультраправых имеют "на порядок выше уровень оснащения и экипировки нежели у других подразделений".Минобороны Украины ранее засекретило сведения о потерях ВСУ в личном составе и боевой технике. Глава украинского СНБО Алексей Данилов раскритиковал западные СМИ за публикацию таких сведений.NYT летом приводила цифру в 400 тыс потерь украинских военных. Британские издания констатировали соотношение потерь ВСУ и армии России как 3:1.*Террористические организации, запрещённые в России.

https://ukraina.ru/20230831/1049069740.html

https://ukraina.ru/20230831/1049043584.html

краснолиманское направление

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