https://ukraina.ru/20230831/1049069740.html

"Армия не настолько большая": Данилов недоволен, что на Западе озвучили потери ВСУ

"Армия не настолько большая": Данилов недоволен, что на Западе озвучили потери ВСУ - 31.08.2023 Украина.ру

"Армия не настолько большая": Данилов недоволен, что на Западе озвучили потери ВСУ

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов недоволен цифрами об украинских потерях, которые озвучивают западные СМИ. Об этом он заявил в интервью Die Welt 30 августа

2023-08-31T15:08

2023-08-31T15:08

2023-08-31T16:29

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потери всу

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Также ему непонятно, почему журналисты распространяют "такую недостоверную информацию" о потерях ВСУ.У немцев, к слову, не принято напоминать о временах Второй мировой войны и Адольфе Гитлере, но Данилов именно с этого и начал интервью с немецким журналистом."Некоторые боятся раздражать Россию, что, на наш взгляд, абсолютно неправильно. Я хотел бы напомнить, что некоторое время назад все боялись Гитлера, и хорошо известно, чем это закончилось", - заявил он в начале интервью.ВСУ начали своё так называемое контрнаступление 4 июня и несут на фронте огромные потери. По последним данным российского Минобороны только за июнь-июль украинские войска лишились по меньшей мере 43 тысяч солдат.

https://ukraina.ru/20230831/1049043584.html

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новости, украина, снбо, алексей данилов, россия, минобороны рф, потери всу