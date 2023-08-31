Рабство и мошенничество на Украине. Как районный суд трактует мобилизацию ВСУ и отменил указы Зеленского - 31.08.2023 Украина.ру
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Рабство и мошенничество на Украине. Как районный суд трактует мобилизацию ВСУ и отменил указы Зеленского
Рабство и мошенничество на Украине. Как районный суд трактует мобилизацию ВСУ и отменил указы Зеленского - 31.08.2023 Украина.ру
Рабство и мошенничество на Украине. Как районный суд трактует мобилизацию ВСУ и отменил указы Зеленского
В конце августа один из украинских судов первой инстанции неожиданно оправдал уклониста. Помимо оправдания суд вынес довольно революционное решение, оспаривающее легитимность указов Зеленского и его власть в стране.
2023-08-31T04:41
2023-08-31T04:41
эксклюзив
украина
мобилизация
владимир зеленский
закон
право
александр дубинский
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Решился на это Зиньковский районный суд Полтавской области. Слушалось дело жителя поселка Киров Донецкой области, который дважды проигнорировал повестку уже после прохождения медицинской комиссии, признавшей его годным. Председательствовал судья Должко Сергей Ростиславович.Обычно сейчас украинские суды штампуют обвинительные приговоры уклонистам, не желающим идти пушечным мясом на минные поля. Преимущественно их присуждают к трем годам с отсрочкой на год, но отсрочка ("условка") работает лишь в том случае, если подобное не повторяется. Иными словами, украинский военнообязанный в любом случае встает перед выбором: три года тюрьмы или окопы под Купянском.Однако суд в Полтавской области отпустил обвиняемого уклониста в связи с недоказанностью наличия в его действиях состава преступления, но не просто отпустил, а на 35 страницах вердикта фактически поставил под сомнение законность мобилизации и военного положения.Во-первых, суд обратил внимание на то, что в "Положении о территориальных центрах комплектации и социальной поддержки" (военкоматов) говорится о комплектовании личного состава самих территориальных центров комплектации и социальной поддержки, но не Вооруженных Сил Украины. Кроме того, закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" и Положение о прохождении гражданами Украины военной службы в ВСУ никоим образом не касается комплектования Вооруженных Сил Украины, а потому не дают работникам и государственным служащим территориального центра комплектования (ТЦК) полномочий комплектовать ВСУ военнослужащими. Комплектовать ВСУ они могут только на основании трудового права, то есть по принципу добровольного участия, как при приеме на любую работу по трудовому контракту. "Принуждение к трудовому договору является формой рабства", - говорится в решении суда. Судьи Зинковского районного суда также в своем вердикте обозначили, что все люди свободны от рождения и никто не имеет права нарушать их естественные права.Иными словами, все те кадры насильственной мобилизации, которые ежедневно поступают из Украины, являются свидетельствами работорговли – нарушением свободы человека, которого вопреки его воле вынуждают выполнять некую работу.Далее Зинковский районный суд признал незаконными действия украинских военкомов при проверке документов военнообязанных. Судья привел аргумент, что требование передать имущественные права на персональные данные своего физического лица, содержащего конфиденциальную информацию о человеке юридическому лицу частного права для внесения в свой реестр, являются незаконными, так как "это принуждение к гражданско-правовым обязательствам, вымогательству, мошенническим действиям с целью завладения чужим имуществом". Иными словами, военкомы на Украине занимаются не только работорговлей, но и мошенничеством.В качестве аргумента судья сообщил, что в соответствии со свидетельством о государственной регистрации юридического лица серии Министерство обороны Украины имеет идентификационный код юридического лица 0034022. Форма собственности - частная собственность. Данные об основном виде экономической деятельности - деятельность в сфере обороны. И это уже, по версии суда, может служить основанием отказаться передавать свои данные работникам ТЦК.