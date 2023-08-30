Депутат Дубинский предложил отправить на фронт Верховную Раду - законопроект - 30.08.2023 Украина.ру
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Депутат Дубинский предложил отправить на фронт Верховную Раду - законопроект
Депутат Дубинский предложил отправить на фронт Верховную Раду - законопроект - 30.08.2023 Украина.ру
Депутат Дубинский предложил отправить на фронт Верховную Раду - законопроект
Верховная Рада Украины 29 августа зарегистрировала законопроект, исключающий депутатов из списка тех, кто имеет отсрочку от призыва на военную службу
2023-08-30T09:59
2023-08-30T09:59
мобилизация
депутаты
фронт
украина
дубинский
рада
новости
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Его инициатором стал депутат от партии "Слуга народа" Александр Дубинский.Ранее Рада зарегистрировала законопроект, предоставляющий адвокатам со стажем не менее 10 лет, отсрочку от мобилизации.На Украине с февраля 2022 года действует режим военного положения со всеобщей мобилизацией. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе.
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мобилизация, депутаты, фронт, украина, дубинский, рада, новости
мобилизация, депутаты, фронт, Украина, Дубинский, Рада, Новости

Депутат Дубинский предложил отправить на фронт Верховную Раду - законопроект

09:59 30.08.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 112.uaАлександр Дубинский
Александр Дубинский - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 112.ua
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Верховная Рада Украины 29 августа зарегистрировала законопроект, исключающий депутатов из списка тех, кто имеет отсрочку от призыва на военную службу
Его инициатором стал депутат от партии "Слуга народа" Александр Дубинский.
"В соответствии с действующими законодательными актами народные депутаты Украины освобождены от призыва на военную службу во время мобилизации и не участвуют в защите страны... Это создает несправедливое отношение для выполнения конституционных обязанностей всеми гражданами Украины", - говорится в пояснительной записке к документу, опубликованной на сайте парламента.
Ранее Рада зарегистрировала законопроект, предоставляющий адвокатам со стажем не менее 10 лет, отсрочку от мобилизации.
На Украине с февраля 2022 года действует режим военного положения со всеобщей мобилизацией. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе.
Алексей Данилов - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
28 августа, 13:00
"Всё идёт по плану": СНБО Украины подтвердило дополнительную мобилизациюКиевские чиновники, отправившие своих сыновей на Запад, призвали "не поднимать шум" из-за новой волны мобилизации
 
мобилизациядепутатыфронтУкраинаДубинскийРадаНовости
 
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