https://ukraina.ru/20230831/1049068577.html

"Польско-российская война": варшавское телевидение сделало "чистосердечное признание"

"Польско-российская война": варшавское телевидение сделало "чистосердечное признание" - 31.08.2023 Украина.ру

"Польско-российская война": варшавское телевидение сделало "чистосердечное признание"

Журналистка польского государственного телевидения, а именно Первого Канала TVP1 сделала символичную оговорку во время прямого включения от здания Министерства иностранных дел Польши. Произошло это вечером 30 августа

2023-08-31T14:20

2023-08-31T14:20

2023-08-31T14:20

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Во время включения корреспондент сказала "польско-российская война", но потом уточнила, что речь все же идет про "российско-украинскую войну"."Оговорочка по Фрейду", "Нет, ну а какую тайну она раскрыла? Польша воюет против нас и очень активно", "Как говорится, чистосердечное признание облегчает наказание", - отреагировали русскоговорящие пользователи сети.Интересно, что это не первый прокол TVP1. В январе этого года в эфире прогноза погоды канал показал "обновленную" карту страны, в состав которой оказались включены Тернопольская, Ивано-Франковская, Волынская, Черновицкая, Ровненская, Житомирская, Хмельницкая, Винницкая и Закарпатская области Украины.Сообщения о том, что Варшава заинтересована в войне на Украине то и дело звучат из самых разных источников, в том числе европейских. Корысть у Польши территориальная, и именно ради новых владений сегодня Варшва де-факто воюет с Россией, заявил в интервью изданию Украина.ру политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.По его мнению, польские политики мечтают о границе 1872 года, то есть владении всеми территориями бывшей Речи Посполитой, и желательно чужими руками.

https://ukraina.ru/20230731/1048339921.html

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новости, польша, телевидение, оговорка, признание, война