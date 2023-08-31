"Армия не настолько большая": Данилов недоволен, что на Западе озвучили потери ВСУ - 31.08.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230831/1049069740.html
"Армия не настолько большая": Данилов недоволен, что на Западе озвучили потери ВСУ
"Армия не настолько большая": Данилов недоволен, что на Западе озвучили потери ВСУ - 31.08.2023 Украина.ру
"Армия не настолько большая": Данилов недоволен, что на Западе озвучили потери ВСУ
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов недоволен цифрами об украинских потерях, которые озвучивают западные СМИ. Об этом он заявил в интервью Die Welt 30 августа
2023-08-31T15:08
2023-08-31T16:29
новости
украина
снбо
алексей данилов
россия
минобороны рф
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103318/90/1033189090_0:352:7255:4433_1920x0_80_0_0_ea9cdf9cc9e0a2cec6e8c64688f065e1.jpg
Также ему непонятно, почему журналисты распространяют "такую недостоверную информацию" о потерях ВСУ.У немцев, к слову, не принято напоминать о временах Второй мировой войны и Адольфе Гитлере, но Данилов именно с этого и начал интервью с немецким журналистом."Некоторые боятся раздражать Россию, что, на наш взгляд, абсолютно неправильно. Я хотел бы напомнить, что некоторое время назад все боялись Гитлера, и хорошо известно, чем это закончилось", - заявил он в начале интервью.ВСУ начали своё так называемое контрнаступление 4 июня и несут на фронте огромные потери. По последним данным российского Минобороны только за июнь-июль украинские войска лишились по меньшей мере 43 тысяч солдат.
https://ukraina.ru/20230831/1049043584.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103318/90/1033189090_434:0:6849:4811_1920x0_80_0_0_967cf74991e7d6ac06ae5f1f6c9ac10a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, снбо, алексей данилов, россия, минобороны рф, потери всу
Новости, Украина, СНБО, Алексей Данилов, Россия, Минобороны РФ, потери ВСУ

"Армия не настолько большая": Данилов недоволен, что на Западе озвучили потери ВСУ

15:08 31.08.2023 (обновлено: 16:29 31.08.2023)
 
© AP / Efrem LukatskyАлексей Данилов
Алексей Данилов - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© AP / Efrem Lukatsky
Читать в
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов недоволен цифрами об украинских потерях, которые озвучивают западные СМИ. Об этом он заявил в интервью Die Welt 30 августа

"Наша армия не настолько большая, чтобы говорить о потерях в 70 тысяч военных. Те, кто называет такие цифры, очевидно, не владеют точной информацией о ситуации в нашей стране", - сказал Данилов.

Также ему непонятно, почему журналисты распространяют "такую недостоверную информацию" о потерях ВСУ.
У немцев, к слову, не принято напоминать о временах Второй мировой войны и Адольфе Гитлере, но Данилов именно с этого и начал интервью с немецким журналистом.
"Некоторые боятся раздражать Россию, что, на наш взгляд, абсолютно неправильно. Я хотел бы напомнить, что некоторое время назад все боялись Гитлера, и хорошо известно, чем это закончилось", - заявил он в начале интервью.
ВСУ начали своё так называемое контрнаступление 4 июня и несут на фронте огромные потери. По последним данным российского Минобороны только за июнь-июль украинские войска лишились по меньшей мере 43 тысяч солдат.
- РИА Новости, 1920, 31.08.2023
Вчера, 03:50
За что умирают украинцы и зачем Зеленский продал землю Украины Единственный огромный и самый ценный актив Украины — чернозёмы — нужен всем, но для разных целей
 
НовостиУкраинаСНБОАлексей ДаниловРоссияМинобороны РФпотери ВСУ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:17Моравецкий: не успокоюсь, пока не получу от Германии репарации
10:16Ограниченно годных могут мобилизовать в ВСУ - Данилов
10:07Экстрадиция мужчин, атака беспилотников. Главное на Украине на утро 1 сентября
10:01США готовятся поставить на Украину танки Abrams в сентябре
09:52Стало известно, сколько Крым выручит с продажи квартиры Зеленского, и куда пойдут деньги
09:37Харьков готовят к штурму
09:26На Краснолиманское направление перебросили украинских националистов
09:24Стало известно, сколько школьников из Херсонской и Запорожской областей будут учить украинский
09:11Пентагон заключил многомиллионный контракт c Raytheon на ракеты для Украины
08:58"Россия побеждает": конгрессмен США рассказала правду об украинском конфликте
08:30Минобороны РФ рассказало о сбитом над Белгородской областью украинском беспилотнике
08:24Конгрессмен обвинила США в затягивании украинского конфликта
08:10Уничтожены боевики и тяжелая техника: российские военные отразили атаки ВСУ у Артемовска
08:001 или 3? Когда началась II Мировая война
07:51Летевший к Москве беспилотник уничтожили рядом с Люберцами — Собянин
07:41В Винницкой и Житомирской областях раздаются взрывы — СМИ
07:28Система ПВО уничтожила украинский беспилотник над Брянской областью
07:12В небе над Псковом нейтрализовали "неопознанный объект" - губернатор
04:12Почему основой политической культуры Украины стали террор и кровавая анархия
03:58ЛДНР, Приднестровье, Абхазия, Карабах. Россия и судьбы "непризнанных государств"
Лента новостейМолния