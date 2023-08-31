https://ukraina.ru/20230831/1049069740.html
"Армия не настолько большая": Данилов недоволен, что на Западе озвучили потери ВСУ
"Армия не настолько большая": Данилов недоволен, что на Западе озвучили потери ВСУ - 31.08.2023 Украина.ру
"Армия не настолько большая": Данилов недоволен, что на Западе озвучили потери ВСУ
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов недоволен цифрами об украинских потерях, которые озвучивают западные СМИ. Об этом он заявил в интервью Die Welt 30 августа
2023-08-31T15:08
2023-08-31T15:08
2023-08-31T16:29
новости
украина
снбо
алексей данилов
россия
минобороны рф
потери всу
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Также ему непонятно, почему журналисты распространяют "такую недостоверную информацию" о потерях ВСУ.У немцев, к слову, не принято напоминать о временах Второй мировой войны и Адольфе Гитлере, но Данилов именно с этого и начал интервью с немецким журналистом."Некоторые боятся раздражать Россию, что, на наш взгляд, абсолютно неправильно. Я хотел бы напомнить, что некоторое время назад все боялись Гитлера, и хорошо известно, чем это закончилось", - заявил он в начале интервью.ВСУ начали своё так называемое контрнаступление 4 июня и несут на фронте огромные потери. По последним данным российского Минобороны только за июнь-июль украинские войска лишились по меньшей мере 43 тысяч солдат.
https://ukraina.ru/20230831/1049043584.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, украина, снбо, алексей данилов, россия, минобороны рф, потери всу
Новости, Украина, СНБО, Алексей Данилов, Россия, Минобороны РФ, потери ВСУ
"Армия не настолько большая": Данилов недоволен, что на Западе озвучили потери ВСУ
15:08 31.08.2023 (обновлено: 16:29 31.08.2023)
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов недоволен цифрами об украинских потерях, которые озвучивают западные СМИ. Об этом он заявил в интервью Die Welt 30 августа
"Наша армия не настолько большая, чтобы говорить о потерях в 70 тысяч военных. Те, кто называет такие цифры, очевидно, не владеют точной информацией о ситуации в нашей стране", - сказал Данилов.
Также ему непонятно, почему журналисты распространяют "такую недостоверную информацию" о потерях ВСУ.
У немцев, к слову, не принято напоминать о временах Второй мировой войны и Адольфе Гитлере, но Данилов именно с этого и начал интервью с немецким журналистом.
"Некоторые боятся раздражать Россию, что, на наш взгляд, абсолютно неправильно. Я хотел бы напомнить, что некоторое время назад все боялись Гитлера, и хорошо известно, чем это закончилось", - заявил он в начале интервью.
ВСУ начали своё так называемое контрнаступление 4 июня и несут на фронте огромные потери. По последним данным российского Минобороны только за июнь-июль украинские войска лишились по меньшей мере 43 тысяч солдат.