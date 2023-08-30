https://ukraina.ru/20230830/1049025673.html

Папа Римский разрушает украинскую мифологию. Что стоит за высказываниями понтифика о величии России

Папа Римский разрушает украинскую мифологию. Что стоит за высказываниями понтифика о величии России - 30.08.2023 Украина.ру

Папа Римский разрушает украинскую мифологию. Что стоит за высказываниями понтифика о величии России

На Украине продолжают накаляться страсти после высказываний Папы Римского Франциска о величии России. В Киеве понтифика обвинили в "империалистической пропаганде" и, более того, даже внесли на скандальный сайт "Миротворец" (позже, правда, поспешно удалили).

2023-08-30T08:24

2023-08-30T08:24

2023-08-30T13:45

эксклюзив

ватикан

украина

россия

спецоперация

папа римский

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При этом в Кремле их поприветствовали, отметив глубокое знание Папой российской истории и правильность посылов, доносимых молодому поколению.Шок в Киеве, призывы к грекокатоликам выходить из подчинения РимуСлова Франциска на Всероссийской встрече католической молодежи, который призвал ее гордиться наследием великой России, вспомнив Петра Первого, произвели эффект разорвавшейся бомбы на киевский истеблишмент. Ведь это противоречит его мифологии, о том, что весь мир «за Украину» и поддерживает «культуру отмены» России. Чиновники украинского МИДа решили уже в привычном стиле морализаторствовать. Так, его спикер Олег Николенко заявил, что именно такой пропагандой Кремль «оправдывает агрессию» и якобы убийства «тысяч украинцев». Он указал, что понтифик должен был открывать глаза российской молодежи на «разрушительный курс нынешнего российского руководства».Недовольство проявили подчиняющиеся Папе украинские грекокатолики. Глава УГКЦ Святослав Шевчук отметил, что такие высказывания вдохновляют «неоколониальные амбиции РФ» и поощряют национализм. Поэтому от понтифика там потребовали объяснений. Еще дальше решили пойти в раскольнической ПЦУ, которые призвали украинских грекокатоликов выйти из подчинения Рима. В частности, некий капеллан Роман Грищук назвал Папу «московским», подчеркнув, что униатам нужно осознать, что их духовный центр уже не может быть в Риме, поэтому, мол нужно объединяться в Киеве. По сути, это был намек на создание единой церкви под руководством предстоятеля ПЦУ Епифания.Позже Ватикан разъяснил слова Франциска. В пресс-релизе говорилось, что он акцентировал на сохранении и продвижении всего положительного в российском культурном и духовном наследии. Однако из песни слов, что называется, не выкинешь. Сам понтифик родом из Латинской Америки, где провел всю свою жизнь до глубокой старости, пока не перебрался в Рим. А данный регион имеет свою специфику — при большом количестве религиозных людей, католиков, там распространены левые политические взгляды и не испытывают пиетета к коллективному Западу. Значительная часть населения и политические элиты не горят желанием выслушивать русофобские мантры Владимира Зеленского, поддерживать его так называемую формулу мира, расценивая украинского лидера как американского сателлита. Поэтому Святой престол вынужден учитывать эти настроения, пытается лавировать между нажимом стороны Вашингтона и ЦРУ, контролирующего часть католических священников (и ту же упомянутую УГКЦ), и реальными настроениями подавляющего большинства паствы, которая не заинтересована в масштабной эскалации украинского конфликта, потенциальном перерастании его в глобальный.Мирная миссия Ватикана по Украине. Почему она не увенчается успехомПосле начала спецоперации Папа Римский Франциск не раз призывал стороны к переговорам и выражал готовность стать гарантом мира на Украине. В октябре 2022 года понтифик попросил президента России Владимира Путина «остановить спираль насилия и смерти», а украинского лидера Владимира Зеленского — «быть открытым для серьезных предложений о мире».В начале мая текущего года Франциск сообщал, что участвует в работе миротворческой миссии по Украине. В рамках миссии Ватикана Москву посетил папский посланник по урегулированию на Украине кардинал Маттео Дзуппи. Он также побывал в Киеве и Вашингтоне и собирается в Пекин. Однако украинская власть устами Зеленского отказалась от полноценных мирных переговоров. Киев выразил заинтересованность в помощи Ватикана в вопросах организации обмена военнопленными и возвращении детей, эвакуированных из зоны боевых действий вглубь РФ, что украинская сторона трактует как «депортацию».Мирные предложения Ватикана не сильно отличаются от китайских, африканских и прочих, они предусматривают заморозку конфликта на текущей линии боевого соприкосновения без предварительных условий: прекращение огня, обмен пленными «всех на всех», налаживание гуманитарной ситуации. Однако это категорически не устраивает ни украинские власти, ни Вашингтон, одержимых идеей нанесения поражения России на поле боя, требующих отдать Киеву территории по границы 1991 года, включая Крым и Донбасс. Поэтому особого прорыва от миссии Ватикана ожидать априори не приходится, хотя Москве все же важно сохранять диалог со сторонниками мира. Тем более когда сам Франциск демонстрирует комплиментарное отношение к РФ.«Изменилась конъюнктура. Изменились позиции игроков. Теперь папский престол делает публичную ставку на Россию. Более того, вынужден участвовать в этом публично, что делает крайне редко. Обычно Ватикан старается избегать публичности и делает свои дела чужими руками. Сейчас ставки высоки, поэтому приходится делать всё самому. Прогнозирую некий поступательный разворот католических стран в сторону "отползания" от украинского вопроса, а некоторых это сподвигнет даже к подковерной поддержке России на международной арене. Потому что Папа подал такой сигнал. Не удивлюсь, если католичество на Западной Украине вдруг начнёт некую "разъяснительную" работу со своей паствой: мол, Украине нужен мир и все такое. Что, конечно же, пойдёт вразрез с интересами банды Зеленского», — прокомментировала ситуацию Украине.ру общественный деятель Татьяна Поп.

https://ukraina.ru/20230829/1049014596.html

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Виталий Диденко

Виталий Диденко

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Виталий Диденко

эксклюзив, ватикан, украина, россия, спецоперация, папа римский