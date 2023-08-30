Депутат Дубинский предложил отправить на фронт Верховную Раду - законопроект
Верховная Рада Украины 29 августа зарегистрировала законопроект, исключающий депутатов из списка тех, кто имеет отсрочку от призыва на военную службу
Его инициатором стал депутат от партии "Слуга народа" Александр Дубинский.
"В соответствии с действующими законодательными актами народные депутаты Украины освобождены от призыва на военную службу во время мобилизации и не участвуют в защите страны... Это создает несправедливое отношение для выполнения конституционных обязанностей всеми гражданами Украины", - говорится в пояснительной записке к документу, опубликованной на сайте парламента.
Ранее Рада зарегистрировала законопроект, предоставляющий адвокатам со стажем не менее 10 лет, отсрочку от мобилизации.
На Украине с февраля 2022 года действует режим военного положения со всеобщей мобилизацией. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе.