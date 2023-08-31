"Польско-российская война": варшавское телевидение сделало "чистосердечное признание" - 31.08.2023 Украина.ру
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"Польско-российская война": варшавское телевидение сделало "чистосердечное признание"
"Польско-российская война": варшавское телевидение сделало "чистосердечное признание" - 31.08.2023 Украина.ру
"Польско-российская война": варшавское телевидение сделало "чистосердечное признание"
Журналистка польского государственного телевидения, а именно Первого Канала TVP1 сделала символичную оговорку во время прямого включения от здания Министерства иностранных дел Польши. Произошло это вечером 30 августа
2023-08-31T14:20
2023-08-31T14:20
новости
польша
телевидение
оговорка
признание
война
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Во время включения корреспондент сказала "польско-российская война", но потом уточнила, что речь все же идет про "российско-украинскую войну"."Оговорочка по Фрейду", "Нет, ну а какую тайну она раскрыла? Польша воюет против нас и очень активно", "Как говорится, чистосердечное признание облегчает наказание", - отреагировали русскоговорящие пользователи сети.Интересно, что это не первый прокол TVP1. В январе этого года в эфире прогноза погоды канал показал "обновленную" карту страны, в состав которой оказались включены Тернопольская, Ивано-Франковская, Волынская, Черновицкая, Ровненская, Житомирская, Хмельницкая, Винницкая и Закарпатская области Украины.Сообщения о том, что Варшава заинтересована в войне на Украине то и дело звучат из самых разных источников, в том числе европейских. Корысть у Польши территориальная, и именно ради новых владений сегодня Варшва де-факто воюет с Россией, заявил в интервью изданию Украина.ру политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.По его мнению, польские политики мечтают о границе 1872 года, то есть владении всеми территориями бывшей Речи Посполитой, и желательно чужими руками.
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Новости
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, польша, телевидение, оговорка, признание, война
Новости, Польша, телевидение, оговорка, признание, война

"Польско-российская война": варшавское телевидение сделало "чистосердечное признание"

14:20 31.08.2023
 
© Кали югаToday/Telegram
© Кали югаToday/Telegram
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Журналистка польского государственного телевидения, а именно Первого Канала TVP1 сделала символичную оговорку во время прямого включения от здания Министерства иностранных дел Польши. Произошло это вечером 30 августа
Во время включения корреспондент сказала "польско-российская война", но потом уточнила, что речь все же идет про "российско-украинскую войну".
"Оговорочка по Фрейду", "Нет, ну а какую тайну она раскрыла? Польша воюет против нас и очень активно", "Как говорится, чистосердечное признание облегчает наказание", - отреагировали русскоговорящие пользователи сети.
Интересно, что это не первый прокол TVP1. В январе этого года в эфире прогноза погоды канал показал "обновленную" карту страны, в состав которой оказались включены Тернопольская, Ивано-Франковская, Волынская, Черновицкая, Ровненская, Житомирская, Хмельницкая, Винницкая и Закарпатская области Украины.
Сообщения о том, что Варшава заинтересована в войне на Украине то и дело звучат из самых разных источников, в том числе европейских. Корысть у Польши территориальная, и именно ради новых владений сегодня Варшва де-факто воюет с Россией, заявил в интервью изданию Украина.ру политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.
По его мнению, польские политики мечтают о границе 1872 года, то есть владении всеми территориями бывшей Речи Посполитой, и желательно чужими руками.
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Эксперт объяснил, зачем Запад хочет, чтобы русские сами себя убилиИменно Варшава сейчас выступает как один из самых крикливых поджигателей войны. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько
 
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