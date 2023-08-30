https://ukraina.ru/20230830/1049028012.html

Депутат Дубинский предложил отправить на фронт Верховную Раду - законопроект

Депутат Дубинский предложил отправить на фронт Верховную Раду - законопроект - 30.08.2023 Украина.ру

Депутат Дубинский предложил отправить на фронт Верховную Раду - законопроект

Верховная Рада Украины 29 августа зарегистрировала законопроект, исключающий депутатов из списка тех, кто имеет отсрочку от призыва на военную службу

2023-08-30T09:59

2023-08-30T09:59

2023-08-30T09:59

мобилизация

депутаты

фронт

украина

дубинский

рада

новости

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Его инициатором стал депутат от партии "Слуга народа" Александр Дубинский.Ранее Рада зарегистрировала законопроект, предоставляющий адвокатам со стажем не менее 10 лет, отсрочку от мобилизации.На Украине с февраля 2022 года действует режим военного положения со всеобщей мобилизацией. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе.

https://ukraina.ru/20230828/1048980218.html

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

мобилизация, депутаты, фронт, украина, дубинский, рада, новости