Во время оглашения приговора судья также назвал украинские законы и указы Зеленского просто некими авторскими текстами, то есть просто отсебятиной частных лиц. "Так называемые "Законы Украины" и Указы Президента, в том числе "Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", "Закон Украины "Об утверждении Указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине", "УКАЗ Президента" О введении военного положения в Украине", "УКАЗ Президента Украины "Об использовании Вооруженных Сил Украины и других военных формирований", которые легитимируются под видом законов являются авторскими произведениями, не имеют конституционной основы, не являются законами по существу, не являющиеся обязательными для исполнения народом, являются офертами от субъекта, предоставляющего услуги по государственному управлению. Эти "нормативные акты" имеют статус применяемых, а не являются легальным действующим законодательством", - заявил судья.Депутат Александр Дубинский считает, что суд в Полтавской области таким образом признал нелегитимными все указы с 1994 года. "Впервые в истории Украины суд признал уклониста от принудительной мобилизации - невиновным. И параллельно, признал нелегитимными все законы, решения Кабмина и указы президента с 1994 по 2022 год. Не верите? А такое решение есть", - пишет нардеп. Далее Дубинский также отметил, что на таком основании и вся приватизация в независимой Украине тоже является незаконной.На Украине нет прецедентного права, каждое решение суда индивидуально. Оно может стать обязующим только после рассмотрения и решения Большой палаты Верховного суда, но она рассматривает дела годами. С другой стороны следует отметить, что уже 30 августа Харьковский апелляционный суд принял совершенно противоположное решение – он отменил условный срок уклонисту. Решение судьи объяснили тем, что "не нужно в глазах граждан создавать впечатление безнаказанности", словно поведение и место пребывания детей украинских чиновников не создает такое впечатление.
https://ukraina.ru/20230823/1048874515.html
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Дмитрий Ковалевич
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эксклюзив, украина, мобилизация, владимир зеленский, закон, право, александр дубинский
Эксклюзив, Украина, мобилизация, Владимир Зеленский, Закон, право, Александр Дубинский

Рабство и мошенничество на Украине. Как районный суд трактует мобилизацию ВСУ и отменил указы Зеленского

04:41 31.08.2023
 
© Андрей ЛубенскийСуд украинский герб камера решетка тюрьма
Суд украинский герб камера решетка тюрьма
© Андрей Лубенский
Читать в
Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
Все материалы
В конце августа один из украинских судов первой инстанции неожиданно оправдал уклониста. Помимо оправдания суд вынес довольно революционное решение, оспаривающее легитимность указов Зеленского и его власть в стране.
Решился на это Зиньковский районный суд Полтавской области. Слушалось дело жителя поселка Киров Донецкой области, который дважды проигнорировал повестку уже после прохождения медицинской комиссии, признавшей его годным. Председательствовал судья Должко Сергей Ростиславович.
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Сколько еще заберет украинская мобилизация: к чему готовитьсяВ Киеве в людном месте среди белого дня военкомы угрожали пистолетом, вручая парню повестку. Насильственная мобилизация, как ожидается, приобретет более радикальные формы. Так общественное мнение уже несколько недель подогревается темой долгой войны и тотальной мобилизацией
Обычно сейчас украинские суды штампуют обвинительные приговоры уклонистам, не желающим идти пушечным мясом на минные поля. Преимущественно их присуждают к трем годам с отсрочкой на год, но отсрочка ("условка") работает лишь в том случае, если подобное не повторяется. Иными словами, украинский военнообязанный в любом случае встает перед выбором: три года тюрьмы или окопы под Купянском.
Однако суд в Полтавской области отпустил обвиняемого уклониста в связи с недоказанностью наличия в его действиях состава преступления, но не просто отпустил, а на 35 страницах вердикта фактически поставил под сомнение законность мобилизации и военного положения.
Во-первых, суд обратил внимание на то, что в "Положении о территориальных центрах комплектации и социальной поддержки" (военкоматов) говорится о комплектовании личного состава самих территориальных центров комплектации и социальной поддержки, но не Вооруженных Сил Украины.
Кроме того, закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" и Положение о прохождении гражданами Украины военной службы в ВСУ никоим образом не касается комплектования Вооруженных Сил Украины, а потому не дают работникам и государственным служащим территориального центра комплектования (ТЦК) полномочий комплектовать ВСУ военнослужащими.
Комплектовать ВСУ они могут только на основании трудового права, то есть по принципу добровольного участия, как при приеме на любую работу по трудовому контракту. "Принуждение к трудовому договору является формой рабства", - говорится в решении суда. Судьи Зинковского районного суда также в своем вердикте обозначили, что все люди свободны от рождения и никто не имеет права нарушать их естественные права.
Иными словами, все те кадры насильственной мобилизации, которые ежедневно поступают из Украины, являются свидетельствами работорговли – нарушением свободы человека, которого вопреки его воле вынуждают выполнять некую работу.
Алексей Данилов - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
28 августа, 13:00
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Далее Зинковский районный суд признал незаконными действия украинских военкомов при проверке документов военнообязанных. Судья привел аргумент, что требование передать имущественные права на персональные данные своего физического лица, содержащего конфиденциальную информацию о человеке юридическому лицу частного права для внесения в свой реестр, являются незаконными, так как "это принуждение к гражданско-правовым обязательствам, вымогательству, мошенническим действиям с целью завладения чужим имуществом". Иными словами, военкомы на Украине занимаются не только работорговлей, но и мошенничеством.
В качестве аргумента судья сообщил, что в соответствии со свидетельством о государственной регистрации юридического лица серии Министерство обороны Украины имеет идентификационный код юридического лица 0034022. Форма собственности - частная собственность. Данные об основном виде экономической деятельности - деятельность в сфере обороны. И это уже, по версии суда, может служить основанием отказаться передавать свои данные работникам ТЦК.
Во время оглашения приговора судья также назвал украинские законы и указы Зеленского просто некими авторскими текстами, то есть просто отсебятиной частных лиц.
"Так называемые "Законы Украины" и Указы Президента, в том числе "Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", "Закон Украины "Об утверждении Указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине", "УКАЗ Президента" О введении военного положения в Украине", "УКАЗ Президента Украины "Об использовании Вооруженных Сил Украины и других военных формирований", которые легитимируются под видом законов являются авторскими произведениями, не имеют конституционной основы, не являются законами по существу, не являющиеся обязательными для исполнения народом, являются офертами от субъекта, предоставляющего услуги по государственному управлению. Эти "нормативные акты" имеют статус применяемых, а не являются легальным действующим законодательством", - заявил судья.
Александр Дубинский - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
Вчера, 09:59
Депутат Дубинский предложил отправить на фронт Верховную Раду - законопроект Верховная Рада Украины 29 августа зарегистрировала законопроект, исключающий депутатов из списка тех, кто имеет отсрочку от призыва на военную службу
Депутат Александр Дубинский считает, что суд в Полтавской области таким образом признал нелегитимными все указы с 1994 года. "Впервые в истории Украины суд признал уклониста от принудительной мобилизации - невиновным. И параллельно, признал нелегитимными все законы, решения Кабмина и указы президента с 1994 по 2022 год. Не верите? А такое решение есть", - пишет нардеп. Далее Дубинский также отметил, что на таком основании и вся приватизация в независимой Украине тоже является незаконной.
На Украине нет прецедентного права, каждое решение суда индивидуально. Оно может стать обязующим только после рассмотрения и решения Большой палаты Верховного суда, но она рассматривает дела годами. С другой стороны следует отметить, что уже 30 августа Харьковский апелляционный суд принял совершенно противоположное решение – он отменил условный срок уклонисту. Решение судьи объяснили тем, что "не нужно в глазах граждан создавать впечатление безнаказанности", словно поведение и место пребывания детей украинских чиновников не создает такое впечатление.
 
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